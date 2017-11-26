Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова выступила на Общероссийском гражданском форуме. В ходе дискуссии об общественном наблюдении она рассказала о том, как, по ее мнению, будет проходить президентская кампания в регионах. В частности, будут ли «целевые указания».

«Насколько я знаю, в преддверии предстоящей кампании никаких команд сверху по принуждению граждан нет и не будет. Но то, что будет самодеятельность определенная, желание посоревноваться между собой, это возможно», — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Она также попросила наблюдателей быть помощниками ЦИКа, чтобы выявлять «горе-администраторов» на местах. К тому же призвал и эксперт движения «Голос» Станислав Андрейчук. Он уточнил, что в январе в России появится компьютерный софт, который позволит быстро фиксировать случаи использования административного ресурса и рассказывать о них.

«Если в городе, например, проводится общественный праздник, почему бы не сходить и не посмотреть, будут ли там представители власти агитировать за кого-то », — цитирует его РБК.

Вместе с тем Элла Памфилова раскритиковала Интерактивную карту нарушений, которую «Голос» запускает во время дней голосования. По ее мнению, она может использоваться для манипуляций.

«Все-таки давайте более корректно. Карта нарушений неадекватна карте сообщений о возможных нарушениях. Если точно понятно, что это нарушение – да... А [если подтверждений нет] – карта сообщений о возможных нарушениях, которые надо проверять, и мы этим будем очень жестко заниматься, а по итогам давать точную информацию», — цитирует председателя ЦИК ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Центризбирком намерен заключить с Общественной палатой РФ соглашение о расширении круга наблюдателей на президентских выборах. Документ содержит несколько пунктов, однако один из них касается как раз наблюдения на выборах. Согласно бумаге, ОП возьмет на себя часть работы, связанной с обучением членов избиркомов и наблюдателей. При этом планируется привлекать и гражданских активистов, поскольку своих сил у общественников не хватит.

«Для этого их сначала нужно отобрать, а затем обучить», – сказал замсекретаря ОПРФ Александр Точенов «Независимой газете».

При этом некоторые эксперты посчитали, что Общественная палата не справится с возложенной на нее обязанностью по обучению наблюдателей, что в итоге приведет к формализации самого института тех, кто следит за ходом выборов.

Ранее Элла Памфилова говорила о том, что выборы президента России должны пройти максимально прозрачно, «при высочайшем доверии к ним со стороны граждан», поскольку только при таком условии это позволит «укрепить страну», напоминает ТАСС.

Выборы президента состоятся в марте 2018 года. Пока избирательная кампания не начата, по некоторым данным, официально она стартует в период с 7 по 17 декабря. Действующий глава государства Владимир Путин пока не декларировал свое желание пойти на еще один срок.

О своих избирательных амбициях заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, представитель «Яблока» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, а также телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, политик Алексей Навальный, которому Памфилова, впрочем, прогнозировала «волчий билет» из-за судимости.

Также комментировал возможность участия в выборах и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он, впрочем, отметил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру. «Нет, друзья, я сейчас в другой роли, готовлю предложения, которые передаю президенту… Сам не планирую», — приводит его слова «Газета.ру».