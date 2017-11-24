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На 19,8 тысяч сокращена квота на выдачу временного разрешения на проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства на 2018 год.

Согласно документу, размещенному на сайте правительства, новая квота равна 90 360, тогда как в 2017 году она составляла 110 160 разрешений.

«Принятое решение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов и обеспечение единого применения норм законодательства по формированию и установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в целом по России и по каждому региону», – говорится в тексте разрешения.

В Центральном федеральном округе наибольшее количество разрешений получила Московская область – 5000 квот, Белгородская область – 2700 квот, Воронежская область – 2200 квот. В Северо-Западном ФО первые три позиции – Санкт-Петербург, Калининградская область – по 1500 квот и республика Коми – 800 квот. В ЮФО наибольшее количество квот получили Краснодарский край – 3500 разрешений и Ростовская область – 3000 квот. В СКФО «лидеры» - Дагестан и Чечня, получившие по 1500 квот. В ПФО – Самарская область (3800 квот), Саратовская область получила 2500 квот, Башкортостан получил 2200 разрешений. В УФО наибольшее количество разрешений получила Свердловская область – 1500, в СФО – Новосибирская область и 3000 квот. В ДФО по 1000 квот получили республика Саха, Хабаровский край, Приморский край.

Антиновость

Уральский Гидрометцентр распространил сообщение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности в Свердловской области с 20 часов 25 ноября до 20 часов 29 ноября.

«Случаев задымленности атмосферы на территории Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в текущий период не отмечено», говорится в сообщении.

В настоящий момент в Екатеринбурге виден смог, пишет Znak.com.

Завод в Челябинской области

Перед этим предупреждение объявлялось после сообщений о радиоактивном выбросе на челябинском предприятии «Маяк», которое принадлежит «Росатому». Ни власти региона, ни представители предприятия эту информацию не подтвердили несмотря на то, что Росгидромет на этой неделе опубликовал бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре 2017 года. Согласно сообщению, в 100-километровой зоне ПО «Маяк» все же наблюдалась высокая концентрация рутения-106.



Сегодня «Росатом» заявил о создании специальной комиссии из независимых ученых, которые должны установить источник появления рутения-106.

Кроме того, 23 ноября представители организации предложили журналистам отправиться в пресс-тур на предприятие «Маяк».



«В рамках пресс-тура, у вас есть возможность посетить производство ПО «Маяк» в закрытом городе Озерск, которое, по мнению зарубежных журналистов, и стало «колыбелью» рутения», – говорится в сообщении на странице facebook предприятия.



Непонятная новость

В одной из поликлиник Кургана пациентам физиокабинета пообещали установить ширмы для того, чтобы женщины и мужчины могли комфортно принимать процедуры и раздеваться для их прохождения. Обещание пришло в ответе Департамента здравоохранения Курганской области, к которому обратились жители города в октябре текущего года.

Больные в очереди на процедуры

«В мае текущего года проведена реконструкция первого этажа поликлиники. Физиотерапевтический кабинет переведен временно на второй этаж в отделение дневного стационара. Организовано четыре кабинета для проведения физиотерапевтических процедур. В связи с недостаточным количеством ширм, в ближайшее время будет приобретено дополнительно три 3–х секционных ширмы», – говорится в ответе ведомства, которое приводит издание Kurgan.ru.

Ассорти

В Санкт-Петербурге задержана глава региональной женской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по городу и области.

Женщина является гражданкой России, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 205.5, ч. 1, «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Мера пресечения пока не определена.

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В отношении следователей, которые не возбудили дело по факту смерти пациента в смоленской больнице «Красный крест» в июне 2017 года, будет начата служебная проверка.

Ранее по данному инциденту проводилась доследственная проверка, но из-за того, что не было доказательств криминального характера смерти, в возбуждении уголовного дела было отказано, говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Смоленской области.



Теперь дело было заведено только после того, как видеозапись из больницы попала в соцсети, а СМИ распространили информацию об инциденте.

Ранее уже сообщалось, что в отношении сотрудников «Красного креста» возбуждено дело по двум статьям: халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека, и оставление в опасности.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к ответственности», – говорится в сообщении следственного органа.

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На двух месторождениях шельфа Черного моря остановлена добыча газа. Крымское предприятие «Черноморнефтегаз» с 1 июля прекратило эксплуатацию объектов Одесского газового и Голицинского газоконденсатных месторождений, сообщает со ссылкой на документы eadaily.com.

В текущем году Крым потребит 1,92 млрд кубометров газа, 86,9% этого объема покрывала собственная добыча на шельфе Черного моря, а Одесское и Голицинское месторождения – не менее половины этого объема.

Газовая горелка

Одесское месторождение, в отличие от истощающегося Голицынского, является новым и имеет запасы в 20 млрд кубометров. Благодаря ему Крыму удалось выйти на самообеспечение газом в 2014 году.

Из-за отсутствия необходимых работ на месторождении произошло падение добычи. Теперь «Черноморнефтегаз» нуждается в долгосрочной инвестиционной программе.

Компания уже объявила открытый конкурс на разработку перспективного плана развития газотранспортной системы Крыма до 2035 года, говорится на сайте госзакупок.

На данный момент газификация Крыма составляет 73,4%, со ссылкой на данные Минэкономразвития региона пишет ТАСС. Для того, чтобы довести уровень газификации до 98% требуется 40,5 млрд рублей, ранее заявлял министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.