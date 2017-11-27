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27 ноября 2017, 19:55
Екатеринбург Красноярский край Приморский край Ставропольский край Челябинск
Анна Гилева

#Россия 27.11. Главное

Старшеклассники рассматривают образцы оружия
Старшеклассники рассматривают образцы оружия
АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Главная новость

Минобр Красноярского края отправил главам муниципальных районов и городских округов методические рекомендации о «приведении школ в готовность к работе в период мобилизации, в военное время при введении военного положения», пишет радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на документ.

Подлинность распоряжения подтвердила пресс-секретарь министерства образования Красноярского края Надежда Квитковская, объяснив, что мобилизационная подготовка определена федеральным законом.

«Что касается документа, то он был для внутреннего пользования, поэтому сейчас соответствующими органами ведется проверка на предмет того, откуда пошла утечка информации», — цитирует ее РБК.

Ранее 22 ноября Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сказал, что предприятия должны быть готовы к тому, чтобы в нужное время увеличивать объемы оборонной продукции. Также обсуждались результаты прошедших военных учений «Запад-2017».

Антиновость

Два года строгого режима получил житель Кисловодска Владимир Тимошенко, сделавший пост во «Вконтакте», который содержал призывы к ненависти к государственным служащим, пишет интернет-газета «Бумага» со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов.

 
Задержанный ФСБ / YouTube.com

Тимошенко ранее уже был осужден на 5,5 лет за подготовку теракта в Великом Новгороде. 2010 -2016 годы он провел в колонии. В 2015 году Тимошенко по телефону надиктовал своей знакомой пост для размещения  «ВКонтакте», в котором говорил о необходимости борьбы против «антинародного режима» и «карательно-репрессивного аппарата». После этого он попросил ее опубликовать запись с его персональной страницы в сообществе «Славянская Сила — Nord West Peterburg». В декабре 2016 года, когда Тимошенко вышел из колонии, его вновь задержали и возбудили уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку принадлежности к социальной группе».

Непонятная новость

В соцсетях появились сообщения жителей Екатеринбурга о падении неопознанного светящегося объекта на окраине города – около выставочного центра «Экспо» и аэропорта «Кольцово», сообщают РИА Новости.

 
Светящиеся объекты в небе / pixabay.com

Информацию о происшествиях не подтвердили представители ГУ МЧС региона.
Позже в «Экспо» сообщили, что это была акция новогоднего парка развлечений.

«Пожара и иных разрушений на территории выставочного центра не было. Таким ярким способом организаторы проекта решили обыграть прибытие экспонатов музея космонавтики и аттракционов на Космоелку», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя выставочного центра.

Ассорти

В Челябинске суд приговорил 35-летнюю цыганку к четырем годам колонии общего режима. Суд признал ее виновной в мошенничестве с ущербом на сумму около 7 млн рублей. Установлено, что эти деньги женщина взяла с потерпевшей, пообещав снять порчу, со ссылкой на старшего помощника прокурора области пишет Znak.com.

 
Гадание. Шар для гадания / pixabay.com

Суд установил, что женщина в декабре 2016 года встретила на улице потерпевшую и сообщила той, что на нее наложена порча. Цыганка пообещала снять ее. В результате горожанка на каждую встречу приносила деньги и драгоценности, отдав гадалке два сотовых телефона общей стоимостью около 45 тыс. рублей, ювелирные украшения массой на общую сумму около 2 млн рублей и сумму в 5,1 млн рублей.

На полученные деньги гадалка купила участок земли и часть дома в поселке Октябрьский Свердловской области, переоформив его на имя своей знакомой. Она сделала там ремонт и купила мебель.

Женщина была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере).

*

Роспотребнадзор опубликовал сообщение о содержании на территории Ханты-Мансийского автономного округа в пробах воздуха рутения-106. Ранее в российских и зарубежных СМИ прошла волна заявлений об утечке этого радиоактивного веществ в Челябинской области в конце сентября и о появлении радиоактивного облака в Европе.

Ответ ведомства содержит информацию о том, что радиоактивный фон на территории ХМАО соответствует норме, а рутений-106 в пробах не обнаружен. Пробы были взяты в Ханты-Мансийске, Сытомино, Няксимволье, Березово, Кондинском, информирует «Интерфакс».

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Экологи Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) обратились к главе Приморья Андрею Тарасенко, попросив отменить аукцион по передаче на 49 лет в аренду 414 тысяч гектаров - большей части защитных лесов восточной части Дальнереченского района края. Аукцион, по их словам, не был согласован с жителями и местными властями, а также он может привести к незаконной вырубке древесных ценных пород.

 
Вырубка леса / pixabay.com

«Под прикрытием ухода и санитарных рубок на Дальнем Востоке России все чаще ведется незаконная заготовка древесины ценных пород в промышленных объемах. В условиях сокращения площади эксплуатационных лесов лесопользователи используют различные лазейки для того, чтобы попасть в защитные леса. Не исключено, что таким прикрытием может стать и недревесное лесопользование», говорится в сообщении WWF.

Участок выставлен для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Эта территория - бывший Малиновский лесхоз, основной ресурс которого - кедровый орех (около 920 тонн). Также экологи обратили внимание на то, что без этого «таежного ресурса» останутся именно жители тех сел, которые вставали на защиту кедра 10 лет назад. Они, по словам экспертов WWF, из-за этого будут лишены возможности обеспечить свои семьи.

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