Топ новостей 24 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Египте произошел теракт в мечети с сотнями жертв, Россия лишилась первого места в медальном зачете Сочи-2014, а ФАС одобрила сделку «Яндекс.Такси» и Uber.

Количество погибших в результате скоординированной атаки в мечети Эр-Рауда в провинции Северный Синай превысило 180 человек (по некоторым данным - 200). Пострадали не менее 100 человек. По данным СМИ, целью преступников были сторонники официальных властей страны. МВД Египта объявило в Каире чрезвычайное положение. В стране также объявлен общенациональный трехдневный траур по жертвам террористической атаки.

Appalled by the sickening attack on a mosque in North Sinai. Condolences with all those in #Egypt affected by this evil and cowardly act. — Theresa May (@theresa_may) 24 ноября 2017 г.

Egypt mosque attack leaves at least 184 dead, 125 wounded https://t.co/OMUf9IOR8T pic.twitter.com/eVtPetJCRf — FOX Business (@FoxBusiness) 24 ноября 2017 г.

Бобслеист Александр Зубков лишился сразу двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи в связи с допинговым скандалом, а сборная РФ опустилась на третье место в общекомандном зачете. Пожизненно отстранены от участия в ОИ серебряная медалистка Олимпиады Ольга Фаткулина и участник Игр Александр Румянцев.

Единственное, что заставляло меня гордиться этой страной, и того теперь нет.

Сборная России лишилась первого места Олимпиады-2014. — Лēшик (@lioshick) 24 ноября 2017 г.

АП может выдвинуть в качестве соперников Путина представителя бизнеса и либерального кандидата. СМИ сообщили, что одной из кандидатур является Алексей Кудрин. Также инсайдеры предположили выдвижение «нормального кандидата» от Партии Роста. В Кремле заявили, что не считают причастность к бизнесу критерием участия в выборах.

Сегодня все издания пишут о том, что «Кремль планирует выставить бизнесмена в качестве спарринг-партнера для Путина на выборах», и ни одно при этом не поставило слово «выборы» в кавычки.

Хотя «выборы», на которых список кандидатов формируется так — это не выборы. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 24 ноября 2017 г.

Власть: Россияне, вы хотите идеального кандидата от демократов? Молодого, прогрессивного, умного?

Россияне: Да! Да!

(входит Титов)

Титов: Добрый день, это я.

(звуки ударов, стоны, крики "я больше не буду, прекратите")

Власть: Ну вот опять. Россия неспособна к демократии! https://t.co/d5ycy0mIWW — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 24 ноября 2017 г.

Пол Манафорт прилетал в Москву 18 раз и каждый раз он встречался с персонами, связанными с Кремлем, сообщили СМИ. В 2014 году Манафорт сотрудничал с украинской партией «Оппозиционный блок» и за почти полтора года посетил Киев 19 раз. Теперь визиты его в Москву могут заинтересовать американских следователей.

I believe we have a number of characters that can be charged with espionage, of course, we need proof: Trump already “spilled” top secret intel to the Russians in the Oval. Plus Flynn, Kushner, Manafort, Trump Jr, Page, Cohen, Sater, Ivanka. All met with Russians. Who else? pic.twitter.com/s8NgbVwSgy — Susan 🐘 🦁 (@susanswann99) 24 ноября 2017 г.

If Putin knew Trump was running for POTUS *18 months* before America did, as the evidence now suggests, Manafort's 2014 and 2015 trips to Ukraine and Russia are a *big deal*. That the trips came before Trump announced his run or Manafort worked for him is now entirely immaterial. https://t.co/axG0U2RgBw — Seth Abramson (@SethAbramson) 24 ноября 2017 г.

ФАС одобрила ходатайство об объединении «Яндекс.Такси» и Uber с выдачей предписания. «Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси», - отметили чиновники. между тем СМИ сообщили о том, что хакеры из России могли быть причастны к утечке данных клиентов Uber в 2016 году.

В Кремле заявили, что АП не занимается вопросом приезда в Москву Игоря Плотницкого. «Что касается минских договоренностей, то позиция в данном случае, которая неоднократно декларировалась президентом Путиным, остается без изменений: альтернативы минским договоренностям нет, и Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин», — отметил Дмитрий Песков.

Бегство Плотницкого в Москву связали с «Черной пятницей» (за подарками на Новый год в столицу?)https://t.co/iRejoX2lYz pic.twitter.com/hG05WKx7rl — Lenta.ru (@lentaruofficial) 24 ноября 2017 г.

- Владимир Владимирович, по какой причине приехал в Москву Плотницкий?

- По нужде. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 24 ноября 2017 г.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы. Вячеслав Володин отметил, что он направлен на рост внутреннего валового продукта: «Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2%. Бюджет роста».

Федеральный закон о бюджете на 2018 год принят в 3-м чтении голосами фракций Единая Россия и ЛДПР. pic.twitter.com/UjqEZZvWD7 — Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 24 ноября 2017 г.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2018 год. И без того урезанный бюджет утвержден с дефицитом 1,3 трлн рублей. — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 24 ноября 2017 г.

Высший апелляционный суд Южной Африки ужесточил приговор Оскару Писториусу, так как признал предыдущую меру «шокирующе снисходительным». Срок Писториуса увеличили с шести лет до 13 лет и шести месяцев. Сам он на заседании не присутствовал.

Black Friday for Oscar Pistorius. 50% on — Tumelo lephogole (@Tumi_Lephogole) 24 ноября 2017 г.

Дмитрий Медведев отправил в отставку замминистра транспорта России Валерия Окулова. Его освободили от должности в связи с переходом на другую работу, по некоторым данным, в ОАК. На место Окулова может прийти экс-глава Росавиации Александр Юрчик.

Дмитрий Медведев отправил в отставку замминистра транспорта Валерия Окулова. Бывший зять Бориса Ельцина курировал в Минтрансе авиационную отрасль. Отставку связывают с крахом «ВИМ-Авиа»:https://t.co/2I7VgeLzFs



Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС pic.twitter.com/P7yRrVZcIT — РБК (@ru_rbc) 24 ноября 2017 г.

Медведев освободил родственника Ельцина Окулова от должности.



Димон "освободитель" pic.twitter.com/mKKbDdREbe — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 24 ноября 2017 г.

Минздрав предложил законопроект, который наделит магазины и бары правом отказывать в продаже алкоголя клиентам, находящимся в состоянии опьянения. Однако в документе не уточняется,как именно магазины и рестораны проверят это состояние.

Минздрав предлагает запретить продавать алкоголь пьяным, а сигареты накуренным — Баранаул Сияющий (@Baranaul) 24 ноября 2017 г.