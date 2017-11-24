Глава самопровоглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий прилетел в Москву – помимо сообщений в социальных сетях и СМИ появилось видео его прибытия. Ранее сообщалось, что он скрылся из Луганска. Мнения о том, зачем он прибыл, разнятся.

Одним из первых о прилете Плотницкого сообщил писатель Захар Прилепин – он написал об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один», – указал он.

По словам Прилепина, Плотницкий не выглядел озабоченным и даже показался ему «почти умиротворенным». «Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. В Шереметьево два дожидавшиеся его оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские. Вот так обыденно выглядит история. Обыденно и незатейливо. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни», – добавил Прилепин.

Затем телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись идущего по аэропорту Плотницкого. Телеканал сопроводил его пояснением, что изначально запись разместил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

Прибытие Игоря Плотницкого в Москву / Telegram-канал Александра Коца

Напомним, о ситуации в Луганске СМИ пишут уже несколько дней – с тех пор, как на улицах города появились люди военной форме без опознавательных знаков и блокировали ряд зданий и улиц. Уже 22 ноября сообщалось, что Плотницкий уехал в Россию. Тогда это увязывали с напряженными отношениями главы непризнанной республики с руководителем ее МВД Игорем Корнетом, которого Плотницкий отправил в отставку, а тот отказался покидать пост.

При этом 22 ноября Корнет заявил, что якобы в результате сговора руководства республики с Украиной регион мог вернуться под контроль Киева уже через две недели. Также сообщалось, что накануне отъезда Плотницкий сначала ввел в регионе чрезвычайное положение, а затем отменил его, напоминает газета «Коммерсантъ».

Источники газеты полагают, что Плотницкой скоро вернется в ЛНР и сохранит свой пост, так как нужен в качестве одного их тех, кто ставил подписи под Минским соглашением.

По словам Георгия Чижова, вице-президента фонда «Центр политических технологий», руководителя украинского бюро фонда, в последние дни появилось много информации, которая представляет происходящее в Луганске как конфликт главы ЛНР с руководителем МВД этой самопровоглашенной республики, однако это объяснение не является исчерпывающим. Об этом Чижов рассказал в беседе с «Полит.ру».

Георгий Чижов

«За последние дни были предприняты значительные пиаровские усилия для того, чтобы представить происходящее в Луганске как конфликт между Игорем Плотницким и так называемым министром внутренних дел ЛНР Игорем Корнетом. На самом деле похоже, что такое объяснение не вполне исчерпывает ситуацию, если сопоставить все факты.

Примерно за неделю описываемых событий (может, чуть менее, чем за неделю) говорили о прибытии в Донецк из России заметного количества военных машин с личным состав. Потом, как утверждали украинские источники, те же машины из Донецка переместились в Луганск. Да и вообще те люди, которые позже окружали Луганскую прокуратуру, блокировали другие здания, были очень похожи все же не на элэнэровцев и даже не на дээнэровцев, а на тех самых «зеленых человечков», которых мы видели в Крыму – то есть хорошо подготовленных, отлично экипированных и очень четко действующих.

Поэтому хотя ничего еще нельзя утверждать наверняка, какой-то такой смысл здесь прослеживается. Информация – кроме направленной, относительно конфликта Плотницкого с Корнетом – просачивается с большим трудом. С украинской стороны ее дают в основном группы информационного сопротивления, зачастую очень осведомленные, но не всегда объективные. С российской стороны мы слышали Дмитрия Пескова: мол, мы знаем, что там происходит, но пока никому не скажем. Ну, и в самом Луганске, насколько я знаю, были отключены и телевидение, и интернет. Ну, надеюсь, сейчас их уже включили.

Военные на улицах Луганска

То есть тут дело темное, и очень похоже, что это все санкционировано Москвой. При этом сейчас как-то притихли разговоры об объединении ДНР и ЛНР. То есть таким образом получается, что Минские соглашения фактически спасены. Но все это очень подозрительно: сперва проходит слух, что Игорь Плотницкий скрывается. А где он мог бы скрываться? Вариантов у него очень немного: скрываться он мог только в России. И вполне возможно, что с ним в это время велась какая-то работа.

Сейчас он находится в Москве, но, в общем, непонятно, где между Луганском и Москвой он мог бы провести эти дни вне контроля российских спецслужб. Ну, и возможно, сейчас он попытается решать вопрос либо сохранения своей власти, либо каких-то гарантий безопасности», – сказал Георгий Чижов.

Комментируя тот факт, что тема создания Новороссии как объединения Донецкой и Луганской народных республик недавно поднималась, а потом снова перестала упоминаться, эксперт отметил, что в настоящий момент упоминания такого объединения воспринимается как попытка обострить ситуацию, не более того.

«Тема Новороссии (или Малороссии) на самом деле важная. Но тут все зависит от сценариев, которые сложились в головах у тех, кто видит себя демиургами в этой ситуации. Но по-моему, идея Новороссии как таковой приказала долго жить еще в 2014 году, а сейчас мы видим просто попытки как-то обострить ситуацию, все скомпоновать. Не знаю, точно ли это так: тут очень трудно что-то предсказывать – и, главное, очень трудно следить за ходом мысли тех, кто все это разыгрывает», – отметил Георгий Чижов.

Машины ОБСЕ в ЛНР / osce.org

Говоря о Минских соглашениях, он подчеркнул, что если непосредственно самопровозглашенные республики не прекращают существовать как квазигосударства, то в этом случае смена руководителя такой республики не будет иметь значения для действия соглашений.

«Формально в случае смены руководителя ЛНР ничего не происходит, если считать ЛНР неким квазигосударственным образованием. Ведь хотя ЛНР является некоей стороной Минских соглашений, персональная смена ее руководителя с точки зрения формальной ничего не меняет. А фактически вопрос, изменится ли в итоге ситуация и сохранят ли действие Минские соглашения, зависит от политической воли – которая, понятно, никак не в Луганске сосредоточена», – объяснил Георгий Чижов.

Добавим, что Кремль наконец-то отреагировал на ситуацию с Плотницким, однако отклик этот ничего не прояснил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков просто отказался комментировать информацию о приезде Плотницкого в Москву, подчеркнув, что этот вопрос находится вне сферы его компетенции

«Я по-прежнему не комментирую ситуацию с Плотницким и ЛНР. Приезд Плотницкого в Москву – это не вопрос, которым занимается администрация президента», – приводит информационное агентство РБК слова Пескова.



Пресс-секретарь Владимира Путина также сказал, что относительно минских договоренностей позиция президента России остается неизменной. «Альтернативы минским договоренностям нет, Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин», – убежден Песков.