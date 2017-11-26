Президент РФ Владимир Путин подписал накануне закон о СМИ — иностранных агентах, принятый Госдумой 15 ноября и одобренный Советом Федерации 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Документ вступает в силу с момента его публикации — он уже доступен на Официальном портале правовой информации.

До последнего момента было неясно, подпишет ли глава государства этот документ, поскольку эксперты называли его недоработанным. В частности, на прошлой неделе Совет по правам человека при президенте РФ критиковал законопроект и даже направлял письмо в Совфед в надежде, что документ будет отправлен на доработку.

«Совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и т.д.). Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции Российской Федерации», — цитирует ТАСС авторов послания в Совфед.

Тем не менее, закон был принят. Однако в СПЧ считают, что это не повод, чтобы оставить документ в таком виде, в каком он существует. Совет будет добиваться внесения правок.

«Мы займемся этой работой, когда закон вступит в силу. Нас не устраивают те недостатки закона, на которые мы указали в своем экспертном заключении, и мы постараемся их исправить своими поправками», — сказал глава СПЧ Михаил Федотов РИА Новости.

Подверг критике документ и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, который сообщил, что с сожалением воспринял известие о его подписании.

«Я считаю, что сам закон об иностранных агентах, соответствующий закон об НКО, который учитывает эти нормы, слишком жесткий, считаю, что многие НКО незаслуженно относятся к иностранным агентам», — приводит слова Кудрина газета «Известия».

Ранее письма от Министерства юстиции РФ о вероятном попадании под действие нового закона получали редакции «Голоса Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», и так далее. Однако в самом медиахолдинге заверяют, что для его изданий ничего не поменяется, все проекты для русскоязычной аудитории продолжат работу.

«Мы не можем спекулировать на теме влияния нового закона, поскольку ни одна новостная организация еще не названа "иностранным агентом", и ограничения, которые накладываются на таких "агентов", не объявлены», — сказал президент РСЕ/РС Томас Кент в эфире «Радио Свобода».

Напомним, закон о приравнивании иностранных СМИ к иноагентам в Кремле называли симметричным ответом на действия американских властей по отношению к редакции Russia Today в США.

«Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без ответа в Москве», — ранее говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Но в Штатах говорят о том, что это искаженная позиция. Такое заявление сделал глава совета директоров иновещания США Джон Лэнсинг.

«Любое определение этих мер как ответных шагов на действия Соединенных Штатов являлось бы серьезным искажением реальности. Российские медиакомпании, включая RT и Sputnik, свободно ведут свою деятельность в Соединенных Штатах, их продукция может транслироваться и транслируется кабельными телевизионными компаниями и FM-радиостанциями. Однако американские медиа, включая "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", лишены в России доступа к телевидению и радио», — говорится в пресс-релизе организации.