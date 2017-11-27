Новый виток допингового скандала, в который оказались втянут российские спортсмены, может последовать в ближайшее время. По крайней мере, главный информатор ВАДА, экс-глава российского Антидопингового центра пообещал через свое представителя новую порцию разоблачений. На сей раз они касаются футболистов. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на адвоката Родченкова Джима Уолдена.

«Жеребьевка Чемпионата мира по футболу будет омрачена из-за новых разоблачений о том, что российские футболисты — и человек, отвечающий за организацию турнира в России в следующем году, — были втянуты в финансируемую государством допинг-схему. Разоблачитель Григорий Родченков подтвердил, что у него есть доказательства, показывающие, что десятки футболистов были вовлечены в нее, речь идет в том числе о международных соревнованиях», — пишет газета.

По данным издания, которое ссылается на Холдена, у Родченкова есть договоренности с ФИФА о том, что сведения будут переданы в Федерацию — при том что сами представители организации не пытались выведать какие-либо данные у Родченкова.

«Я могу подтвердить, что ФИФА не попыталась связаться со мной непосредственно. Я не знаю достаточно хорошо эту организацию, но если они работают как остальные международные федерации,то они захотят посмотреть, что кроется за этим всем», — цитирует издание Родченкова.

В России новые возможные обвинения Родченкова называют провокацией. Так на информацию о передаче сведений о футболиста в ФИФА отреагировал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«Если появится на сайте ФИФА, то есть возможность порассуждать. А пока это дешевая провокация, цель которой — втянуть всех в дискуссию. Родченков говорит об этом, так как его забыли», — заявил РБК почетный президент РФС.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова также призвала всех относиться скептичнее к заявлениям Родченкова и его представителям.

«Знаменитый биатлонист Уле Эйнар Бьорндален правильно сказал: если Родченков умел залезать в пробы, то как можно быть уверенным в том, что другие этому не научились? Как теперь спортсменам выступать на Олимпиаде? Каждый ведь опасается, что есть способ вскрыть банки с пробами и что-то в них поменять», — сказала она в интервью «Газете.ру».

Кроме того, экс-спортсменка напомнила, что непосредственно Родченков отчитывался не перед тогдашним министром спорта Виталием Мутко, который, по его словам, требовал добавить «допинговую» мочу в тест украинских спортсменов в Сочи-2014, а перед ВАДА, поэтому «вопросы должны быть в первую очередь к самому Родченкову».

Большинство экспертов склоняется к тому, что Родченков сотоварищи пытаются испортить России «футбольный праздник», Чемпионат мира по футболу-2018.

«Логично, что, практически завершив «допинговую сагу» на олимпийской площадке, наши недоброжелатели прицеливаются к чемпионату мира по футболу, который впервые в истории должен пройти в России в июне-июле 2018 года. Имеется ли в сведениях Родченкова о российских футболистах «состав преступления», для организаторов будущей кампании в общем-то не так важно – главное, что дело снова будет резонансным, и, комиссия для его расследования опять окажется под огромным давлением», — пишет Олег Шамонаев в колонке для «Спорт-Экспресса».

Газета также уточняет, что Родченко выдвинул обвинения против 34 российских футболистов, имена которых перечисляет телеграм-канал «Мутко против». Среди них: вратарь сборной РФ Игорь Акинфеев, а также полевые игроки Алан Дзагоев, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Ценников, Игорь Денисов, Роман Широков, Александр Кержаков, Александр Самедов, и многие другие.

Спортивные обозреватели и эксперты считают, что корень зла может быть не столько в политике или большом спорте, сколько в финансах, поскольку последние два года отбирает пробы и делает тесты не РУСАДА, лишенное аккредитации, а Британское антидопинговое агентство.

«И англичане свою работу проваливают. Даже во времена «старого» РУСАДА, когда часть позитивных проб по указке сверху в московской лаборатории «превращалась» в негативные, эффективность антидопинговой организации была очень высокой: порядка 2% всех собранных проб давали позитивный результат на допинг. Если же смотреть на статистику и результаты прошлого года под руководством UKAD, то было собрано в общей сложности 3112 проб, из которых в итоге 21 признана нарушившей допинговые правила. Таким образом, процент «пойманных» составляет всего 0,6%. Вот вам объективный результат – 0,6% от всех собранных англичанами проб, когда по миру этот процент в среднем близок в 2. Работу англичан в России я бы назвал антирекордом эффективности», — приводит «Чемпионат» слова спортивного врача олимпийской сборной Финляндии, гражданина Эстонии Сергея Илюкова. Там же опубликовано и его исследование.