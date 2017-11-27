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27 ноября 2017, 08:40
дети Евровидение Россия

Видео дня. Победительница «Детского Евровидения»

Полина Богусевич на «Детском Евровидении»
Полина Богусевич на «Детском Евровидении»

В этом году в финале музыкального конкурса «Детское Евровидение-2017» победу одержала 14-летняя россиянка Полина Богусевич. Она выступила с песней «Крылья» и набрала 188 баллов. Россиянке удалось обойти занявших призовые места 12-летнего исполнителя из Грузии Григола Кипшидзе и 13-летнюю представительницу Австралии Изабеллу Кларк. Сам конкурс проходил в Тбилиси.

Ранее на песню уже вышел клип.

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