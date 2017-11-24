Госдума приняла в третьем, окончательном чтении федеральный бюджет на следующие три года. Бюджет на 2018 год утвержден с дефицитом 1,3 трлн рублей, к 2020 году его планируется снизить до 870 млрд.

На рассмотрении Думы документ был почти два месяца, но депутаты за это время изменили его не слишком сильно. Несмотря на увеличенное представительство регионов в результате возвращения смешанной системы выборов, несмотря на затяжную стагнацию в экономике, модель принятия бюджета особо не меняется, разве что увеличивается объем и количество «секретных» статей.

Впрочем, зачем менять проверенный годами порядок, если и в самой экономике особо ничего не меняется, если не считать новых проектов?