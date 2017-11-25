В пятницу вступил в должность новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Незадолго до этого по итогам военного государственного переворота предыдущий президент Роберт Мугабе подал в отставку. The Economist рассуждает о том, какой президент получится из Мнангагвы.

Многие граждане Зимбабве были очень рады, когда бывший их президент Роберт Мугабе ушел в отставку. Однако насколько и каким образом их жизнь теперь изменится, пока остается под вопросом. Преемник Мугабе, еще будучи вице-президентом, заработал себе репутацию человека небрезгливого в том, что касается фальсификации выборов и гонений на оппозицию. Теперь он вернулся из своего короткого изгнания с обещаниями устроить в Зимбабве «новую демократию», обеспечить рост экономики, мир и рабочие места.

Есть те, кто надеется, что Мнангагва действительно будет выполнять свои обещания. Такая надежда основывается на двух аргументах. Во-первых, в Зимбабве все настолько плохо с экономикой и инфраструктурой, что ему, скорее всего, так или иначе придется просить экономической помощи за рубежом. Во-вторых, если он прибегнет к внешним источникам средств, то ему придется подчиняться и внешним правилам. В частности, от него будут добиваться отчетности о расходах.

Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве

Кроме того, ему придется провести некоторые политические реформы и, прежде всего, усовершенствовать избирательный процесс. Есть скептики, которые вспоминают случаи, когда заходили разговоры о реформах и изменениях, но в итоге ничего не происходило. Правда, если Мнангагва сейчас прибегнет к внешней помощи, то, скорее всего, на него возрастет и давление по исполнению обязательств.

Однако даже при наличии доброй воли исправление ситуации будет трудной задачей. По мнению автора, Зимбабве нужно как можно скорее привлекать инвесторов. Для этого нужно сделать так, чтобы они были уверены в своих правах. При Мугабе, например, действовал закон в рамках общей стратегии коренизации, по которому владельцами большинства предприятий в стране должны быть зимбабвийцы. Также необходимо договориться с фермерами, подавляющее большинство которых — белые. У них еще сохранились формальные права на более чем 4 000 ферм, которые были конфискованы в течение последних 17 лет.

С политическими реформами все еще сложнее. Мнангагва едва ли будет стремиться к честным выборам, потому что в таком случае возможен риск проиграть. Согласно конституции, его президентский срок заканчивается в летом следующего года. Сейчас он стал президентом взамен Мугабе, пятилетний президентский срок которого должен был подойти к концу именно тогда. Между тем, уже начались разговоры о том, чтобы продлить срок его пребывания в должности на два-три года.

Сторонники нового президента Зимбабве / YouTube.com

Но даже если исключить махинации и фальсификации, оппозиция в Зимбабве крайне слаба. Там фактически один лидер, у которого, во-первых, проблемы со здоровьем, а во-вторых, сократилась популярность. Иными словами, при условии соблюдения избирательных процедур у избирателей просто может не быть лучшего выбора, чем нынешние политические лидеры.

Западные правительства в связи со сложившейся ситуацией находятся в замешательстве, отмечает автор. С одной стороны, они бы и рады поспособствовать проведению Мнангагвой хотя бы небольших экономических и политических реформ. С другой стороны, памятуя Мугабе, они опасаются, что новый президент никаких обязательств выполнять не станет, а только воспользуется их уступчивостью и благодушием, чтобы упрочить свою власть в стране и точно не допустить «свободных выборов».