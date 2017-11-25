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25 ноября 2017, 12:07
Египет теракт терроризм
Катерина Норсеева

Тьма египетская

Полиция Египта
Полиция Египта
Фото: tvc.ru

Накануне в Египте произошел крупный теракт. Экстремисты ворвались в суфийскую мечеть эр-Рауда неподалеку от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Внутри здания, где как раз проходила пятничная молитва, боевики привели в действие взрывное устройство. Тех, кто пытался спасти бегством, террористы расстреливали, открывали они огонь и по прибывшим к месту ЧП медикам, а затем спокойно скрылись на двух внедорожниках. В результате атаки погибли 235 человек, еще 130 получили ранения и травмы. Об этом сообщалось в твиттере телеканала Al Arabiya

В стране был объявлен трехдневный траур, а также был закрыт пропускной пункт на границе с Сектором Газа в городе Рафах. Такое решение было принято на совещании по безопасности при президенте Египта Абдельфаттахе Сиси. Об этом сообщило информационное агентство Sky News Arabia

Также в стране была начата спецоперация, которую назвали «Месть за мучеников». Сначала сообщалось о уничтожении 15 террористов, они были убиты при помощи ударов по внедорожникам, на которых, предположительно, скрывались экстремисты. Позднее Sky News Arabia со ссылкой на полицию Египта сообщило об убийстве еще 30 боевиков во время рейда в деревне Эр-Рисан в центре Синая. Сейчас спецоперация продолжается, власти ищут тренировочные лагеря, где готовили джихадистов. При этом пока никто из группировок не взял на себя ответственность за теракт. 

Главы государств, руководители городов и регионов выразили соболезнования египтянам и правительству страны. Телеграмму отправил президент России Владимир Путин.

«Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», – приводит его слова сайт Кремля. 

В знак солидарности с египтянами на Эйфелевой башне в Париже были погашены огни. 

«Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв и свою поддержку пострадавшим. Нынешней ночью, в полночь, мы погасим освещение Эйфелевой башни в знак траура по жертвам в Египте, а также с тем, чтобы подчеркнуть солидарность Парижа с этой страной», — написала в твиттере мэр Парижа Анн Идальго. 

Ситуацию на Синае прокомментировал президент Чечни Рамзан Кадыров, который призвал «жестко и безапелляционно» бороться с террористами. 

«И борьба эта должна быть не постфактум, когда мы наносим ответные меры, а в зародыше, важно предотвратить убийства людей», — заявил глава субъекта РФ в своем телеграм-канале.

Теракт однозначно осудили мусульманские духовные лидеры. Об этом рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. 

«Очень жестко осуждаем проявление терроризма, который, как мы видим, несмотря ни на что, несмотря ни на пятничный праздничный день мусульман, когда люди находятся в поклонении всевышнему, когда они просят и молят его о мире и согласии люди смирено встают на молитву, террористы, бандиты, в нарушении всех канонов совершают такое тяжкое преступление. Мы гневно осуждаем подобного рода явления», — сказал он «Известиям». 

Некоторые государства предупредили своих граждан, что в ближайшее время стоит воздержаться от поездок в Египет. Например, так сделали власти Украины. О просьбе не посещать арабскую страну в ближайшие три месяца рассказал начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

«Рекомендуем гражданам Украины пересмотреть свои планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве ЧП и воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну», — сказал Кирилич порталу 112

Напомним, россияне не могут напрямую летать в Египет — после теракта над Синаем, когда боевики взорвали самолет «Когалымавиа» с 224 россиянами на бору, авиасообщение с арабской республикой было прекращено. С 2015 года и по сей день жители РФ, если имеется такая необходимость, летают в Египет через другие страны.  

Вчерашний теракт стал самым крупным в истории государства после взрыва российского авиарейса, но при этом он лишь продолжил цепочку атак. После свержения в 2011 году Хосни Мубарака территорию северного Синая населили исламисты, и теракты тут стали регулярными.

Так, в 2015 году в Египте произошло 27 терактов, в 2016-м — шесть террористических актов, включая взрыв у коптской церкви, в результате которого погибли 26 человек. В апреле этого года сразу две атаки были совершены возле церквей в Танте и Александрии. В общей сложности погибло около 50 человек. В мае был обстрелян автобус с христианами-коптами, в результате чего погибли 28 человек, напоминает телеканал «Мир24». 

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