Видео дня. Испытания новой противоракеты

Минобороны опубликовало видео испытания новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В ведомстве заявили о том, что испытания прошли удачно. По словам командующего объединением ПВО и ПРО полковника Адрея Приходько, ракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».

Как сообщают СМИ, новая противоракета отличается от предшественников полностью автоматической системой запуска. Сейчас ее аналог несет боевое дежурство в частях ПВО, прикрывающих Москву.