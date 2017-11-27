Глава Чечни Рамзан Кадыров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, что мечтает покинуть свой пост. «Можно сказать, это моя мечта [оставить пост главы республики]. Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику, перед Всевышним и руководством государства, перед народом — это очень сложно», — сказал Кадыров.

«Я бы сказал, не то что я устал, не хочу служить. Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок, — а у нас сегодня порядок, процветание. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской Республике», — заявил Кадыров.

Первомайская демонстрация в Грозном. 2017 ИА «Чечня Сегодня»

Кадыров при этом отказался говорить о своем вероятном преемнике. Решение о том, кто в будущем будет возглавлять Чечню, должны принимать руководители страны и народ Чечни. Хотя, по словам Кадырова, «есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязанности на высшем уровне».

В принципе, это не первая «угроза» Кадырова оставить свой пост. В феврале 2016 года, накануне выборов (Чечня — единственная северокавказская республика, где главу выбирают на всеобщем голосовании, а не в парламенте), Кадыров также заявлял, что «с удовольствием» передаст свои полномочия кому-то еще. «Сейчас, чтобы не использовали мое имя против моего народа, я считаю, что руководству государства нужно найти другого человека», — говорил тогда Кадыров, отметив, впрочем, что он лишь «пехотинец Путина», который всегда скажет «есть» любому его приказу.

Тогда Владимир Путин сначала назначил Кадырова врио главы Чечни (его срок истек весной), а уже осенью прошли выборы с ожидаемым результатом: Рамзан Кадыров получил 98% голосов.

Предвыборная агитация в Чеченской республике. 2016 ИА "Грозный-информ"

С чем связано новое заявление Кадырова, конечно, сложно судить. Можно его встроить в целый ряд выступлений других региональных лидеров с требованиями к федеральному центру увеличить или, по крайней мере, не сокращать финансирование. Самый громкий такой случай — это, безусловно, обращение парламента Хакасии к федеральному правительству, в котором говорится о катастрофическом положении с региональными финансами. Но в других регионах тоже молчат все меньше, отдельно можно выделить свеженазначенных губернаторов, им, пока что, позволительно жаловаться.

Если действительно Кадыров использует слова о своей вероятной отставке как шантаж, то это может значить две вещи. Во-первых, Кадыров полностью уверен в своей незаменимости, иначе говорить об отставке опасно. Во-вторых, в республике назревает недовольство, иначе зачем Кадырову искать все новые деньги.

С другой стороны, Кадыров может использовать угрозу своей отставки для прощупывания почвы. Владимир Путин, чьим «пехотинцем» является глава Чечни, пока так и не заявил публично о своем участии в предстоящих выборах — можно смело предположить, что Кадыров о планах Путина знает не больше, чем все остальные граждане России. А информация эта ему нужна, потому что именно от Путина зависит комфортное существование самого Кадырова.

Как бы то ни было, теперь «мяч» на стороне федерального центра. Если в обозримой перспективе никто не даст сигнал, что Кадыров нужен на своем месте, то что-то, возможно, действительно происходит.