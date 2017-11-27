Топ новостей 27 ноября
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня принц Гарри объявил о своей помолвке с американской актрисой, Совбез РФ призвал запретить анонимность в онлайн-играх, а актер Олег Табаков попал в больницу.
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Принц Гарри объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл. «Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке», — заявили в Вестминстере. Помолвка произошла ранее в этом месяце.
Imagine if Prince Harry and Megan name their child Jamal instead of Philip Charles William Henry James Albert Edward the 100th, bruv the Queen will be fuming unaa— Jayden Jackson👦🏾 (@YungahJackson) 27 ноября 2017 г.
This wedding announcement is actually mad annoying. I already bought Black Panther aso ebi, I now have to start looking for who will print Meghan and Harry's face onto ankara. How inconsiderate.— Premium Spice 🇳🇬 (@Ndxli) 27 ноября 2017 г.
Модель из ЮАР стала новой «Мисс Вселенной»
22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная-2017». Девушка работает тренером по самообороне и является выпускницей университета по специальности «менеджмент». На втором месте в конкурсе оказалась представительница Колумбия, на третьем — Ямайки.
It's all about you, South Africa! #MissUniverse pic.twitter.com/qKzOKtwjUS— Miss Universe (@MissUniverse) 27 ноября 2017 г.
Relive our new #MissUniverse's answer to the Final Word. pic.twitter.com/czO8vgSiuU— Miss Universe (@MissUniverse) 27 ноября 2017 г.
Совбез призвал запретить анонимность в онлайн-играх
Совбез РФ поручил Минкомсвязи и ФСБ к 1 июня 2018 года разработать закон об обязательной идентификации пользователей соцсетей и онлайн-игр. Ее предлагается производить по номеру телефона. Ограничения могут быть вызваны тем, что участники игр могут использовать игровые чаты для скрытого общения.
"Совбез России поручил ввести идентификацию пользователей онлайн-игр"— Pavel Pryanikov (@netovetz) 27 ноября 2017 г.
Средний возраст членов Совбеза 63 года, все - долларовые миллионеры. Я бы на месте стариков из Совбеза тоже никуда никого не пускал. Тем более что старикам в России - не место. Нормальная защитная реакция
СМИ нашли Олега Табакова в реанимации с пневмонией
Российский актер Олег Табаков попал в реанимацию с воспалением легких, заявили СМИ. В МХТ имени Чехова, где Табаков играет вместе со своим сыном Павлом, отменили спектакль с их участием «Год, когда я не родился». Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья 82-летнего актера резко ухудшилось.
Олег Табаков находится в больнице в связи с плановым обследованием https://t.co/LpphuHU606 pic.twitter.com/uOg1xsmNtc— Вечерняя Москва (@onlinevmru) 27 ноября 2017 г.
Уважаемые зрители! По техническим причинам спектакль "Год, когда я не родился", запланированный на 27 ноября 2017 года на Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова, ОТМЕНЕН. Деньги за ранее приобретенные билеты можно получить в кассах театра в течение 10 дней. Деньги за билеты, приобретенные онлайн на сайте театра, будут возвращены на ваш счет. Напоминаем, что кассы театра работают ежедневно с 11:00 до 19:00. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Публикация от tabakov.ru (@teatr_tabakova) Ноя 26 2017 в 3:29 PST
Улюкаев начал давать показания по своему делу
В Замоскворецком суде Москвы Алексей Улюкаев начал давать показания по своему делу. Сначала он ответит на вопросы собственных адвокатов, а затем – прокуроров. Сам Улюкаев дал согласие на показания.
"Самая лучшая книга - "Робинзон Крузо", - произнёс Алексей Улюкаев, в очередной раз войдя в зал Замоскворецкого суда. pic.twitter.com/Zc2b96kBTA— Владимир Расулов (@cornuell) 27 ноября 2017 г.
В Москве снова откроется выставка Стерджеса
В Центре фотографии имени братьев Люмьер снова откроется выставка американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0». В нее войдут те же 32 фотографии семей нудистов из Франции, США и Ирландии 1970-х годов, а также интервью СМИ и материалы СК о проверке на предмет наличия детской порнографии.
«Охрану-то мы усилим. Но чувства страха у нас нет»: Центр фотографии братьев Люмьер снова покажет выставку Джока Стерджеса, на которой СК искал порнографию — Meduza https://t.co/9RWnoQ1pkR с помощью @meduzaproject— [XYZ] (@YaTochka) 27 ноября 2017 г.
Тысячи туристов остались на Бали из-за извержения вулкана
Тысячи туристов не смогли покинуть остров Бали в связи с тем, что международный аэропорт закрылся на сутки из-за извержения вулкана Агунг. Туроператоры РФ заявили, что продлят сроки проживания россиянам в отелях за свой счет. Извержению присвоили наивысший уровень опасности. С острова умпели эвакуировать более 20 тысяч человек.
WATCH: Indonesia's disaster mitigation agency raises volcano alert to highest level https://t.co/OUhRXITQB2 via @ReutersTV pic.twitter.com/74ll097XiG— Reuters Top News (@Reuters) 27 ноября 2017 г.
Обвиняемого в организации 60 убийств не выдали России из-за аэрофобии
Австрия отказалась экстрадировать в Россию криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), который обвиняется в организации 60 убийств. Его адвокаты заявили, что у мужчины - «редкая форма аэрофобии». Пока местные юристы зучали справку от врача, защита обжаловала решение об экстрадиции.
«Яндекс» признал пробки в центре Москвы рекордными за пятилетку
«Яндекс.Пробки» представил отчет по динамике изменения ситуации на дорогах Москвы за 5 лет. Сейчас транспортная загруженность центра максимально высокая, а ситуация внутри Садового кольца – самая плохая за пятилетку. Между ТТК и МКАДом загруженность улиц также значительно увеличилась. За пределами центра значительных изменений не зафиксировано.
В Москве прошла церемония прощания с Хворостовским
В Москве тысячи человек пришли проститься с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Церемония гражданской панихиды прошла в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Из колонок звучали записи в исполнении Хворостовского, а закрытый гроб с телом находился в центре сцены. Под аплодисменты его вынесли, что кремировать прах исполнителя.