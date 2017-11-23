Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 ноября 2017, четверг, 22:31
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Евгения Антипина, специалист по работе с клиентами: «Привет из солнечного Вьетнама». В Екатеринбурге минус три градуса. ФОТО, ВИДЕО
На связи! В труднодоступных районах Ямала расширяют информационное пространство
Житель Тюмени вызвал экстренные службы для спасения мусора
Тюменец поблагодарил сотрудников ГИБДД за помощь в конфликте с автохамом
На Биробиджанскую ТЭЦ пришли следователи СКР и ФСБ
Календарь с охотящимся в лесу Владимиром Путиным раскупили в Великобритании (ФОТО)
356 жителей Тюмени приняли участие в акции «Доктор с Вами»
«Оливье» к новогоднему столу обойдется россиянам дороже на 1,2%
Разыскиваемые на родине за преступления мигранты переданы государствам тюменскими правоохранителями
Володин предложил ужесточить наказание за телефонный терроризм
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
23 ноября 2017, 19:54
Бурятия Забайкальский край Московская область Омская область Смоленская область ЯНАО
Анна Гилева

#Россия 23.11. Главное

Оксана Фадина, мэр Омска
Оксана Фадина, мэр Омска
ngs55.ru

Главная новость

Мэром Омска стала министр экономики региона Оксана Фадина. Из 40 депутатов горсовета за нее проголосовал 31 человек. Фракция КПРФ из девяти человек покинула заседание перед началом голосования, пишет ТАСС.

Коммунисты отказались участвовать в выборах после того, как руководитель фракции ЕР в начале заседания предложил провести открытое голосование. КПРФ в полном составе выступили против, остальные участники согласились.

После единогласного избрания Оксана Фадина заявила, что намерена сконцентрироваться на развитии Омска. Это первые выборы, когда главу города выбирают не жители, а депутаты горсовета.

Главу города должны были выбрать весной 2017 года, но тогда оба отобранных кандидата отказались от участия. В этот раз заявки подали 55 человек, из которых были зарегистрированы 37 кандидатов. У остальных обнаружили ошибки в подаче документов. Из всех претендентов отбор конкурсной комиссии прошли два человека: министр экономики Омской области Оксана Фадина и глава Калачинского района региона Фридрих Мецлер.

Фадина заняла должность замминистра экономики региона в 2012 году. Проработав чуть больше года, она стала исполнительным директором ОАО «Омскгоргаз».

Оксана Фадина в 2012 году получила должность замминистра экономики региона, на которой проработала чуть больше года. Затем перешла на пост исполнительного директора ОАО «Омскгоргаз». СМИ Омска связывают это предприятие с бизнесменом Андреем Голушко, который также является депутатом Госдумы от Омской области. На пост первого заместителя Минэкономики Оксана Фадина вернулась в мае 2015 года, а через три месяца возглавила ведомство, сообщает «Коммерсант».

Антиновость

Прокуратура Смоленской области инициировала проверку в больнице «Красный крест» после ряда публикаций в СМИ, которые утверждали, что из-за халатности врачей в помещении учреждения погиб мужчина. После ее проведения прокуроры направили материалы проверки в СК с требованием возбудить уголовное дело.

В прокуратуре, в частности, обратили внимание на информацию о том, что в течение более 15 минут в присутствии медицинских работников потерпевший, пытаясь подняться с пола приемного отделения, несколько раз падает с высоты собственного роста, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудникам больницы грозит возбуждение дела по факту возможного оставления в опасности (ст. 125 УК РФ), а также халатности со стороны должностных лиц лечебного учреждения (ст. 293 УК РФ), пишет газета «Рабочий путь».

Непонятная новость

Депутат ГД Николай Будуев опубликовал фото из закусочной в Улан-Удэ с туалетной бумагой на столе, раскритиковав подход к клиентам и высказав недовольство заведением в центре города.

 
Натюрморт в кафе © Николай Будуев / facebook.com/buduev

«Мне тут не верят, что с "туризмом" в Бурятии дела обстоят именно так... Но товарищи дорогие, в 47 раз пишу, начните развивать туризм в регионе с того, что в закусочных исчезнут, наконец, рулоны туалетной бумаги со столов. А не с грандиозных концепций. Концепции придут, но только после рулонов, никак не раньше», – написал  Будуев в facebook.

По мнению депутата, туристов ждет «культурный шок, испорченный аппетит и понимание, в какую именно "параллельную Вселенную" они провалились».

Ассорти

В якутском селе Оймякон ученики пошли в школу при -50 °С. В администрации населенного пункта пояснили, что занятия в младших классах отменяются при -52 °С.

«Актированный день у нас вводится при -52°С для школьников с 1 по 5 классы. Сегодня утром было -50°С., все дети учатся», – сказал представитель администрации, слова которого приводит news.ykt.ru.

 *

Иностранные граждане в Подмосковье будут платить за трудовой патент на 300 рублей больше. Сейчас сумма ежемесячного платежа составляет 4 тысячи рублей.

«Предлагается в 2018 году установить региональный коэффициент в размере 2,1, тем самым увеличив стоимость патента с 4 тысяч до 4,3 тысячи рублей. При этом рост стоимости патента составит 7,5%, что свидетельствует об умеренном росте налоговой нагрузки для иностранных граждан по сравнению с ростом потребительских цен», – сказал министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан, слова которого приводят РИА «Новости».

 
Многофункциональный миграционный центр / mskagency.ru

По его словам, стоимость трудового патента не изменялась с 2015 года.

В 2017 году консолидированный бюджет получил около 5 млрд рублей с доходов трудовых мигрантов. После принятия закона эта сумма увеличится на 525 млн рублей.

*

На Байкале возможно возобновление промышленного вылова нерпы с 2019 года. Директор Байкальского филиала Госрыбцентра Владимир Петерфельд сообщил, что, по оценке специалистов, массовая гибель байкальского тюленя, зафиксированная в конце октября 2017, связана с ослаблением этого вида из-за превышенной популяции, пишет ТАСС.

 
Байкальский тюлень
/ webmandry.com

«Вопрос о восстановлении промышленной добычи мы подняли после зафиксированного случая массовой гибели нерпы. Свои предложения мы уже направили в Росрыболовство, сейчас ведомство их рассматривает. Мы предполагаем, что квота на промышленный вылов нерпы будет установлена на 2019 год», – заявил Петерфельд.

Для регулирования численности животных необходима добыча нерпы не менее 4,5 тысяч особей в год, сказал он. На 2018 год для научных целей установлена квота в 500 особей, и 3 тысячи – для нужд коренных малочисленных народов.

Сообщения о массовой гибели байкальских нерп на южном побережье озера в конце октября поступили от туристов. Позже было найдено 38 мертвых тел в Иркутской области и еще 103 – в Бурятии. Точная причина гибели тогда не была установлена.

Согласно информации Лимнологического института СО РАН, в настоящее время популяции байкальской нерпы составляет порядка 100 тысяч особей.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Подлодка «Сан-Хуан»
ВМС Аргентины сообщили о взрыве в районе пропажи подлодки
Максим Вылегжанин
FIS пустила отстраненных за допинг российских лыжников на Кубок мира
Лекарства
Росздравнадзор исключил дефицит лекарств из-за их маркировки
Сенатор от Пермского края Андрей Климов
Совфед узнал о готовящейся атаке США на ЧМ-2018
Роберт Мугабе
СМИ рассказали об иммунитете Мугабе от преследования
21:24 Кудрин счел преждевременными разговоры о его назначении премьером
21:16 Захар Прилепин встретил Плотницкого по дороге в Москву
20:32 Генпрокуратура уличила онкоцентр им. Блохина в обирании пациентов
19:50 Кудрин составил план спасения РФ как технологической державы
19:41 Строительство Третьего пересадочного контура метро подорожало до 501 млрд рублей

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Артамонов
Михаил Артамонов на раскопках хазарской крепости Саркел. 1950
23 ноября 1898 года родился Михаил Артамонов, археолог, основатель советской школы хазароведения.
19:20 Владелец «Из рук в руки» и Job.ru закроет бизнес в России
19:00 Захарова сравнила присутствие США в Сирии с оккупацией
18:55 FIS пустила отстраненных за допинг российских лыжников на Кубок мира
18:39 Руководство Шереметьево предложило вернуть курилки ради некурящих
18:22 Умер Петруха из «Белого солнца пустыни»
18:12 «Царьград» уведомил ассоциацию телевещателей о прекращении работы
18:03 ВМС Аргентины сообщили о взрыве в районе пропажи подлодки
17:57 Россия передала Госдепу требование закрыть сайт «Миротворец»
17:41 Росздравнадзор исключил дефицит лекарств из-за их маркировки
17:00 Совфед узнал о готовящейся атаке США на ЧМ-2018
16:33 Четыре колесницы и почти сто лошадей найдены в китайской гробнице
16:28 Прибалтика собралась воевать с террористами в Ираке
16:27 Президент Судана пожаловался Путину на США
16:18 Песков оценил шансы на участие Путина в жеребьевке ЧМ-2018
16:12 СМИ рассказали об иммунитете Мугабе от преследования
16:02 Минобороны решило послать судно и отряд на поиски аргентинской подлодки
15:45 Медведев рассказал о приложениях для жалоб на нарушения законов
15:00 Чубайса вызвали в суд по делу экс-главы «Роснано»
14:41 Мутко обвинил МОК и WADA в допинговых нарушениях на ОИ-2014
14:28 Верблюды помогут бороться с аутоиммунными заболеваниями
14:21 В Кремле пообещали защитить Керимова
14:05 Тимакова назвала темы юбилейного интервью Медведева
14:02 Отстраненный глава МВД ЛНР рассказал о поимке «украинской агентуры»
13:57 ФАС посоветовала госорганам перейти на блокчейн в документообороте
13:43 Российский Forbes отказался публиковать рейтинг зарплат топ-менеджеров
13:30 МАК нашел предварительную причину крушения L-410 в Хабаровске
13:17 Прощание с Дмитрием Хворостовским пройдет 27 ноября
13:05 Кабмин рассматривает три варианта новой маркировки сигарет
13:00 В Совфеде рассказали о поездке Керимова во Францию
12:43 Служащий Черноморского флота задержан по подозрению в шпионаже
12:36 Дума отказалась вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
12:26 Путин поднял объем грантов на культуру до 8 млрд рублей
12:20 Друг Джигарханяна опроверг его госпитализацию
12:13 СКР возбудил дело о хищении 5,6 млрд рублей в банке первой сотни
12:04 Госдума запретила печатать рекламу на счетах за услуги ЖКХ
11:56 Собянин отверг притязания на премьерское кресло
11:50 Путин обновил состав президиума Госсовета РФ
11:45 Молнии вызывают ядерные реакции в атмосфере
11:41 ЦБ спрогнозировал всплеск мошенничества с банкоматами на ЧМ-2018
11:36 Дума одобрила блокировку номеров телефонных террористов
11:21 Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
11:15 Клинтон отвергла обвинения в причастности к сделке с «Росатомом»
11:00 Минобороны анонсировало разгром ИГ на востоке Сирии
10:49 Гренландские киты ухаживают за своей кожей
10:47 Сбербанк анонсировал оплату покупок в магазинах через свое приложение
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.