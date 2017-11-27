Видео дня. Победительница «Детского Евровидения»

В этом году в финале музыкального конкурса «Детское Евровидение-2017» победу одержала 14-летняя россиянка Полина Богусевич. Она выступила с песней «Крылья» и набрала 188 баллов. Россиянке удалось обойти занявших призовые места 12-летнего исполнителя из Грузии Григола Кипшидзе и 13-летнюю представительницу Австралии Изабеллу Кларк. Сам конкурс проходил в Тбилиси.

Ранее на песню уже вышел клип.