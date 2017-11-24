Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский написал особое мнение к определению КС по делу экс-чиновника из Брянска Сергея Казакова, который просил рассмотреть запрет осужденным по тяжким статьям на условный срок баллотироваться на выборах в течение десяти лет после снятия судимости на соответствии Основному закону. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Этот вопрос, естественно, интересует всех не из-за судьбы мало кому известного брянского чиновника, а из-за перспектив президентской кампании Алексея Навального, который сейчас также осужден условно.

А.Навальный в суде

В начале ноября Конституционный суд подтвердил обоснованность ограничения, заявив, что назначение даже условного наказания свидетельствует об особой общественной опасности совершенного гражданином деяния. «Демократия нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества», — говорится в определении суда. При этом КС повторил свою прежнюю позицию по данному вопросу, которая была сформулирована в 2013 году. Тогда был отменен пожизненный запрет на участие в выборах, но законодателю было предписано ввести мотивированный индивидуальный подход к «криминальному фильтру» (с учетом реального и условного наказания, срока лишения свободы, характера и степени общественной опасности совершенных кандидатами преступлений).

Арест при получении взятки / pixabay.com

Судья Константин Арановский в своем особом мнении не защищает Казакова, уже «имевшего доступ к выборной власти и совершившего коррупционное преступление», но с выводами коллег все равно не согласился. Арановский уверен, что свободные выборы не позволяют ставить электоральное поведение граждан под внешнее управление, а власти не вправе ограждать их от неверного выбора. Следовательно, считает судья, ограничения избирательных прав допустимы, «если имеют основания в действительных, а не умозрительных угрозах и рисках» и не наносят «чрезмерный вред свободным выборам». Ограничения «могут и должны меняться, если со временем станет ясно, что риски преувеличены», считает судья.

Особое мнение — очень интересный и непростой институт в российском праве. Если решение выносится коллегиально, то судья, не согласный с ним, имеет право написать свое особое мнение, в котором высказывает причину несогласия и, возможно, собственные предложения. Этой традиции уже около двухсот лет и, в целом, она достаточно неудобна для российской судебной системы, которая, большую часть этого времени, представляет собой довольно стройную вертикаль. Дело в том, что особое мнение судьи может не только повлиять на мнение вышестоящей инстанции при обжаловании приговора, но и поставить под сомнение авторитет судей, которые проголосовали за принятие решения.

Конституционный суд / 1tv.ru

Однако же институт особого мнения сохраняется. До упразднения Высшего арбитражного суда в этой ветви судебной системы к особым мнениям относились с пиететом и иногда даже публиковались возражения не только судей самого ВАС, но и нижестоящих судов.

Еще одно место, где судьи достаточно часто высказывают особые мнения — Конституционный суд. Во-первых, это высшая инстанция, его решения могут быть отменены только самим Конституционным судом, так что влиять не на кого. Во-вторых, все судьи КС — высококлассные юристы, так что даже если они не согласны с мнением большинства, их точку зрения интересно, а иногда и важно знать, как сейчас.

Мало кто сомневается, что особое мнение Константина Арановского несет в себе политический подтекст. Конечно, его работа вряд ли приведет к тому, что Алексей Навальный сможет принимать участие в президентских выборах. Но теперь любой может видеть, что утвержденный решением КС запрет поддерживают далеко не все, причем это касается не только сторонников Навального, но и профессиональных юристов.