Росатом приглашает журналистов и блогеров потрогать рутений-106

Госкорпорация «Росатом» приглашает журналистов и блогеров в поездку по местам «боевой славы» Ru-106. В рамках пресс-тура у участников есть возможность посетить производство ПО «Маяк» в закрытом городе Озерск, которое, по мнению зарубежных журналистов, и стало «колыбелью» рутения, отмечается в сообщении пресс-службы корпорации.

В ходе пресс-тура можно будет узнать ответы на вопросы:

- Что это за загадочный изотоп и существует ли он вообще?

- Как он может образоваться и как его обнаружить?

- Где та труба на «Маяке», откуда вылетает рутений?

- А можно понюхать и потрогать рутений?

Заявки в пресс-тур принимаются на электронный адрес oigkondranenkov@rosatom.ru.