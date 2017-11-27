Российские регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно, в том числе и такая задача стоит перед недавно назначенными губернаторами. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил федеральный министр финансов Антон Силуанов.

«Задача региональной политики заключается в том, чтобы не разделить — правильно или неправильно — субъектам РФ помощь, а научить их зарабатывать. Потому что, к сожалению, целый ряд регионов привыкли получать манну небесную из федерального центра, а принимать усилия для того, чтобы создать налоговую базу, создать условия для бизнеса... — это на второй план отодвигалось. Поэтому сейчас как раз и смена губернаторов: пришли молодые ребята, желающие показать себя. И основная задача их — показать, на что способна экономика субъектов с новым менеджментом», — сказал Силуанов.

Глава Бурятии Александр Цыденов на форуме "Открытые инновации" в Сколково, октябрь 2017 Sk.ru

В той же программе «Воскресный вечер» глава Счетной палаты Татьяна Голикова также высказалась о региональных финансах — по ее словам, иногда все даже хуже, чем кажется. «Последние, в том числе политические изменения, которые связаны со сменой губернаторов, были вызваны тем, что неэффективное управление породило долги и в некоторых случаях даже растраты. К сожалению, мы это фиксируем, есть элементы хищения бюджетных средств и в то же время невыполнение обязательств перед своими гражданами. И мне кажется, что сейчас, при переходе к 2018 году, мы очень четко должны отслеживать эту финансовую ситуацию», — сказала Голикова.

Глава Счетной палаты также добавила, что наблюдает множество проблем с исполнением делегированных регионам полномочий хотя за последние годы субъекты получили 1,5 трлн рублей на исполнение этих полномочий.

Татьяна Голикова Совет Федерации

Отметим, что в середине ноября президент Владимир Путин подписал указ, который вдвое увеличил число критериев для оценки эффективности деятельности глав регионов, теперь их 24.

Для оценки работы губернаторов теперь Помимо увеличения числа экономических показателей граждане российских регионов впервые будут оценивать деятельность не только региональных властей, но и федеральных органов власти.

Проблема, однако, в том, что федеральные власти сами лишили регионы возможности зарабатывать. Еще в начале 2000-х годов под руководством Алексея Кудрина прошла бюджетная консолидация, суть которой заключалась в том, что большая часть налогов и сборов стала идти в федеральный бюджет, а уже оттуда, в виде дотаций, субсидий и субвенций, переводится в регионы. Вдобавок федеральное правительство проводит политику выравнивания социально-экономического состояния регионов, а это значит, что у богатых ресурсы забираются, а бедным они раздаются — придумать более механизм, который сильнее бы дестимулировал развитие довольно сложно.

Несмотря на понимание проблемы, в России все еще создаются «нефинансируемые мандаты» — то есть передача полномочий на другой уровень власти без соответствующего финансирования. Когда в 2012 году Владимир Путин подписал майские указы, в соответствии с которыми необходимо было увеличивать зарплаты работникам образования и медицины, никакого дополнительного финансирования регионам дано не было — хотя большая часть нагрузки легла именно на региональные бюджеты. Сейчас главный источник доходов для большинства региональных бюджетов — налог на прибыль корпораций. С началом рецессии, понятно, бесперебойность поступлений оказалась под вопросом.

В том числе и из-за этого регионы начали занимать у банков. В этом смысле региональные правительства не сильно отличаются от граждан, которые тоже часто набирают дорогих кредитов и потом не могут их вернуть. Вот только если россияне должны сами разбираться с банками и микрофинансовыми организациями, то регионы получили помощь от центра в виде бюджетных кредитов со ставкой 0,1% годовых — они должны были заместить банковские заимствования.

Проблема в том, что сверхдешевые кредиты от федерального правительства никак не стимулировали регионы уходить от долговой зависимости. Скорее наоборот, объем долгов только рос. В итоге сейчас центр решил отказаться от бюджетных кредитов, начав их реструктуризацию — фактически, частичное списание.

Похоже, теперь федеральные власти нашли новый способ заставить регионы зарабатывать: придумываются стимулы не для самих регионов, а для их руководителей. Насколько эта система может быть устойчива — большой вопрос, но губернаторам точно будет непросто.