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25 ноября 2017, 19:33
история искусства музеи
Максим Руссо

Найденный Мурильо

Фрагмент портрета
Фрагмент портрета
The Frick Collection

Недавно в одном из замков Уэльса была обнаружена картина знаменитого испанского художника XVII века Мурильо. Точнее, картина была прекрасно известна работникам размещенного в замке музея, но до последнего времени считалась копией утраченного оригинала.

Один из крупнейших живописцев испанского барокко Бартоломе Эстебан Мурильо (крещен 1 января 1618 – 3 апреля 1682) родился в Севилье и, за исключением четырех лет обучения в Мадриде, всю жизнь провел в родном городе. Изменил своей привычке он лишь один раз, отправившись в Кадис, чтобы написать алтарную картину для монастыря. Но это не кончилось для него добром. Художник упал с лесов и от последствий этого падения вскоре умер. Значительную часть наследия Мурильо составляют картины на религиозные сюжеты. Его работы висели во многих церквях и монастырях Севильи, а за «Видение святого Антония Падуанского», написанное для кафедрального собора, он получил гигантский гонорар в десять тысяч реалов. Со второй половины 1650-х годов большое количество заказов и удачное вложение заработанных денег обеспечивает ему финансовое благополучие. Его семья поселяется роскошном доме с садом, самого художника совместно с архитектором Франсиско Эррерой избирают президентом учрежденной в 1660 году севильской Академии художеств. Но в 1664 году, когда умерла его жена, Мурильо резко изменяет образ жизни. Он оставляет пост президента академии, вступает в Братство милосердия, переселяется с детьми в скромный дом, а свои огромные доходы жертвует церкви и бедным.

Но среди работ Мурильо есть и жанровые сцены, и немало портретов. На одном из этих портретов изображен дон Диего Ортис де Зуньига (Diego Ortiz de Zúñiga, 1636 – 1680), севильский аристократ и историк, автор сочинения «Анналы церковные и светские весьма благородного города Севильи, столицы Андалузии». Картина была написана около 1653 года, местонахождение ее считалось неизвестным. Одна из ее копий, которую в XVIII веке сделал художник Доминго Мартинес, висит в здании севильской ратуши. Другая копия, как считалось, находилась в замке Пенрин (Penrhyn), принадлежащем Национальному фонду. Замок открыт для публики, в нем находятся музей железнодорожного транспорта и одно из лучших в Уэльсе собраний живописи. Владельцы замка, баронское семейство Пеннант, разбогатевшее на ямайской работорговле и добыче сланца в Уэльсе, собирали картины с начала XIX века.

Как и севильская копия, портрет из замка Пенрин написан маслом на холсте и изображает севильского историка в черном одеянии со знаком ордена святого Якова на левом плече. Вокруг изображения художник нарисовал декоративную рамку, которую поддерживают два путти. В верхней части рамки находится герб Ортиса де Зуньиги. Картина как бы изображает заключенный в резную раму из камня портрет, стоящий на невысоком мраморном постаменте. Сходная нарисованная рамка есть на другой работе Мурильо – портрете Хуана Арьеса де Сааведры (1650, коллекция герцогини Кардонской). Подобный прием художник использовал и на автопортрете, но сделал иллюзорное каменное обрамление более скромным, без вычурной резьбы, гербов и фигурок путти. Рама самой картины сделана из позолоченного дерева. Размер холста 113 на 94 сантиметра.

Значилась в коллекции семьи Пеннант и копия портрета Ортиса де Зуньиги, купленная в 1870-х годах. В момент приобретения картина считалась подлинной работой Мурильо, но к началу XX века историки искусства решили, что это еще одна копия. В наши дни ею заинтересовался специалист по творчеству Мурильо, профессор Университета Алькала Бенито Наваррете Прието (Benito Navarrete Prieto). Поскольку в каталогах были доступны только черно-белые фотографии посредственного качества, он лично приехал в Уэльс, чтобы изучить картину на месте. И неожиданно пришел к выводу, что перед ним подлинная работа севильского художника. Последние сомнения исчезли, когда с портрета был удален слой старого лака, скрывавший детали.

 

Мурильо «Диего Ортис де Зуньига»

 

Написанная в середине XVIII века копия портрета, хранящаяся в севильской ратуше

После обретения нового статуса портрет был отправлен в Нью-Йорк, где в Коллекции Генри Фрика 1 ноября открылась выставка картин Мурильо. Куратор выставки Хавбер Саломон признал, что был поражен, когда узнал новость о выводах Бенито Прието. Он сам занимался творчеством Мурильо, знал о копиях портрета в Севилье и в Уэльсе, севильский вариант осматривал лично и убедился, что эта работа сделана спустя век после жизни Мурильо. А вот картину из Уэльса он не видел и полагался на мнения предшествующих исследователей, поэтому, организуя выставку, не стал стремился заполучить на нее эту картину.

Однако, убедившись в правоте Прието, он приступил к экстренным действиям. «Трудно добавить картину на уже открытую выставку, – рассказывает Хавьер Саломон, – но я узнал новости о ней в пятницу, а выставка открывалась в понедельник. Был безумный уик-энд - я начал звонить всем в Уэльсе и Испании, чтобы выяснить подробности. Я ее не видел, и хотел убедиться, что это абсолютно правильно... Картина прибыла сюда, и мы повесили ее. Это абсолютная фантастика».  Портрет из Уэльса прибыл спустя две недели после начала работы выставки. Она продлится до 4 февраля 2018 года, после чего портрет окажется в Лондоне и будет экспонироваться в Национальной галерее.

 

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