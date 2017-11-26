На вес золота

Одна из самых известных криптовалют биткоин ставит новые рекорды. В ноябре курс биткоина планомерно преодолевал психологические отметки в семь, восемь — а теперь и девять тысяч долларов (почти 524 тысячи рублей). Аналитики успели окрестить биткоин цифровым золотом. Однако без подводных камней не обошлось.

Из примерно 1,2 тысячи разновидностей криптовалют, существующих на сегодняшний день, биткоин вызывает максимальный интерес. Неудивительно: «Если бы вы вложились в биткоин, купив его 1 января за 995 долларов и продав вчера за 8130 долларов, вы бы реализовали доходность в 717%», — доцент Международного института экономики и финансов Высшей школы экономики Владимир Соколов 21 ноября в своей лекции в рамках лекционного проекта Фонда Егора Гайдара. Стенограмму лекции опубликовал «Коммерсантъ».

Всего несколько дней спустя биткоин торгуется на уровне 9 тысяч долларов — соответственно, при вложении в эту криптовалюту на еще более ранних этапах и продаже сейчас «это была бы миллионная доходность», отмечает эксперт.

За сутки 25 ноября биткоин подорожал на 11,97%, за неделю — на 39,25%. Капитализация рынка биткоинов превысила 141 млрд долларов, свидетельствуют данные Coindesk.

Биткоин буквально становится золотым. Менеджер фонда драгоценных металлов Old Mutual Gold & Silver Fund Нед Нейлор-Лейланд в интервью Bloomberg заявил: ««Биткоин был явно разработан для того, чтобы стать цифровым золотом».

Похоже, в его концепцию изначально была заложена аналогия с золотым стандартом. Алгоритм генерирования этой криптовалюты ограничивает максимальное предложение 21 млн биткоинов — предложение золота также ограничено, в физическом отношении. При этом код, контролирующий выдачу биткоинов, децентрализован — разделен на десятки тысяч узлов, совместно управляющих программным обеспечением криптовалюты. Для повышения выдачи биткоинов потребуется согласие большинства управляющих сторон, однако вряд ли это когда-либо произойдет: очевидно, что раз ограничение числа биткоинов способствует росту его курса, вряд ли политика изменится.

Говоря о современном майнинге криптовалют, доцент Соколов напоминает о майнинге более давнем — золотой лихорадке в США: «Тогда множество старателей ехали туда и добывали золото. Но посчитано, сколько примерно золота всего там было найдено и сколько затрачено ресурсов, чтобы туда добраться и начать майнить. И получилось, что этих ресурсов были больше, чем золота, намайненного на Аляске. То есть люди закупали палатки, оборудование, еду, ехали на Аляску, начинали майнить, и все, что они тратили, было в совокупности дороже того, что они все намайнили».

Тема ресурсоемкости применительно к биткоинам — действительно одна из самых щекотливых. С одной стороны, майнинг криптовалюты требует, строго говоря, только лишь мощностей и электроэнергии (при условии теоретической подкованности желающего подзаработать — безусловно, принцип «места надо знать» никто не отменял). С другой стороны, электроэнергии необходимо столько, что добыча криптовалюты может стать нерентабельной уже в ближайшие несколько лет.

Аналитики банка ING подсчитали: в настоящее время на одну биткоин-транзакцию расходуется столько электроэнергии, что хватило бы на обеспечение электричеством целого дома в течение месяца. Всего электричества, ежегодно расходуемого на майнинг биткоинов, хватило бы на обеспечение электроэнергией 2,4 млн домохозяйств в США, или 6,1 млн хозяйств в Великобритании, или всей Ирландии, Исландии или Нигерии.

Если существующие темпы роста потребления электроэнергии на нужды майнинга сохранятся, к 2022 году на этот процесс будет уходить столько же электричества, сколько на обеспечение электричеством всей Японии. Эксперты Citigroup отмечают: добыча криптовалюты при таком сценарии останется рентабельной при курсе биткоина не ниже 300 тысяч долларов.

Однако если даже предположить, что курс биткоина продолжит планомерный рост и взятие новых психологических планок, делая майнинг целесообразным с точки зрения затрат ресурсов, есть еще один потенциальный ограничитель. Аналитик Citigroup Кристофер Чапмэн заявил в интервью Bloomberg, что здесь-то и подключится инструмент нормативно-правового регулирования: «Чтобы ограничить потребление электричества, власти введут регуляторные или налоговые меры для майнеров».

Спохватились и в России. Напомним, президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать вопросы юридического регулирования майнинга, криптовалют и их первичного размещения к 2018 году. По всей видимости, речь идет о введении пресловутых налогов на майнинг, а также введении обязательной регистрации игроков данного рынка.

Впрочем, Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер», ранее уже рассказал «Полит.ру», с какими сложностями может быть сопряжен процесс введения налогов на майнинг. Эксперт считает инициативу о проработке вопросов налогообложения майнинга в России достаточно сомнительной, поскольку «на сегодняшний день никакой эффективной технологии, которая позволила бы отслеживать процесс майнинга или транзакций в криптовалютах не существует. <...> Причем не существует этих средств не только в России, но и вообще в мире».