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24 ноября 2017, 17:12

Россия и Франция будут обмениваться опытом в области финальной изоляции радиоактивных отходов

Госкорпорация «Росатом» и Национальное агентство по обращению с радиоактивными отходами Франции (ANDRA) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финальной изоляции радиоактивных отходов. Это событие произошло в ходе Международного общественного форума-диалога и выставки «АтомЭко-2017». Под документом свои подписи поставили директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов Госкорпорации «Росатом» Олег Крюков и директор по инновациям, развитию и международным отношениям ANDRA Патрик Ландэ.

Соглашение позволит России и Франции развивать сотрудничество в сфере внедрения национальной системы обращения с радиоактивными отходами, обмениваться научно-технической информацией, результатами исследований и разработок, а также информацией о правовых, социальных и этических аспектах. Стороны договорились о проведении экспертиз технических решений, а также организации семинаров и визитов групп специалистов на объекты финальной изоляции РАО в России и Франции.

С российской стороны исполнителем соглашения будет ФГУП «НО РАО», национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами. По закону, только оно уполномочено осуществлять деятельность по окончательной изоляции РАО и иные виды деятельности по обращению с ними. Основная задача предприятия – обеспечение экологической безопасности путем создания пунктов, обеспечивающих надежную изоляцию радиоактивных отходов от окружающей среды на всем протяжении их потенциальной опасности. ФГУП «НО РАО» работает в Красноярском крае (филиал «Железногорский»), Томской области (филиал «Северский»), Ульяновской области (филиал «Димитровградский»), Свердловской области (отделение «Новоуральское»). За время работы филиалы ФГУП «НО РАО» приняли у предприятий атомной отрасли ФГУП «ГХК», АО «СХК», АО «ГНЦ НИИАР» и АО «УЭХК» пункты временного хранения РАО и начали модернизацию объектов.
«НО РАО» и ANDRA сотрудничают уже пять лет, с 2012 года, когда был подписан меморандум о намерениях между Росатомом и французским агентством.

Как отметил Олег Крюков, проблема изоляции радиоактивных отходов отличается высокой сложностью. «Речь идёт об отходах третьего и четвертого и первого и второго классов. Отходы первого и второго классов предполагается захоранивать в глубинных геологических формациях. На сегодняшний день в мире таких пунктов не существует, и Франция – одна из стран, которая занимает в этом плане передовое место, они давно занимаются исследованиями и обоснованием возможности такого захоронения. Мы тоже строим специальную лабораторию, которая будет исследовать пригодность нашей геологической формации для того, чтобы захоранивать высокоактивные отходы», - рассказал он. Речь идет о создании подземной исследовательской лаборатории в Нижне-Канском массиве в Красноярском крае. Основная задача лаборатории - изучение характеристик и свойств геологических пород на глубине 450-525 метров и подтверждение, на основании проведенных исследований, возможности окончательной изоляции радиоактивных отходов первого и второго классов (высоко- и среднеактивных долгоживущих РАО) в глубоких геологических формациях Нижне-Канского массива. По результатам исследований в случае, если будет доказана долговременная безопасность, будет представлено обоснование возможности перехода к созданию на безе лаборатории пункта финальной изоляции РАО.

Россия и Франция являются пионерами в этой области и будут обмениваться полученными знаниями, пояснил представитель Росатома. «Во Франции эта лаборатория работает уже порядка 12-15 лет, мы обсуждали результаты ее работы. Естественно, лаборатория не содержит радиоактивных отходов. Такую же точно планируется создать и у нас, и научно-технический обмен в этом плане очень важен. У нас очень много наработок, есть проект лаборатории, проводились достаточно мощные геологические исследования, много обоснований, мы этим занимаемся уже 15-20 лет. Важно, что мы вместе, обмениваясь этими знаниями, будем решать эту проблему, которая на сегодняшний день очень важна», - подчеркнул Олег Крюков.

Патрик Ландэ в свою очередь обратил внимание на то, что во всем мире работы, связанные с захоронением высокоактивных отходов, характеризуются высокой сложностью. «Когда речь идет о защите и безопасности окружающей среды и человека, обмен опытом и информацией в такой научно-технической среде, когда мы говорим о радиоактивных отходах, между странами, которые находятся на достаточно высоком уровне развития этих работ, абсолютно необходим. Очень важно отметить, что работы в области захоронения РАО связаны с огромными затратами, и если можно научиться опыту у стран, у которых его больше, чтобы сократить затраты, такое сотрудничество можно только приветствовать. В данной сфере обмен знаниями, диалог, сотрудничество – это важные условия, чтобы обе стороны могли продвигаться в нужном направлении», - считает директор по инновациям, развитию и международным отношениям ANDRA.

Национальное агентство Франции по обращению с радиоактивными отходами (ANDRA) было основано в 1979 году. Агентство находится под контролем нескольких министерств – энергетики, окружающей среды и научных исследований. В его штате – около 650 сотрудников, в том числе более 400 инженеров и ученых. Во Франции созданы три пункта захоронения РАО средней и низкой активности. На данный момент готовится документация для получения разрешения на строительство пункта глубинного захоронения высокоактивных и среднеактивных долгоживущих отходов.

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