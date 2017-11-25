Страна советов Кудрина

Звездой и хедлайнером сегодняшнего Общероссийского гражданского форума стал экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, возглавляющий Центр стратегических разработок (ЦСР) и Комитет гражданских инициатив, а главным мероприятием — его дискуссия с мэром Москвы Сергеем Собяниным на тему «Будущее экономики страны: роль агломераций».

Пикантность дебатам придают муссируемые в СМИ слухи о том, что Кудрин может принять участие в президентских выборах, а столичный градоначальник — претендовать на премьерский пост (впрочем, оба опровергли такую вероятность и наличие у себя соответствующих намерений).

Страна перспективных агломераций

Тема дискуссии была заявлена с прицелом на развитие городов: эта тема, как говорится на сайте форума, становится все более актуальной, в частности, «реализуются федеральные программы повышения качества среды, на новый уровень вышел диалог власти и жителей, идет постоянная работа по поиску новых драйверов роста».

Главной российской агломерацией, разумеется, является Москва, с чем оба участника дебатов согласились безоговорочно. Но не обошли вниманием и поднимаемую в последнее время идею «размосквичивания» страны — смещения фокуса со столичного региона на другие перспективные агломерации.

«Похоже, обозначился новый федеральный проект — большая территориальная перегруппировка со ставкой на агломерации. И вопрос не в стратегии, а тактике. Москва, по мнению дискутантов, — в десятке лучших агломераций мира. Собянин считает, что Москва — это форпост на пути оттока за рубеж человеческого капитала», — подытоживает дискуссию автор телеграм-канала Minchenko consulting.

ВВП и позорная бедность

Общаясь на форуме с журналистами, Кудрин не мог обойти стороной проблемы и перспективы развития российской экономики — тем более что он, как сам же и сообщил, «готовит предложения, которые передает президенту» (таким образом экс-глава Минфина опроверг наличие у него планов на участие в мартовских выборах). «Он дал поручение правительству изучить мои предложения и ему доложить оперативно, в короткие сроки», — поведал глава ЦСР, специалисты которого и разрабатывали программу подготовки стратегии социально-экономического развития РФ до 2024 года.

Путин, к примеру, узнал от Кудрина, что стране необходимо увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Но главным вызовом экономист считает бедность и низкий уровень жизни населения, которые «позорят» Россию.

Уровень жизни, как напомнил Кудрин, падает третий год подряд, бедность «растет у нас в стране сейчас», и все это провоцирует увеличение социального неравенства. Эти показатели даже в относительно спокойные времена, до начала экономического кризиса, казались экс-министру не приличествующими стране с таким ВВП, а сейчас ситуация и вовсе, напомним, «позорная».

После этого глава ЦСР заинтриговал журналистов, сообщив, что у его команды есть рецепт избавления страны от бедности. «В тех предложениях, которые мы готовим, минимум, за лет пять-шесть нужно сократить на четверть или на треть», — пояснил Кудрин. Но как — не уточнил.

Зато косвенно раскритиковал бюджет, проект которого недавно утвердила Госдума на ближайшие три года: там заложен рост ВВП РФ на уровне 2% (и это первый за последние три года «бюджет роста», в котором все статьи обеспечены финансовыми возможностями), а экс-глава министерства финансов утверждает, что больше 1,8% достичь не удастся никак. «Мой прогноз на этот год от 1,5% до 1,8%. Выше не получится», — констатировал Кудрин.

Черное золото, голубое топливо и зеленая экономика

Отдельная тема, которую прорабатывают эксперты кудринского Центра, — это перевод России на так называемую зеленую экономику (основанную на использовании экологичных видов энергии, включая возобновляемые). Россия тут среди отстающих: слишком сильна в ней традиция углеводородной энергетики — и очень богаты ресурсы. Но нагонять остальной мир все же придется, поскольку международные требования ужесточаются с каждым днем.

«Это элемент современного качества жизни, поэтому здесь прогресс по ужесточению экологических правил и переход на более экологичные виды энергетики будет происходить достаточно быстро, просто эскалация будет этих вещей в ближайшие лет шесть-семь», — предсказал Кудрин, посоветовав властям поторопиться с развитием экологичных технологий.