В Администрации президента обсуждают возможность участия в выборах главы государства кандидата от бизнеса или «либерального крыла». Об этом в пятницу пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. Конкретные фамилии пока не называются, но собеседники издания уверяют, что в президентской кампании «еще будут сюрпризы».

В статье, помимо прочего, говорится о главе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексее Кудрине. О том, что его кандидатура «может рассматриваться вполне серьезно», рассказал изданию источник, близкий к администрации президента (АП). Впрочем, «сотрудник АП» заявил, что ничего не знает о таком плане. Два близких к администрации источника также не подтвердили эту информацию, а представитель Кудрина Павел Кузнецов заявил, что вопрос о выдвижении экс-министра финансов не рассматривался.

Один из источников пояснил, что целесообразность вовлечения в выборы кандидата от бизнеса или либералов будет оцениваться исходя из конкретных обстоятельств, например, как будет выдвигаться президент Владимир Путин — от партии или станет самовыдвиженцем.

Напомним, что пока Владимир Путин даже не объявил о своем выдвижении — хотя в нем и мало кто сомневается. Есть сомнения, что президент будет выдвигаться от «Единой России», так как его рейтинг выше, чем у партии власти. В тоже время источники РБК сообщают, что Владимир Путин все-таки собирается принять участие в съезде «Единой России» в конце декабря, где он и может быть выдвинут.

Анонимный, но близкий к Кремлю источник издания рассказал, что кандидатов в президенты будут выдвигать не только крупные, но и малые партии, в том числе Партия роста. От нее будет «нормальный кандидат», защищающий интересы бизнеса, пояснил он. При этом председатель Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что вопрос о выдвижении кандидата еще обсуждается.

Отметим, что, по данным социологов, шансов на победу у «либеральных кандидатов» или «кандидатов от бизнеса» нет. Социолог «Левада-центра» Денис Волков говорит, что у россиян просто нет потребности в либеральном кандидате, но у продвинутых групп граждан есть потребность в кандидате от бизнеса. По его словам, «Левада-центр» недавно проводил исследование среди предпринимателей, которые сетовали, что «правительство произносит правильные слова, но ничего из этого не происходит».

Пресс-конференция Сергея Полонского, посвященная его выдвижению на выборах в президенты РФ в 2018 г. Андрей Любимов / АГН "Москва"

Спроса на либерального кандидата или кандидата от бизнеса в России не ощущается, подтверждает и гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Хотя, по его словам, «небольшая часть избирателей считает, что либеральный кандидат нужен». Кандидат от бизнеса востребован в условиях сильного кризиса, когда за него «хватаются как за соломинку», но это в основном бизнесмены-популисты, отмечает социолог: «Исходя из социального запроса, такой кандидат сейчас не нужен. Однако социальный запрос — важный фактор, но не единственный. Если планируются радикальные экономические реформы после выборов, то такой кандидат был бы полезен, чтобы убеждать избирателей, что нужны решительные перемены в экономике».

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров АГН "Москва"

Отметим, что либеральный кандидат на выборах уже есть — в кампании собирается принять участие основатель и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Также выдвигаться собираются телеведущая Ксения Собчак, она, судя по всему, пойдет от партии «Гражданская инициатива».

Алексею Навальному, который тоже объявил об участии в выборах, пока не удалось договориться ни с одной официально зарегистрированной партией. Если ЦИК не изменит своей позиции, которая заключается в том, что условно осужденные, в том числе и Навальный, не могут выдвигаться на выборах, то участие Навального в кампании будет под вопросом. Дело в том, что выдвижение от партии позволит Навальному начать официальный сбор подписей, а соответствие его кандидатуры на соответствие формальным критериям будет проверяться только потом. А процедура самовыдвижения позволит ЦИКу отказать в регистрации инициативной группе сразу, сразу поставив точку в участии Навального в выборах сразу.