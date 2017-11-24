СМИ продолжают обсуждать проблемы формирования правительства в Германии. После того как провалились коалиционные переговоры между консерваторами (альянс Христианско- демократического союза и Христианско-социального союза), зелеными и Свободной демократической партией, некоторые комментаторы заговорили о глубоком кризисе регионального масштаба. Другие комментаторы возражали, что глубина кризиса сильно преувеличена.

В основном все сосредоточились на обсуждении дальнейших сценариев. Среди них наиболее реалистичными представлялись три: создание коалиции между консерваторами и социал-демократами; формирование миноритарного правительства; и повторные парламентские выборы.

BBC пишет, что на социал-демократов давят, чтобы они пересмотрели свой категоричный отказ вступать в новую коалицию с консерваторами. В частности, к ним обратился с президент Германии Франк-Вальтер Штейнмейер. Главным представителем противников коалиции среди социал-демократов считается Мартин Шульц, главный оппонент канцлера Германии Ангелы Меркель на парламентских выборах в сентября. Между тем, в его партии есть и те, кто как раз склоняется к возобновлению отношений с бывшими коалиционными партнерами.

Предвыборный плакат Мартина Шульца Like_the_Grand_Canyon

The Economist призывает Германию устроить повторные выборы. Хотя социал-демократов сейчас пытаются склонить к сотрудничеству (и вероятно, такой вариант представляется наиболее предпочтительным Меркель), это, по мнению автора, не очень хорошая идея. Социал-демократы по итогам предыдущего коалиционного партнерства потеряли часть электората, и теперь им надо восстанавливаться в качестве оппозиции, а не совершать ту же ошибку, что и в прошлый раз.

Кроме того, возвращение к прежней коалиции может быть воспринято массами как признак нехорошей политической неизменности, а это может стать поводом к росту поляризации и радикализации. Самым правильным вариантом, считает автор, были бы повторные парламентские выборы. Заодно можно было бы на подходах обсудить темы, которые не обсуждались перед сентябрьскими выборами — например, перспективы европейского проекта.

Financial Times пишет, что социал-демократы склонились к переговорам о формировании нового правительства, хотя ранее наотрез отказывались. Это, по мнению автора, может стать прорывом политического тупика. Пока они не давали никаких обещаний в плане готовности к сотрудничеству, но в нынешней ситуации даже их готовность к переговорам следует считать значительным прогрессом. Итогом таких переговоров может оказаться формирование коалиционного правительства. Другим вариантом результата может стать договоренность о том, что социал-демократы в парламенте будут поддерживать миноритарное правительство.

Учредительное заседание комиссии бундестага по подтверждению результатов выборам, иммунитету и регламенту Deutscher Bundestag / Achim Melde

Больше всех на проведении переговоров настаивал Штейнмейер. Он хочет по возможности избежать повторных выборов. Для Шульца согласие вступить в переговоры представляется сомнительным шагом, так как он может повредить его положению в партии, несмотря на то, что внутри партии есть и сторонники сотрудничества с консерваторами в той или иной форме.

В сложившихся обстоятельствах договоренность о парламентской поддержке может оказаться наиболее реалистичным сценарием. Сейчас все больше социал-демократов высказываются в пользу формирования миноритарного правительства. Вероятно, это следует считать сигналом о готовности поддерживать правительство в ключевых вопросах — например, в том, что касается бюджета или европолитики. Правда, некоторые высказывались и в пользу того, чтобы рассмотреть возвращение в коалицию.