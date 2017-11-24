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24 ноября 2017, 10:04
Владимир Путин выборы Дмитрий Медведев журналисты Сергей Собянин
Павел Салин

Пресс-конференции Путина и Медведева: чего ожидать

Интервью с Дмитрием Медведевым
Интервью с Дмитрием Медведевым

30 ноября 2017 года состоится большая телевизионная пресс-конференция главы правительства России Дмитрия Медведева. На 14 декабря 2014 года назначена большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эксперт размышляет о том, чего можно ожидать от этих пресс-конференций в свете предстоящих в марте 2018 года выборов.

Напомним, это будет семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента для российских и иностранных журналистов – Путин проводит эти мероприятия с 2001 года. Спектр вопросов на них традиционно крайне широк, продолжительность измеряется несколькими – тремя и более – часами. В частности, пресс-конференция 23 декабря 2016 года продлилась 3 часа 50 минут и вместила в себя 67 вопросов, в том числе и о возможности досрочных президентских выборов, отношениях с США после избрания президентом Трампа, о громких коррупционных делах и кадровой политике.

Что же касается пресс-конференций Дмитрия Медведева, которую он даст в качестве главы правительства или главы российского государства, то это будет десятая такая пресс-конференция. Как передает информационное агентство РИА Новости, традиционно в ходе таких пресс-конференций Медведев подводит итоги года и отвечает на вопросы о внутренней политике и экономике России, а также на вопросы международной повестки.

В то же время тема возможной смены премьера в последнее время поднимается в СМИ не менее активно, нежели тема предстоящих президентских выборов и их возможных участников (или хотя бы тех, кто заявляет о намерении баллотироваться на пост президента России). Поднимается тема президентских амбиций Медведева, называются и возможные (или хотя бы сколько-то вероятные) кандидаты на кресло главы правительства.

 
С.Собянин и В.Жириновский /АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Так, 23 ноября в прессе появилась информация о том, мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о его возможном выдвижении на пост главы правительства высказал нежелание занимать эту должность. «Я работал в АП [администрации президента], я работал в аппарате правительства. Я знаю, что это такое. Я считаю, что это очень тяжелая, неблагодарная работа. Поэтому, если можно, это не для меня», – приводит слова Собянина сайт радиостанции «Говорит Москва».

Как напоминает информационное агентство РБК, 22 ноября о нежелании занимать посты в федеральных органах власти заявили также бывший глава Минэкономразвития Герман Греф и глава Чечни Рамзан Кадыров. У Грефа, по его словам, все политические амбиции «остались в прошлом», а Кадыров утверждает, что не намерен покидать Чечню.

О том, есть основания ожидать, что юбилейная пресс-конференция Медвелева станет «прощальной», подводящей итоги его работы, и что пресс-конференция Путина станет началом активной части его предвыборной кампании, с «Полит.ру» побеседовал политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

 
Павел Салин

«Что касается пресс-конференции Путина, то думаю, это предположение абсолютно правильное – это будет означать старт его президентской кампании. Таков наиболее вероятный сценарий. Вариант с преемником еще остается, но его вероятность как раз невелика, не превышает нескольких процентов.

А что касается пресс-конференции Медведева, то здесь я с предположением об «итоговости» в корне не согласен. Потому что вне зависимости от того, как дальше будет развиваться ситуация с его премьерством, вне зависимости от того, останется ли он на своем посту, в любом случае сейчас слишком рано было бы ему давать понять элите, уходит он или нет. Так что в любом случае его пресс-конференция будет выдержана в оптимистичном ключе – то есть он будет не только отчитываться, но и строить планы на ближайший год. И с формальной точки зрения это будет оправданно – потому что даже если случится такое, что он уйдет с премьерского поста, еще почти полгода у него есть, есть время до мая следующего года.

Так что и по формальным, и по неформальным признакам эта пресс-конференция будет не «прощально-итоговой», а именно промежуточной. Ну да, она будет юбилейной – это уже анонсировано пресс-службой премьера. То есть, с одной стороны, она будет все-таки итоговой, но итоговой не в качестве подводящей итоги его работы на посту премьера – а в качестве того, что это уже десятая пресс-конференция Дмитрия Медведева в различных статусах. Здесь следует различать акценты.

Повторюсь: во-первых, я не уверен, что сейчас уже принято какое-либо решение по кандидатуре будущего премьера. На мой взгляд, оно будет приниматься только после президентских выборов. Но даже если бы оно было уже принято, перед элитами необходимо держать интригу в ближайшие месяцы – чтобы они не отвлекались на эти игры во время президентских выборов. И даже если бы сам Дмитрий Медведев был на 100% уверен, что уходит (а я повторю и тут: вряд ли он знает сейчас, что будет решено на этот счет), он ралли сохранения интриги в рамках договоренности с Путиным все равно бы демонстрировал, что у него по крайней мере на ближайший год планы есть.

 
В.Путин на пресс-конференции / kremlin.ru

Поэтому если в случае с пресс-конференцией Путина я уверен, что это станет стартом его президентской кампании, точнее, стартом ее активной части (потому что кампания, фактически, идет с середины года), то в случае с Медведевым это ни в коем случае не будет итоговой пресс-конференцией его как премьера. Это будет подведением итогов за 10 лет на вершинах власти, скажем – итогов работы в качестве президента и премьера. И в обязательном порядке будут планы на будущее, причем в том числе и планы, которые будут связаны с премьерской должностью», – сказал Павел Салин.

Комментируя сообщения о том, что на попытку журналистов Life узнать у Дмитрия Медведева, не собирается ли тот принимать участие в выборах в качестве одного из кандидатов, тот оговорился, что выборов в этом году не проводят, но ничего по сути не сказал о выборах весны 2018 года, эксперт высказал мнение, что это также могло быть сделано в рамках договоренности о том, чтобы пока давать элитам минимум информации.

«Ну, как минимум в связи в подобной договоренностью это могло быть. Сейчас мы не знаем точно, огласил ли Путин хотя бы своему ближайшему окружению планы относительно своих дальнейших шагов. Скорее всего, огласил. И, скорее всего, сказал, что пойдет на выборы кандидатом – потому что все элиты в этом уверены. А этот уход Медведева от ответа есть как раз желание держать интригу.

Сломать ее может только один человек – Владимир Путин, когда он объявит, идет или не идет он на выборы. Все остальные, включая Медведева, обязаны интригу сохранять – они ни в коем случае не могут ее ломать или заканчивать», – объяснил Павел Салин.

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