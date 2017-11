Как для Владимира Путина подбирали ключи к Африке, «Коммерсантъ» пишет в статье «Тудан-Судан».

«Минфин вышел на поле»: бумажные квитанции осложнили проведение банковских платежей.

«У надзоров меняют фундамент»: закон о госконтроле одобрен правительством.

«Ведомости»: «Соперником Владимира Путина на выборах может стать представитель бизнеса». Хотя социологи не видят спроса ни на бизнесмена, ни на либерала.

Расследование о природе богатства задержанного во Франции миллиардера вышло под заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень».

«Россияне будут выбираться из кризиса самостоятельно»: экономить больше не на чем.

РБК в статье «Налог на поддержание добычи» пишет, что правительство одобрило новый фискальный режим для нефтяной отрасли.

«Проявляют самостоятельность»: на собственную методику управления кредитным риском переходит третий банк.

«Кликни жалобную книгу»: правительство обсудило законопроект о контрольно-надзорной деятельности.

«Известия»: «Инвестиции потекли в регионы». Субъекты России за год существенно улучшили свою бизнес-привлекательность.

«"Терминаторы" получили российские навигаторы»: отечественные разработчики создали бортовой навигационный прибор для боевых вертолетов.

«Россияне выбирают более дорогие новогодние елки»: граждане решили не экономить на главном праздничном украшении.

«Газета.ru»: «Воспитательный наезд оценили условно». В Ленобласти осудили водителя, специально сбившего ребенка.

«Зима наврет календарю»: Прогноз погоды в Москве с 24 ноября по 1 декабря не предвещает ничего хорошего.

В статье «Парад победителей: как поделят Сирию» утверждается, что Россия и Запад поделят Сирию на сферы влияния.

The Economist: «Как преодолеть тупик в Берлине» (How to break the deadlock in Berlin). Политическая неопределенность вредит Германии и Европе. Немцам нужно провести повторные выборы.

Bloomberg: «Теперь Путина просят установить мир в Афганистане» (Now Putin Is Being Asked to Bring Peace to Afghanistan). Россия должна надавить на «Талибан», чтобы он вступил в Афганистане в мирные переговоры.

The Wall Street Journal: «Саудовская сделка. Больше социальной свободы, никакого политического несогласия» (Saudi Trade-Off: More Social Freedom, No Political Dissent). Саудовский принц Мухаммад бин Салман предлагает сделку, которая нравится многим молодым саудитам: расширение социальной свободы в обмен на сокращение свободы политической.

The Telegraph: «Чиновники ЕС выражают презрительное отношение по поводу поведения Британии на переговорах по Brexit'у, показывает просочившийся отчет» (EU officials scornful over UK's performance in Brexit negotiations, leaked report shows). Как свидетельствуют данные утечки, европолитики считают, что в ходе переговоров об отделении Британии от ЕС британское правительство ведет себя хаотично и непоследовательно.

The Guardian: «Зимбабве наделяет Роберта Мугабе иммунитетом от преследований» (Zimbabwe grants Robert Mugabe immunity from prosecution). Бывшему президенту Зимбабве Роберту Мугабе и его жене Грейс Мугабе гарантировали безопасность в их стране.

Breitbart: «Стив Бэннон говорит, что одна вещь навеки разрушила Демократическую партию» (Steve Bannon Says One Thing Has Forever Broken the Democrat Party). Советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон считает, что американские демократы одержимы идеей политики идентичностей, которая в конце концов выйдет им боком, а, может быть, уже вышла.