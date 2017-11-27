СМИ обсуждают перспективу объявления плана, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Спекуляции начались после того, как газета NY Times две недели назад сообщила, что команда Трампа приступила к разработке масштабного плана по установлению мира между Израилем и Палестиной и собирается обнародовать этот план в начале следующего года.

Bloomberg оговаривает, что разговоры о ближневосточном плане в настоящий момент опираются на сообщения NY Times и бытуют на правах гипотез и домыслов, хотя некоторые события косвенно свидетельствуют в пользу предположений, что имеет место некий закадровый процесс. В октябре служба CNN рассказала, что трое помощников Трампа ездили в Саудовскую Аравию с визитом, который не был объявлен публично. Кроме того, в декабре планируется (на этот раз уже объявленный) визит вице-президента США Майкла Пенса в Иерусалим, Рамаллу и Каир.

Солдаты армии Израиля / pixabay.com

Такой план, комментируют авторы, очень важен для США, потому что Израиль представляет собой ближневосточный бастион США, обеспечивающий им безопасность, а также дипломатические и экономические связи в регионе. Поэтому США заинтересованы в том, чтобы поддерживать статус Израиля в качестве демократического национального государства на Ближнем Востоке, а продолжающееся отсутствие какого-либо израильско-палестинского соглашения, наоборот, подрывает этот статус. Вокруг Израиля, в свою очередь, должна быть сформирована коалиция из «умеренных арабских стран», которая бы стала противовесом Ирану.

Но чтобы создать такой план, Белому дому необходимо учитывать предыдущие ошибки и не совершать их повторно. Авторы выделяют три главные, по их мнению, ошибки, от которых нынешняя американская президентская администрация пока не застрахована, если судить по публичным декларациям. Во-первых, она не полностью склонилась к поддержанию принципа «два народа — два государства» и, как и прежние, рассматривает вариант с одним государством. Это, считают авторы, плохо, потому что для Израиля принцип одного государства неприемлем: фактически этот сценарий может привести только к гражданской войне наподобие сирийской, то есть создать очередной очаг конфликта на Ближнем Востоке.

Вид на Иерусалим /pixabay.com

Во-вторых, предыдущие попытки исходили из возможности вести двусторонние переговоры, а США, соответственно, считали своей задачей такие переговоры организовать. Чтобы план Трампа был успешным, нужно, чтобы меньше полагался на переговоры (хотя и не исключал их возможность), а направлял стороны к сценарию формирования двух государств для двух народов. Для этого США должны последовательно давить на Палестину и Израиль, чтобы они предпринимали к этому шаги независимо друг от друга.

В-третьих, Трампу следует грамотно выстроить приоритеты в связи с поселениями на Западном побережье. Израильское правительство сейчас претендует на все территории, где находятся израильские поселения, в том числе изолированные от Израиля. Противопоставление между примыкающими и изолированными территории в свое время проводил президент США Джордж Буш-младший, а израильские власти, наоборот, пытались этот фактор игнорировать. Чтобы дальнейшая система была стабильной, необходимо, чтобы у Израиля была сплошная территория, не дополняемая внешними анклавами.