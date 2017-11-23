Топ новостей 23 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились подробности поездки во Францию Сулеймана Керимова, где сенатору предъявили обвинения в неуплате налогов и отмывании денег, Собянин отказался от притязаний на премьерское кресло, некоммерческим организациям раздали президентские гранты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с предъявлением обвинений российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции. Песков заявил, что российская сторона продолжит защищать интересы Керимова: «Он защищает сам свои интересы, естественно. Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств».

Защищать интересы обычных россиян - пенсионеров, рабочих, крестьян, студентов, врачей, учителей и т.д. - в Кремле не обещали. Вы держитесь там, хорошего вам настроения!!! https://t.co/BAQsxyOCr1 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 ноября 2017 г.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не претендует на пост главы российского правительства. Собянин отметил, что премьерский пост — не для него, и напомнил: «Я работал в администрации президента, я работал в аппарате правительства. Я считаю, что это такая тяжелая неблагодарная работа».

Байкер в куртке клуба "Ночные волки" / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Координационный комитет конкурса президентских грантов под руководством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко подвел итоги второго и последнего конкурса президентских грантов в 2017 году. Примечательно, что в конкурсе приняли участие 12 организаций, ранее исключенные из реестра НКО-иноагентов — при этом семь из них получили гранты. Без гранта вновь осталась байкерская организация «Ночные волки», которая подала три заявки на общую сумму около 14 млн рублей. Однако межрегиональная организация «Русские мотоциклисты», учредителями которой являются Александр Залдостанов и Евгений Строгов из «Ночных волков», получат почти 2,4 млн рублей на «развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников».

Передача "Разговор с Дмитрием Медведевым"

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова рассказала, чему будет посвящено традиционное ежегодное интервью главы правительства российским телеканалам. Тимакова напомнила, что Медведев использует такой формат общения с 2008 года, в текущем году «Разговор с Дмитрием Медведевым» пройдет в десятый раз — соответственно, станет юбилейным.

В российском издании журнала Forbes впервые с 2012 года не вышел рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний. В декабрьском номере журнала вместо ставшего традиционным рейтинга зарплат топ-менеджеров опубликован топ руководителей-капиталистов, в основу которого легла стоимость пакетов акций, принадлежащих главам компаний.

Анатолий Чубайс

Черемушкинский суд Москвы вызвал на допрос главу «Роснано» Анатолия Чубайса для дачи показаний по делу экс-главы корпорации Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова.

Вице-премьер РФ и бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что ответственность за нарушения российскими спортсменами антидопинговых требований на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году должны нести в том числе Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Концертный зал им. П.Чайковского в Москве / mskagency.ru

Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским запланирована на 27 ноября и пройдет в зале имени Чайковского в Москве. Прах легенды оперной сцены захоронят и в Москве, и на родине артиста — в Красноярске.

Гражданского служащего Черноморского флота России задержали в Севастополе по подозрению в шпионаже. Подробности не уточняются — в частности, не называют государство, в пользу которого вел шпионскую деятельность задержанный.

Лекарства / АГН "Москва" / фото: Мазенов Павел

Десять российских производителей недорогих лекарств направили в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева письмо, в котором предупредили о риске исчезновения с рынка дешевых фармацевтических препаратов.