Совет безопасности решил, что спецслужбам необходимо контролировать не только переписку в мессенджерах, но и то, как общаются игроки он-лайн игр. Действительно, вдруг игроки обсуждают не покупку виртуального лазерной пушки, а покупку настоящего автомата? Вдруг они готовят не захват космической базы, а захват базы Росгвардии?

Когда читаешь подобные новости, становится интересно, догадаются ли когда-нибудь спецслужбы контролировать совместные действия в онлайн-играх? Чем совместная операция космического флота какого-нибудь альянса в «Еве» не митинг? А стоит ли контролировать строительство в «Майнкрафте»? Вдруг дома обрушатся?

Конечно, все эти и подобные регуляции выглядят глупо — проблема в том, что деньги и человекочасы на них затрачиваются реальные.