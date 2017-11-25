Спор ТоАЗа с «Первым» продолжится в Мосгорсуде

Совладелец и бывший председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай продолжает попытки отстоять свои честь и достоинство. Находящийся в розыске бизнесмен судится с ООО «Телекомпания «Останкино» и АО «Первый канал», а именно - оспаривает материалы выпуска передачи «Человек и закон» от 31 марта 2017 г., в котором утверждалось, что Сергей Махлай – один из «беглых олигархов-мошенников», «казнокрад, покрываемый Западом», у него «имеется награбленное» и что на его деньги был организован Майдан 2014-го на Украине.

Останкинский районный суд Москвы иск Махлая уже отклонил, и через несколько дней Мосгорсуд рассмотрит соответствующую апелляционную жалобу.

В решении Останкинского районного суда, в частности, говорится: «Из пояснений представителей сторон в судебном заседании, следует, что истец длительный период времени находится за пределами Российской Федерации – в США ещё до возбуждения уголовного дела, в Россию с тех пор не приезжал, был заочно арестован в Российской Федерации по обвинению в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ, а потому суд полагает, что в спорном анонсе и указанных фразах, озвученных в спорной телепередаче, содержится достоверная информация…».

Впервые связь между бизнесом Махлая и украинским Майданом обнаружил известный автор журналистских расследований Олег Лурье еще весной 2014 г. А еще в конце 2012 года СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на ТоАЗе. По версии следствия, завод продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому трейдеру Nitrochem Distribution AG, дочерней структуре Ameropa AG Андреаса Циви, который также владеет более 20% акций ТоАЗа. Позднее были также обнаружены факты вывода из ТоАЗа наиболее ликвидных активов.

В декабре 2014 года суд заочно арестовал руководителей «Тольяттиазота» – теперь уже бывшего председателя совета директоров Сергея Махлая, совладельца Владимира Махлая, экс-гендиректора ТоАЗа Евгения Королева, Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в результате мошеннических действий руководства предприятию и его акционерам был нанесен суммарный ущерб в 85 млрд руб. Другой потерпевшей стороной является российское государство, лишившееся более двух миллиардов рублей налогов.

Завершилось расследование лишь недавно по причине того, что его главные фигуранты проживают за пределами России. Махлай является гражданином США, Циви и Рупрехт - граждане Швейцарии, Королев и Махлай-старший получили вид на жительство и статус политических беженцев в Великобритании.

С самого начала расследования адвокаты обвиняемых избрали тактику оспаривания каждого следственного действия, теперь обвиняемые пытаются затянуть на неопределенный срок знакомство с материалами дела. После очередного обжалования суд ограничил срок ознакомления 11 декабря текущего года.

Возможно, таким путем находящиеся за границей обвиняемые пытаются уйти от уголовной ответственности, дождавшись истечения срока давности. Это говорит о том, что кроме подачи бесконечных жалоб и исков других аргументов у защиты руководства ТоАЗа не осталось.