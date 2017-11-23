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Мэром Омска стала министр экономики региона Оксана Фадина. Из 40 депутатов горсовета за нее проголосовал 31 человек. Фракция КПРФ из девяти человек покинула заседание перед началом голосования, пишет ТАСС.

Коммунисты отказались участвовать в выборах после того, как руководитель фракции ЕР в начале заседания предложил провести открытое голосование. КПРФ в полном составе выступили против, остальные участники согласились.

После единогласного избрания Оксана Фадина заявила, что намерена сконцентрироваться на развитии Омска. Это первые выборы, когда главу города выбирают не жители, а депутаты горсовета.

Главу города должны были выбрать весной 2017 года, но тогда оба отобранных кандидата отказались от участия. В этот раз заявки подали 55 человек, из которых были зарегистрированы 37 кандидатов. У остальных обнаружили ошибки в подаче документов. Из всех претендентов отбор конкурсной комиссии прошли два человека: министр экономики Омской области Оксана Фадина и глава Калачинского района региона Фридрих Мецлер.

Фадина заняла должность замминистра экономики региона в 2012 году. Проработав чуть больше года, она стала исполнительным директором ОАО «Омскгоргаз».

Оксана Фадина в 2012 году получила должность замминистра экономики региона, на которой проработала чуть больше года. Затем перешла на пост исполнительного директора ОАО «Омскгоргаз». СМИ Омска связывают это предприятие с бизнесменом Андреем Голушко, который также является депутатом Госдумы от Омской области. На пост первого заместителя Минэкономики Оксана Фадина вернулась в мае 2015 года, а через три месяца возглавила ведомство, сообщает «Коммерсант».

Антиновость



Прокуратура Смоленской области инициировала проверку в больнице «Красный крест» после ряда публикаций в СМИ, которые утверждали, что из-за халатности врачей в помещении учреждения погиб мужчина. После ее проведения прокуроры направили материалы проверки в СК с требованием возбудить уголовное дело.

В прокуратуре, в частности, обратили внимание на информацию о том, что в течение более 15 минут в присутствии медицинских работников потерпевший, пытаясь подняться с пола приемного отделения, несколько раз падает с высоты собственного роста, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудникам больницы грозит возбуждение дела по факту возможного оставления в опасности (ст. 125 УК РФ), а также халатности со стороны должностных лиц лечебного учреждения (ст. 293 УК РФ), пишет газета «Рабочий путь».

Непонятная новость

Депутат ГД Николай Будуев опубликовал фото из закусочной в Улан-Удэ с туалетной бумагой на столе, раскритиковав подход к клиентам и высказав недовольство заведением в центре города.

Натюрморт в кафе © Николай Будуев / facebook.com/buduev

«Мне тут не верят, что с "туризмом" в Бурятии дела обстоят именно так... Но товарищи дорогие, в 47 раз пишу, начните развивать туризм в регионе с того, что в закусочных исчезнут, наконец, рулоны туалетной бумаги со столов. А не с грандиозных концепций. Концепции придут, но только после рулонов, никак не раньше», – написал Будуев в facebook.

По мнению депутата, туристов ждет «культурный шок, испорченный аппетит и понимание, в какую именно "параллельную Вселенную" они провалились».

Ассорти

В якутском селе Оймякон ученики пошли в школу при -50 °С. В администрации населенного пункта пояснили, что занятия в младших классах отменяются при -52 °С.

«Актированный день у нас вводится при -52°С для школьников с 1 по 5 классы. Сегодня утром было -50°С., все дети учатся», – сказал представитель администрации, слова которого приводит news.ykt.ru.

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Иностранные граждане в Подмосковье будут платить за трудовой патент на 300 рублей больше. Сейчас сумма ежемесячного платежа составляет 4 тысячи рублей.

«Предлагается в 2018 году установить региональный коэффициент в размере 2,1, тем самым увеличив стоимость патента с 4 тысяч до 4,3 тысячи рублей. При этом рост стоимости патента составит 7,5%, что свидетельствует об умеренном росте налоговой нагрузки для иностранных граждан по сравнению с ростом потребительских цен», – сказал министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан, слова которого приводят РИА «Новости».

Многофункциональный миграционный центр / mskagency.ru

По его словам, стоимость трудового патента не изменялась с 2015 года.

В 2017 году консолидированный бюджет получил около 5 млрд рублей с доходов трудовых мигрантов. После принятия закона эта сумма увеличится на 525 млн рублей.

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На Байкале возможно возобновление промышленного вылова нерпы с 2019 года. Директор Байкальского филиала Госрыбцентра Владимир Петерфельд сообщил, что, по оценке специалистов, массовая гибель байкальского тюленя, зафиксированная в конце октября 2017, связана с ослаблением этого вида из-за превышенной популяции, пишет ТАСС.

Байкальский тюлень / webmandry.com

«Вопрос о восстановлении промышленной добычи мы подняли после зафиксированного случая массовой гибели нерпы. Свои предложения мы уже направили в Росрыболовство, сейчас ведомство их рассматривает. Мы предполагаем, что квота на промышленный вылов нерпы будет установлена на 2019 год», – заявил Петерфельд.

Для регулирования численности животных необходима добыча нерпы не менее 4,5 тысяч особей в год, сказал он. На 2018 год для научных целей установлена квота в 500 особей, и 3 тысячи – для нужд коренных малочисленных народов.

Сообщения о массовой гибели байкальских нерп на южном побережье озера в конце октября поступили от туристов. Позже было найдено 38 мертвых тел в Иркутской области и еще 103 – в Бурятии. Точная причина гибели тогда не была установлена.

Согласно информации Лимнологического института СО РАН, в настоящее время популяции байкальской нерпы составляет порядка 100 тысяч особей.