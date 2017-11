«Коммерсантъ» в статье «Черный список перепишут набело» сообщает, что добросовестные банковские клиенты получат защиту по закону.

«Приднестровье и Молдавия поговорили по-деловому»: к урегулированию конфликта подключились теневые игроки.

«Вагоны притормозят на уровне инфляции»: на железные дороги может вернуться госрегулирование.

«Ведомости»: «Выросла максимальная ставка вкладов крупнейших банков». В начале ноября они стали активно предлагать сезонные вклады.

Как спастись от выгорания, одиночества и убытков из-за плохой работы рассказывается в материале «С каждым годом растет доля работников, страдающих от усталости и одиночества».

«Борис Титов запустил мобильное приложение "Набат" для защиты бизнеса»: предприниматели с помощью смартфона смогут пожаловаться на проверки.

РБК: «Секретное оружие "Сухого"». Судебный спор между авиаконцерном и Сбербанком пройдет в закрытом режиме.

«На выборы во весь рост»: бизнес-омбудсмен Борис Титов примет участие в президентской гонке.

«ВТБ уходит под землю»: зарплатный банк метрополитена выиграл тендер на размещение банкоматов на станциях.

«Известия»: «Потребительская уверенность идет в рост». В России этот показатель выше, чем в Италии, Венгрии, Хорватии и Греции.

«Роcобрнадзор перекроет "утечки" ЕГЭ»: новая технология позволяет определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть.

«Оливье от Набиуллиной оказался на 50 рублей дороже»: «Известия» выяснили, как готовят новогодний салат в Росстате и ЦБ и при чем здесь инфляция.

Кто и зачем устраивал кибератаки на США «Газета.ru» выясняет в статье «Не только "русские": как хакеры грабят Америку».

Почему Богусевич победила на «Детском Евровидении», рассказывается в статье «Россия выиграла "Евровидение"».

Что ожидают от нового президента Зимбабве на Западе, говорится в статье «Наследник Мугабе: и нашим и вашим».

The Economist: «Собирается ли правящая партия Гондураса фальсифицировать выборы?» (Is Honduras’s ruling party planning to rig an election?). Изданию попалась запись, которая наводит на мысль, что, возможно, фальсификация планируется.

Bloomberg: «Три проблемы с "финальным" миротворческим ближневосточным планом Трампа» (Three Problems With Trump's 'Ultimate' Middle East Peace Plan). Есть мнение, что президент США Дональд Трамп собирается в начале следующего года раскрыть план миротворческой стратегии на Ближнем Востоке.

The Wall Street Journal: «Десять лет спустя король доллар стал всемирным тираном» (A Decade After the Crisis, King Dollar Is the World’s Tyrant). Один из парадоксов мирового финансового кризиса состоит в том, что первоначально паника началась в США, а в итоге значение доллара США для всего мира стало больше, чем когда-либо прежде.

The Washington Post: «Элитисты, нытики и быдлодипломы: американский политический раскол по поводу высшего образования» (Elitists, crybabies and junky degrees: America's political divide on higher education). Сторонник президента США Дональда Трампа объясняет, почему консерваторам не нравятся американские университеты.

CNBC: «Ирландия заблокирует переговоры по Brexit'у, если не будет согласован вопрос насчет границы» (Ireland will block Brexit talks unless border issue agreed). Дублин хочет получить письменную гарантию, что между Ирландией и Северной Ирландией не будет жесткой границы.

Al Jazeera: «Харири: Региональные методы "Хизбаллы" "неприемлемы"» (Hariri: Hezbollah's regional positions 'unacceptable'). Ливанский премьер-министр Саад Харири потребовал, чтобы «Хизбалла» не вмешивалась в региональные войны. Он мотивировал это тем, что страна должна сохранять нейтралитет.