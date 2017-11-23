Депутат Госдумы Александр Пятикоп: Атомная энергетика является наглядным примером, как отечественные технологии выводят нашу страну на новый уровень на мировой арене

В Москве прошел Международный общественный форум-диалог и выставка «АтомЭко 2017». Мероприятие организовано Госкорпорацией «Росатом», Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и МАГАТЭ. Вопросы экологической безопасности атомной отрасли всегда находились под пристальным вниманием общества и широко обсуждались в рамках Международных общественных форумов-диалогов «Атомная энергия, экология, безопасность». В этом году форум-диалог проводится совместно с Международной выставкой и конференцией «АтомЭко» - успешно зарекомендовавшей себя международной площадкой для профессионалов в области обращения с радиоактивными отходами, вывода из эксплуатации и реабилитации территорий.

Александр Пятикоп, член комитета Государственной думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления:

Я впервые присутствовал на форуме «АтомЭко», проведение которого стало уже традицией. Это действительно настоящая дискуссионная площадка: формат форума предполагает панельные дискуссии по разнообразным вопросам охраны окружающей среды при возведении атомных объектов и функционировании атомной энергетики в целом. Одновременно открылась экспозиция достижений промышленности, выпускающей продукцию для многих отраслей, включая атомную.

Выставка небольшая по объему, но чрезвычайно важная. Особенно меня поразило то, что помимо продукции, непосредственно используемой в атомной энергетике, есть целый перечень товаров, которые реально и нужно использовать в других областях. Приведу пример. У нас чрезвычайно актуально стоит проблема воды. В мире на ближайшие 20-30 лет проблема возобновляемой энергетики и достаточного количества воды станет очень ощутимой. Мало того, эксперты-футуристы предвидят локальные военные конфликты из-за отсутствия доступа к питьевой воде в мире. Это чрезвычайно актуально в засушливых районах, возьмите Африку или Азию.

Второй важный вопрос – качество воды. В России много рек и водоемов, но далеко не всегда наш гражданин потребляет качественную воду. Раньше традиционно считалось, что самая чистая вода у бабушки в колодце в деревне. На самом деле по многим регионам России, в воде, которая берется из колодца, фиксируется превышение содержания химических веществ. Прежде всего, это железо, которое негативно влияет на здоровье. Так вот, на «АтомЭко» я узнал, что в Челябинске российские специалисты выпускают фильтры - практически сито - из полимерных материалов, причем различного сечения, для очистки воды. Материал, из которого изготовлен фильтр, выдерживает до года интенсивной эксплуатации. Я даже взял материалы, чтобы обсудить эту разработку со специалистами Калининградского водоканала, возможность ее применения в многоступенчатой системе очистки воды, которую потребляют горожане.



Я считаю, что совершенно справедливо позиционируют атомную энергетику как «зеленую» энергетику. Потому что технологии пошли далеко, и если соблюдать все правила безопасности, наиболее чистой получается атомная энергетика. Обойдемся мы без нее? Наверное, нет. Мировое население приближается к 8 млрд. человек. 2 млрд человек (то есть четвертая часть) отапливают свои жилища, готовят пищу за счет традиционных видов энергии – уголь, дрова и прочее. Значит, снижается объем «легких» Земли, уничтожаются деревья, усиливается парниковый эффект. Атомные станции производят энергию практически без выбросов CO2, позволяя снижать этот парниковый эффект.

Посмотрите на Францию – там 74% потребности в энергии обеспечивается за счет атомной энергетики. Энергия действительно нужна для дальнейшего развития цивилизации, поэтому вот очень важно найти золотую середину, сохранить баланс между здоровой планетой и прогрессом, и атомная энергия может и должна сыграть здесь серьезную роль.

И еще один аспект, который освещался на форуме «АтомЭко». Я работаю в комитете, где в том числе обсуждают вопросы закрытых территориальных образований и моногородов и прочее. Зачастую предприятия Росатома являются градообразующими, а это означает социальную защиту, развитие в профессиональном плане. Причем люди постоянно повышают квалификацию, в Росатоме работает соответствующая система. Госкорпорация заранее воспитывает высококвалифицированные кадры, поднимает образовательную планку, что позволяет сотрудникам получать и более высокую зарплату.

Одна из тем, которая обсуждалась на форуме, - освоение Арктики. Это стратегический вопрос, и, возможно, Росатом как одна из самых эффективных госкорпораций станет оператором развития Арктики. Это, конечно, не является неожиданностью: Росатом единственный в мире оператор атомного ледокольного флота. Стратегия развития арктического региона предусматривает вывоз энергоресурсов на мировые рынки, а это экономически эффективно при круглогодичной навигации по Северному морскому пути, которую как раз могут обеспечить атомные ледоколы. Это очень масштабная стратегия развития! Мы видим, как стратегия Росатома вписывается в стратегическое развитие России. Атомная энергетика является наглядным примером, как отечественные технологии выводят нашу страну на новый уровень на мировой арене.