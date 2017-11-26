Лидер Партии роста, председатель Совета Союза виноградарей и виноделов России и уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов решил попробовать свои силы на выборах президента РФ-2018 в качестве кандидата. Об этом заявил он сам.

«Это было непростое решение. Мы, конечно, понимаем, что берем на себя серьезные риски. Я могу сказать, что как политик далек от совершенства, но у нас есть огромная сила — это наша команда. У каждого из нас есть своя аудитория поддержки», — приводит слова Титова РИА Новости.

Впрочем, съезда партии пока не было — он запланирован на декабрь, тогда и произойдет официальное выдвижение кандидата от ПР. Однако Титов уже сообщил, что намерен ездить по регионам России. Еще недавно сам он, комментируя готовность Ксении Собчак пойти на выборы президента России, говорил о том, что она не соответствует запросам бизнес-аудитории, поэтому сейчас уполномоченный по предпринимателям возьмет эту часть электората на себя. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отметил, что он будет отражать интересы «именно этих слоев». И поэтому массовой поддержки Титову вряд ли стоит ждать.

«Электоральная мобилизация Титова будет относительно небольшой и по активности агитации, и по привлечению сторонников. Сторонников этих будет немного. Думаю, что 3—4% для него — предел, который он может собрать. Титов это хорошо осознает, а использовать будет предстоящие выборы как площадку для своего продвижения, чтобы в дальнейшем выступать в качестве федерального политика первого уровня», — сказал RT Орлов.

Политолог Михаил Виноградов также напомнил, что даже если в качестве кандидатов будут не зарегистрированы Ксения Собчак и Алексей Навальный, Борису Титову вряд ли удастся сосредоточить на себе либеральный электорат, ведь по итогам думской кампании прошлого года Партия роста получила только 1,29% голосов избирателей. По мнению его коллеги политолога Александра Пожалова, у Титова есть вполне конкретный интерес, чтобы пойти на выборы.

«Партия роста сможет актуализировать тезисы экономической программы «Столыпинского клуба», потому что сейчас, это очевидно, за экономическую повестку следующего срока Путина конкурируют глава ЦСР Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин», — приводит его слова портал «Про Уфу».

Интересно, что буквально накануне заявления Титова о его выдвижении писал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который считает, что лидер Партии роста может все же быть интересен Кремлю как либеральный кандидат.

«Бориса Титова серьезно рассматривают в АП как "либерального кандидата в президенты". Особенно с учетом того, что Ксения Собчак по их опросам уже догнала Жириновского (7,5% готовы проголосовать за нее, кто уже сделал выбор). На Старой площади не ожидали "Франкенштейниха...." прокомментировали мне», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

При этом эксперты отмечают, что у Титова как у кандидата в президенты есть явный конфликт интересов — он является уполномоченным по правам бизнеса при главе государства. К тому же Титов на сегодняшнем брифинге прямо сказал журналистам, что у партии есть «претензии к действующей власти, но не к Путину».

«Все-таки надо или крестик снять, или трусы надеть. Политически невозможно одновременно баллотироваться в президенты и быть сотрудником АП. По крайней мере, в демократической политической системе, к созданию которой призывает Борис Титов. Конкурентная электоральная демократия предполагает обращение к избирателям, а не к «общественности и государю», — пишет телеграм-канал «Минченко консалтинг».