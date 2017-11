Топ новостей 27 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня принц Гарри объявил о своей помолвке с американской актрисой, Совбез РФ призвал запретить анонимность в онлайн-играх, а актер Олег Табаков попал в больницу.

Принц Гарри объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл. «Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке», — заявили в Вестминстере. Помолвка произошла ранее в этом месяце.

Imagine if Prince Harry and Megan name their child Jamal instead of Philip Charles William Henry James Albert Edward the 100th, bruv the Queen will be fuming unaa — Jayden Jackson👦🏾 (@YungahJackson) 27 ноября 2017 г.

This wedding announcement is actually mad annoying. I already bought Black Panther aso ebi, I now have to start looking for who will print Meghan and Harry's face onto ankara. How inconsiderate. — Premium Spice 🇳🇬 (@Ndxli) 27 ноября 2017 г.

Мисс Вселенная 2017

22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная-2017». Девушка работает тренером по самообороне и является выпускницей университета по специальности «менеджмент». На втором месте в конкурсе оказалась представительница Колумбия, на третьем — Ямайки.

Компьютерная онлайн игра / pixabay.com

Совбез РФ поручил Минкомсвязи и ФСБ к 1 июня 2018 года разработать закон об обязательной идентификации пользователей соцсетей и онлайн-игр. Ее предлагается производить по номеру телефона. Ограничения могут быть вызваны тем, что участники игр могут использовать игровые чаты для скрытого общения.

"Совбез России поручил ввести идентификацию пользователей онлайн-игр"

Средний возраст членов Совбеза 63 года, все - долларовые миллионеры. Я бы на месте стариков из Совбеза тоже никуда никого не пускал. Тем более что старикам в России - не место. Нормальная защитная реакция — Pavel Pryanikov (@netovetz) 27 ноября 2017 г.

Российский актер Олег Табаков попал в реанимацию с воспалением легких, заявили СМИ. В МХТ имени Чехова, где Табаков играет вместе со своим сыном Павлом, отменили спектакль с их участием «Год, когда я не родился». Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья 82-летнего актера резко ухудшилось.

Олег Табаков находится в больнице в связи с плановым обследованием https://t.co/LpphuHU606 pic.twitter.com/uOg1xsmNtc — Вечерняя Москва (@onlinevmru) 27 ноября 2017 г.

А.Улюкаев на заседании суда / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

В Замоскворецком суде Москвы Алексей Улюкаев начал давать показания по своему делу. Сначала он ответит на вопросы собственных адвокатов, а затем – прокуроров. Сам Улюкаев дал согласие на показания.

"Самая лучшая книга - "Робинзон Крузо", - произнёс Алексей Улюкаев, в очередной раз войдя в зал Замоскворецкого суда. pic.twitter.com/Zc2b96kBTA — Владимир Расулов (@cornuell) 27 ноября 2017 г.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер снова откроется выставка американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0». В нее войдут те же 32 фотографии семей нудистов из Франции, США и Ирландии 1970-х годов, а также интервью СМИ и материалы СК о проверке на предмет наличия детской порнографии.

«Охрану-то мы усилим. Но чувства страха у нас нет»: Центр фотографии братьев Люмьер снова покажет выставку Джока Стерджеса, на которой СК искал порнографию — Meduza https://t.co/9RWnoQ1pkR с помощью @meduzaproject — [XYZ] (@YaTochka) 27 ноября 2017 г.

Остров Бали. Вулкан / pixabay.com

Тысячи туристов не смогли покинуть остров Бали в связи с тем, что международный аэропорт закрылся на сутки из-за извержения вулкана Агунг. Туроператоры РФ заявили, что продлят сроки проживания россиянам в отелях за свой счет. Извержению присвоили наивысший уровень опасности. С острова умпели эвакуировать более 20 тысяч человек.

Аслан Гагиев

Австрия отказалась экстрадировать в Россию криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), который обвиняется в организации 60 убийств. Его адвокаты заявили, что у мужчины - «редкая форма аэрофобии». Пока местные юристы зучали справку от врача, защита обжаловала решение об экстрадиции.

«Яндекс.Пробки» представил отчет по динамике изменения ситуации на дорогах Москвы за 5 лет. Сейчас транспортная загруженность центра максимально высокая, а ситуация внутри Садового кольца – самая плохая за пятилетку. Между ТТК и МКАДом загруженность улиц также значительно увеличилась. За пределами центра значительных изменений не зафиксировано.

Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

В Москве тысячи человек пришли проститься с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Церемония гражданской панихиды прошла в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Из колонок звучали записи в исполнении Хворостовского, а закрытый гроб с телом находился в центре сцены. Под аплодисменты его вынесли, что кремировать прах исполнителя.