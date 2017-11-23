Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий решил отправить в отставку руководителя МВД ЛНР. После этого по сообщениям СМИ улицы Луганска заполнились людьми в форме. По некоторым данным, глава ЛНР спешно уехал в Россию.

О том, что на улицах Луганска появились вооруженные люди в форме, стало известно 21 ноября. Как сообщило информационное агентство РБК, центр города был перекрыт этими людьми и бронетехникой. По сведениям государственной телекомпании ЛНР, вопреки приказам Плотницкого вооруженные люди отказываются уходить.

Вечером 21 ноября «Новая Газета» сообщила, что на территорию ЛНР вошла колонна из нескольких десятков «Уралов» с военными из соседней самопровозглашенной Донецкой народной республики. Источники газеты утверждали также, что ранее в Луганске появились три «Урала» с бойцами Республиканской государственной службы охраны, которая подчиняется главе ДНР Александру Захарченко.

Полиция и военные на улицах Луганска / vk.com/strelkov_info

Происходящее является плановыми учениями, сообщила газета «Комсомольская правда», ссылаясь на слова этих вооруженных людей. Те утверждали, что проводят учения совместно с подразделением МВД «Беркут». Никаких опознавательных знаков, кроме белых повязок, у них не было, лица были закрыты масками, передали журналисты издания.

По данным интернет-издания Republic, происходящее связано с конфликтом между местной полицией и военными ЛНР. При этом глава МВД ЛНР Игорь Корнет утверждает, что полиция полностью контролирует ситуацию в городе. Сами же жители Луганска, по информации издания, жалуются на проблемы с мобильной связью, интернетом и телевидением.

Между тем в МВД Украины заявили, что глава ЛНР Игорь Плотницкий спешно покинул Луганск и в настоящее время находится в России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. При этом не ссылался на неназванные собственные источники.

Как уточнило информационное агентство РБК, все началось с того, что 20 ноября Плотницкий отправил в отставку главу МВД ЛНР Игоря Корнета «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела». Министр уходить отказался, и в ночь на 21 ноября на сайте республиканского МВД появилось открытое обращение к главе ЛНР сотрудников МВД, которые выступили в защиту министра. Агентство также утверждало со ссылкой на источник в окружении Владислава Суркова, что Кремль в этом конфликте встал на сторону министра.

В Кремле эту информацию опровергли, заявив, что она не соответствуют действительности. Как пояснил информационному агентству ТАСС начальник департамента управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов, события в Луганске являются внутренним делом республики, и никто к Москве за «поддержкой» не обращался.

Полиция и военные на улицах Луганска / vk.com/strelkov_infoю

Между тем командир батальона «Брянка» вооруженных сил ЛНР Дмитрий Пиндюрин заявил о необходимости возрождения идеи Новороссии, объединения ЛНР и ДНР. Аа возглавить это объединение он предложил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Видеообращение комбата опубликовано 22 ноября на YouTube.

Добавим, что рядом аналитиков уже высказывалось мнение, что смещение со своего поста Игоря Плотницкого, если оно действительно будет иметь место и в особенности если оно случится из-за слияния ЛНР и ДНР в единую Новороссию, может привести к пересмотру Минских соглашений.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации и возможных причинах ее возникновения согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, не исключены как минимум два варианта развития событий, которые могли бы привести к такому результату, и один из них связан непосредственно с происходящим в ЛНР, а другой – с тактикой Москвы.

«Действительно, сообщения по поводу того, что происходит в ЛНР, поступают очень противоречивые. С одной стороны, есть сообщения о некоем «государственном перевороте» в ЛНР, с другой – об объединении ДНР и ЛНР. И если допустить, что имеет место второй вариант, то это, конечно, не может произойти само собой. Это однозначно может быть трактовано как операция Москвы. Если, конечно, речь действительно идет о таком объединении.

Ну, пробный шар на этот счет уже забрасывался господином Захарченко, главой ДНР, несколько месяцев назад. Если же все это преувеличено и идут какие-то разборки между «луганскими элитами», тогда, конечно, это может быть и местной инициативой. Потому что отношения у Плотницкого с ними довольно конфликтные – очень многие им недовольны, и попытка сместить его, а потом идти бить челом в Москву, что, мол, так будет лучше для всех, тоже вполне может быть.

То есть если это именно «переворот в Луганске», то это, скорее, местная разборка – в надежде, что «победителей не судят» и что результаты Москва так или иначе легитимизирует. Если же это – недружественное поглощение, то это однозначно делает Россия.

Люди в форме на улице Луганска / vk.com/strelkov_info

И, наконец, последнее, что сейчас можно сказать. Если ЛНР исчезает как квазисубъект, то Минские соглашения формально оказываются недействительными. Это не значит, что они в тот же день по факту перестанут действовать. Но, по крайней мере, любая заинтересованная сторона в любой момент сможет сказать, что этой модальности больше нет – потому что исчез один из ключевых субъектов договоренностей.

Мы же помним, что эти соглашения состоят из договоренностей с главами государств и договоренности Украины с непризнанными республиками. Соответственно, если одной из этих республик не станет, это может быть поводом для пересмотра этих соглашений – причем в любой момент, необязательно именно сейчас. Может быть, и позже.

Но давайте все-таки дождемся новых событий и поймем суть происходящего в ЛНР хотя бы формально – кто там кого смещает и кто на чье место приходит», – сказал Георгий Чижов.

Новороссия как конфедеративный союз ДНР и ЛНР была провозглашена в мае 2014 года, напоминает интернет-издание Lenta.Ru. Тогда бывший народный губернатор Донецкой области Павел Губарев утверждал, что к ней смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области Украины. В мае 2015 года председатель парламента конфедеративного союза Олег Царев заявил, что проект временно закрыт.