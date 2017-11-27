Рубль может значительно снизиться или даже рухнуть в конце 2017 – начале 2018 года, если США введут санкции, затрагивающие российские облигации (ОФЗ), пишет интернет-издание «Газета.ру». По его версии, запрет на покупку облигаций может спровоцировать их массовую распродажу и взвинтить спрос на валюту.

В то же время опрошенные изданием аналитики заявили, что в случае, если санкции не будут затрагивать ОФЗ, ситуация останется спокойной, хотя рубль будет постепенно снижаться.

Прокомментировать перспективы рубля, в том числе в случае введения Вашингтоном подобных ограничительных мер, согласился Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. По его оценке, значительного снижения российской валюты ожидать не следует.

«Удельный вес российских облигаций очень небольшой, и влияния на валютный рынок операции с ними не окажут. Не исключаю, что сведения о якобы предстоящем обвале распространяет кто-то, кому выгодна волатильность рубля, кто-то, кто будет играть на его понижение и делает на это ставки. В таких случаях действительно используют любой повод. А то, что может случиться с ОФЗ – это как раз не фактор фундаментального значения.

Облигации федерального займа (ОФЗ) unikassa.ru

Для начала скажу: еще неизвестно, будет ли принята такая мера. Далее: речь ведь идет о рекомендациях не держать российские бумаги, а не о прямом запрете. Наконец, объем российских ОФЗ у американских инвесторов очень невелик. Ну, допустим, они захотят продать эти облигации – тогда их купят китайцы. Ведь если у бумаг хорошая доходность и привлекательное соотношение доходности и риска, если оптимальны с точки зрения инвесторов, то такие бумаги фактически просто переложатся в другой портфель. Продадут их эти инвесторы – другие купят.

В конце концов, их может купить и Центральный банк Российской Федерации. Купить ОФЗ и выпустить рубли. Это не повлияет на ликвидность этих бумаг, с одной стороны. С другой – вклад таких операций в объем внутрироссийского валютного рынка ничтожен. Поэтому я и говорю, что мы имеем дело скорее просто с информационным поводом, позволяющим выиграть оттого, что играешь на понижение.

Что касается прогнозного курса рубля в том случае, если таких санкций вообще принято не будет, то тут я пока ничего не могу сказать. Это все равно что сейчас сходу ответить, будет ли 15 декабря снег или нет – такое же гадание на кофейной гуще получится. То же самое – и с долларом, и с любой другой валютой», – сказал Александр Хандруев.

С точки зрения Сергея Романчука, президента ACI Russia, руководителя операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», включение в список новых санкций США неких решений по поводу российских облигаций само по себе является маловероятным. В то же время он не исключает, что если Вашингтон все же пойдет на такие шаги, то рубль будет несколько снижаться – такое мнение он высказал беседе с «Полит.ру».

«Если такая мера действительно будет принята, это скажется на рубле отрицательно, потому что нерезиденты представляют собой одну из основных групп держателей российского долга, номинированного в рублях (ОФЗ). Соответственно, для многих эти санкции будут означать, что им станет нужно эти ОФЗ продать.

В такой ситуации, скорее всего, Центральный банк поддержит рынок госбумаг, но выход из рубля в другие валюты может иметь довольно большой объем. Соответственно, Центральный банк, может быть, примет какие-то меры, будет участвовать в функции ценообразования; может быть, будет делать какие-то валютные интервенции, чтобы сгладить колебания курса. Но в целом у нас ведь плавающий курс рубля, так что он, скорее всего, упадет. Насколько – это будет зависеть от масштаба выхода и действий ЦБ.

Но я хочу подчеркнуть, что эта ситуация является довольно-таки гипотетической: во-первых, США с санкциями должны определиться до февраля 2018 года; во-вторых, не думаю, что в итоге они введут именно такие санкции. Потому что это нанесет, прежде всего, удар по иностранным инвесторам, а не по России. Ведь если случится такой выход, очевидно, что курс скакнет практически сразу – и это будет означать большие финансовые потери владельцев российских облигаций, то есть тех самых иностранцев, которым из ОФЗ придется выходить.

А для России это не будет какой-то большой бедой. Да, безусловно, инфляция должна будет как-то увеличиться после такого скачка курса. Но с другой стороны, девальвация рубля немного поможет с точки зрения конкурентоспособности российских товаров. То есть прямые финансовые потери понесут именно инвесторы в российские ценные бумаги. Это, конечно, будет очень неприятно, а главное – не совсем понятно, зачем США это делать. Думаю, что при прочих равных до этого, скорее всего, просто не дойдет.

Потому что, повторю, потери ждут главным образом зарубежных инвесторов. И со стороны США вводить санкции, которые к этому приведут, – это как себе в ногу стрелять. За такие санкции инвесторы США не поблагодарят, ведь среди инвесторов в российские ОФЗ довольно существенную часть составляют и американские фонды. Так что рынок не верит, что подобного рода запрет в итоге будет введен.

Да, он упомянут в числе возможных мер, которые могут принять США. Но рынком эта ситуация не рассматривается как та, реализация которой на практике вероятна», – объяснил Сергей Романчук.

Отметим, что пока Центральный Банк Российской Федерации не тревожат перспективы рубля. «Мы видим, что в целом происходит укрепление доллара по отношению к валютам стран с развивающимися рынками. В этом отношении небольшое ослабление курса рубля укладывается в общий тренд, и этот тренд имеет более пассивное влияние, чем динамика цен на нефть. Рисков в связи с этим мы не видим», – приводит информационное агентство РИА Новости высказывание главы ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Это заявление Набиуллина сделала, выступая 22 ноября в Госдуме. Она также высказалась относительно перспектив рубля в случае попадания российских ОФЗ под санкции.

«На наш взгляд, каких-то серьезных негативных последствий не будет. У нас хотя и значительная доля иностранцев на рынке ОФЗ, но их доля ограничена. Есть всегда спрос на ОФЗ со стороны нашего банковского сектора, мы это видим», – объяснила глава Центробанка депутатам.