Росгидромет не скрывал информацию о повышении уровня изотопа рутения-106

Росгидромет не скрывал информацию о повышении уровня радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере в некоторых регионах России, и в дальнейшем форма предоставления Росгидрометом данных о состоянии окружающей среды будет усовершенствована. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил журналистам глава службы Максим Яковенко.

«Мы... обеспокоены тем фактом, что в некоторых СМИ появились утверждения о, якобы, сокрытии Росгидрометом информации о данных мониторинга радиационной обстановки на территории России и, в частности, о фиксации повышения уровня рутения-106 в некоторых регионах страны. Это не соответствует действительности и вводит в заблуждение население страны», — сказал Яковенко.

«Мы учли факт некорректной и иногда преднамеренно недобросовестной интерпретации наших данных по рутению-106 некоторыми общественными организациями и СМИ. Для однозначного понимания данных мониторинга качества окружающей среды на территории страны Росгидромет внесет изменения в форму представления соответствующих отчетов. В таблицах будут даваться данные о концентрациях обнаруженных загрязняющих веществ в сравнении с установленными предельно допустимыми концентрациями (ПДК)», — подчеркнул он.

Данные, полученные Единой государственной автоматизированной системой мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО) на территории РФ в период с 25 сентября по 6 октября, были обработаны специалистами Росгидромета и 13 октября 2017 года опубликованы в виде отчета о содержании радиоактивных элементов на территории России за прошедший период, напомнил глава Росгидромета.

Он добавил, что данная информация была размещена в открытом доступе на официальных сайтах Росгидромета и его подведомственных учреждений, осуществляющих мониторинг радиационной обстановки, а также направлена в заинтересованные органы исполнительной власти.

Напомним, ранее в европейских СМИ появились сообщения о том, что Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS) ФРГ с 29 сентября по 3 октября обнаружило рутений-106 (в безопасной для населения концентрации) в пробах воздуха в Германии и Австрии. Германское ведомство предположило, что источник находится на территории России на Южном Урале.

Как сообщили в госкорпорации «Росатом», все энергоблоки российских АЭС работали и работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Замечаний к работе оборудования, а также нарушений условий безопасной эксплуатации на всех предприятиях госкорпорации нет. Радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону.

Данные, полученные из системы радиационного мониторинга Росгидромета, свидетельствуют о том, что в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории Российской Федерации, в том числе и на Южном Урале, рутений-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге. Концентрация рутения-106 в данном пункте измерений за период со 2 по 6 октября была ничтожна и составляла 115,4 мкБк/м3, что на 4 порядка ниже допустимой объемной активности, регламентируемой нормами радиационной безопасности.