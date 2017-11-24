Бывший министр финансов, а ныне глава Центра стратегического развития Алексей Кудрин заявил, что Россия может потерять статус технологической державы. При этом он уверен, что увеличение темпов роста ВВП до 4% в год невозможно без удвоения несырьевого экспорта.

Учитывая, что Алексей Кудрин, как минимум, один из авторов «президентской программы», которая может стать основой для экономической политики на ближайшие шесть лет, а, как максимум, кандидат на пост главы правительства, а то и государства (Владимир Путин официально еще не объявил о своем выдвижении), к его словам принято прислушиваться. Хотя бы потому, что примерно такие же идеи он, судя по всему, доносит до президента.

В презентации, которую показал Кудрин в рамках совместного заседания президиума Союза промышленников и предпринимателей Петербурга в четверг говорится, что удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в России, в 2015 году составил 8,3%, почти не изменившись по сравнению с 2010 годом — 7,9%. При этом в Германии эта доля составила 55%.

Алексей Кудрин выступает на совместном заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Петербурга @Aleksei_Kudrin

«Главный вызов — способны ли мы оставаться технологической державой в рамках четвертой промышленной революции. Существует риск потери статуса технологической державы. Нам нужно сосредоточиться на технологическом предпринимательстве, наша цель — не отстать в технологическом развитии», — заявил, как передает «Интерфакс», бывший министр.

Кудрин также назвал основные структурные реформы, которые необходимо реализовать — это технологическая революция, в том числе цифровизация экономики, новая структура экспорта, инвестиции в человеческое развитие, пенсионная реформа, реформа госуправления, новая региональная и городская политика, укрепление обороноспособности, судебная реформа, достижение устойчиво низкой инфляции.

Цех российского малого предприятия Полит.ру

Глава ЦСР считает, что, с учетом цифровизации процессов, есть возможность сократить количество чиновников примерно на 30%. «Через 10 лет 13% профессий, некоторые из которых массовые, перейдут на автоматизированный уровень», — отметил Кудрин.

«Мы вошли в полосу снижения доли трудоспособного населения. За 10 лет она снизится на 7-8%. Трудовые ресурсы будут падать. К 2030 году трудоспособное население до 40 лет снизится на 10 млн человек. 435,5 тысяч человек в 2016 году составила смертность в трудоспособном возрасте», — рассказал Кудрин.

«За последние шесть лет (2012-2017 годы) средний ежегодный темп роста ВВП составил 0,7%, за 10 лет (2008-2017 годы) — 1% (...) Темпы роста ВВП в 3,5-4% достижимы только при удвоении несырьевого экспорта к 2024 году», — уверен Кудрин.

По словам Кудрина, государство должно способствовать созданию условий для «экспортного бума»: необходимо упростить валютный контроль, административные и таможенные процедуры. Необходимо стремиться к тому, чтобы доля Россия на мировом рынке высокотехнологичных товаров в 2024 достигла 0,5%, к 2030 — 1%, считает Кудрин.

В принципе, все сказанное Кудриным, так или иначе, вписывается в те тезисы, из которых состоит программа ЦСР для будущего президента — во всяком случае, если верить прессе, куда происходят регулярные утечки. Остается только понять, насколько эти идеи применимы в реальности.