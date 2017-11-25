Заявление об отставке Игоря Плотницкого было опубликовано на сайте Луганского информационного центра. Собственно эту информацию обнародовал министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий был вынужден покинуть пост главы республики, поскольку обязанности стали ему в тягость из-за состояния здоровья.

«Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов Минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений», — сказал Пасечник.

Напомним, что летом прошлого года на Плотницкого было совершено покушение — его автомобиль взорвался из-за срабатывания безосколочного фугаса, установленного на столбе, мимо которого ехала машина. Тогда глава Луганщины получил тяжелые ранения.

Поначалу встал вопрос о том, кто будет его сменщиком. Так, экс-депутат Верховной рады Олег Царев сказал, что «должен быть соблюден принцип непрерывности власти».

«Уходит президент — должен быть вице-президент. По всей видимости, определять, кто будет руководить народной республикой, должен Народный совет. Его избирали легитимно. Это самый легитимный орган там сегодня. Я сейчас набрал луганчан — они мне так и сказали: «Народный совет будет решать», — сказал он «Комсомольской правде».

Однако позднее стало ясно, что преемником Плотницкого стал Пасечник.

«Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства», — подчеркнул новый глава республики.

Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов доложил новому руководителю о состоянии дел на Луганщине, таким образом действующее правительство признало Пасечника.

«У меня нет сомнений, что Народный совет поддержит кандидатуру Леонида Пасечника на должность исполняющего обязанности главы ЛНР. Все необходимые для этого изменения в нормативно-правовые акты будут внесены безотлагательно», — цитирует «Газета.ру» слова председателя Народного совета ЛНР Владимира Дегтяренко.

Напомним, что накануне Игорь Плотницкий уехал в Москву вместе с несколькими своими приближенными, в частности, главой администрации Ириной Тейцман и главой ГТРК ЛНР Анастасией Шуркаевой. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин.

«Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. В Шереметьево два дожидавшиеся его оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские. Вот так обыденно выглядит история. Обыденно и незатейливо», — сообщил писатель на своей странице «Вконтакте».

Примечательно, что сам Плотницкий в настоящее время еще не прокомментировал ситуацию, хотя некоторые СМИ старались уточнить его позицию.

«В Луганске об уходе Плотницкого узнали благодаря российскому телеканалу «Россия-1». Местные пока не сообщали, так как телеканал «Луганск-24» не работает, а остальные сайты еще не среагировали. На воскресенье назначен митинг в поддержку Корнета и силовиков», — рассказала РБК председатель общественного движения «Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова.

Эксперты полагают, что отставка Плотницкого может запустить отложенный вопрос об объединении двух народных республик — Луганской и Донецкой. Причем последней это принесет больше пользы — территорию с численностью населения в полтора миллиона человека и соответствующие ассигнования.

«Развивавшийся уже несколько недель конфликт между главой МВД «ЛНР» Корнетом, дружественным донецким группам, и Плотницким демонстрирует и Москве, и местному населению давно очевидный факт: бывший госпожинспектор не обладает на территориях абсолютным авторитетом и не контролирует ситуацию», — считает спецкор «Новой Газеты» Павел Каныгин.