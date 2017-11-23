Тема будущего Сирии обсуждалась в ходе встречи президентов России, Ирана и Турции, состоявшейся 22 ноября в Сочи. Встреча показала, что в силу разницы интересов согласие достигнуто пока не по всем ключевым вопросам. Между тем США, действующие на севере Сирии, намерены задержаться там и попытаться установить в регионе новую власть.

О намерении США сохранить свое военное присутствие в Сирии и даже установить новую власть на севере страны сообщила газета Washington Post, ссылающаяся на собственные источники. Издание утверждает, что Вашингтон намерен и далее помогать арабо-курдским отрядам «Сирийских демократических сил» (SDF), действующим в регионе, так как не хочет, чтобы Башар Асад оставался у власти. Газета подчеркивает, что дальнейшее пребывание Асада на посту президента станет победой для Ирана, являющегося ближайшим союзником Сирии.

Отряд "Сил внутренней безопасности Ракки", входящий в SDF VOA

Напомним, в сентябре сообщалось, что США вывели войска с одной из двух своих баз на юге Сирии в рамках договоренностей с Россией о формировании зоны деэскалации в провинции Дераа. Однако, судя по данным Wasington Post, выводить оставшиеся силы США пока не планируют.

Источники издания также утверждали, что, по оценкам Вашингтона, сохранение контингента США в Сирии может вынудить Асада пойти на уступки во время женевских переговоров, которые должны возобновиться в конце ноября.

Между тем 22 ноября президенты России, Турции и Ирана провели в Сочи переговоры по урегулированию политической ситуации в Сирии. По их итогам президент России Владимир Путин заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани поддержали инициативу Москвы провести Конгресс сирийского национального диалога. По сообщениям СМИ, участники саммита исключили подрыв единства в Сирии.

Встреча Владимира Путина с Хасаном Рухани и Реджепом Эрдоганом kremlin.ru

Правда, как пишет газета «Коммерсантъ», выступая с заявлением для прессы, президент Турции уточнил, что у Анкары есть серьезные претензии по поводу некоторых представителей сирийских сил (речь шла о сирийских курдах, активизация которых беспокоит Турцию, где также проживают довольно много курдов). В то же время, напоминают журналисты издания, политологи не исключают, что президент Турции выразил недовольство для того, чтобы иметь повод встретиться с президентом Сирии – и получить возможность договориться с ним о дальнейшем пребывании турецких войск на территории Сирии на границе с Турцией.

Тем не менее, правительство Сирии приветствовало итоговое заявление саммита в Сочи. Об этом агентству Sana сообщил официальный источник в сирийском МИД.

Политологи, опрошенные различными СМИ, высказывают мнения о том, что может произойти в случае вывода российских войск из Сирии, которое планируется совершить к новому году, а также о том, каковы интересы США в этой стране и связано ли присутствие американских войск в Сирии с попыткой ослабления позиций Ирана.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Игорь Михайлович Бунин, президент Центра политических технологий. По его мнению, в развитии ситуации пока просматриваются два возможных сценария, включая и превращение Сирии в Конфедерацию.

«Мы сейчас вступаем в следующую фазу – фазу послевоенную, когда надо создавать новую Сирию с новыми правилами игры. Это может происходить в Женеве, это может происходить в Астане; мы предлагали провести Конгресс сирийского национального диалога в Сочи – словом, пока место не определено. Но, во всяком случае, Путин, когда разговаривал с Трампом, говорил прежде всего о Сирии.

Ситуация в Сирии носит следующий характер. Если считать пустыню, то, скорее всего, Асад контролирует 60-70% всей сирийской территории. Если пустыню убрать, то у Асада – примерно 50%. При этом примерно 30-35% территории – это север и северо-восток, которые находятся под курдским и американским контролем – плюс контроль так называемых оппозиционных сил. Что касается других территорий, то там еще есть интересы у Турции.

Беженцы в Сирии SDF

Таким образом, есть очень много участников, которые хотели бы понять, какой должна быть послевоенная Сирия. Да, сейчас готовится Конгресс, и на нем должны быть представлены определенные силы. Мы считаем, например, что «Нусра» там не должна быть там представлена – это одна из крайних радикальных организаций, фактически тесно связанная если не с самим ИГИЛ, запрещенным в России, то с этим же идеологическим течением.

Что в этой ситуации делают США? Поскольку эти самые «демократические силы» в реальности, можно сказать, никого не представляют, то США пытаются создать на севере и северо-востоке территорию по своим патронажем – официальную, формализованную, вместе с курдами. А если будут курды, то будет и какая-то часть арабского населения, потому что курды иногда пытаются тихой сапой привлечь арабов и создать таким образом впечатление, что это не курдская территория, а курдско-арабская или даже арабо-курдская.

Постер SDF Hêzên Sûriya Demokratîk

Тогда в процессе переговоров всегда можно будет заявить, что эта территория имеет право на Конгрессе представлять не просто какую-то часть оппозиционных сил непонятного рода, а конкретную территорию. Ну, прежде всего, территорию в окрестностях Ракки – это самый крупный населенный пункт, который находится не под контролем Асада.

И тут есть два возможных сценария развития дальнейших событий. Один сценарий предусматривает, что – и некоторые наши политологи о нем даже уже говорили – у Асада в конце концов останутся только алавиты и Латакия, государство Сирия превратится в Конфедерацию, и Асад будет контролировать только одну часть территории.

Есть и другой вероятный сценарий. Поскольку мы начинаем переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки, причем стараемся договориться с США, что Иран не будет гегемоном на этой территории (мы готовы немного, а может, даже и сильно дистанцироваться от Ирана), то в этой ситуации высовывается другая возможность. Это – правительство, состоящее из разных элементов, где вместо Асада, вполне возможно, будет какой-то другой человек.

Международная исламская конференции по проблемам радикализма и такфира. Тегеран, 22 ноября 2017 Mahmood Hosseini / tasnimnews.com

Таковы два более или менее вероятных варианта. Тяжело себе представить, что правительство Сирии возглавит сам Асад. Но одновременно пока сложно себе представить и то, что Сирия станет Конфедераций, распадается на части. Так что сказать сейчас, каким будет будущее Сирии, я не могу. Но можно предположить, что сработает один из этих двух сценариев.

Обычно такие переговоры, судя по Афганистану, длятся очень долго – годами. Но здесь все стороны спешат, так что, возможно, вопрос будет решаться не годами, а гораздо быстрее», – сказал Игорь Бунин.

В настоящее время предполагается, что Конгресс сирийского национального диалога может состояться в России 2 декабря.