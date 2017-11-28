Биткоин: технологический пузырь
Комментаторы в СМИ обсуждают стремительный рост биткоина, цена которого преодолела отметку в 10 000 долларов. Большинство сходятся на том, что это история об очередном пузыре, и вопрос только в том, когда он лопнет.
На BBC автор сразу признается, что лично ему разрастание биткоина оказалось выгодным. В апреле 2016 года он купил 0,17 биткоина за 87 долларов, а через 18 месяцев его приобретение стоило уже 1713 долларов. Автор оговаривает, что больше всего это напоминает пузырь нового поколения — «тюльпановую лихорадку» эпохи высоких технологий. Однако, несмотря на это сходство, биткоин до сих пор демонстрировал завидную устойчивость. За время его стремительного роста было несколько случаев, когда казалось, что он вот-вот упадет в цене. Но всякий раз, когда эксперты угрожали, что пузырь скоро лопнет, валюта просто на несколько дней притормаживала рост, после чего он возобновлялся.
В ходе этой гонки, отмечает автор, биткоин утратил главное свойство валюты: его больше не используют в качестве посредника для обмена. Еще пару лет назад было много разговоров о том, как можно тратить биткоины. Некоторые магазины, пабы и кафе принимали оплату в этой валюте, и это считалось модным. Но теперь уже никто не хочет ее тратить, потому что всем кажется, что выгоднее дождаться, пока она еще подорожает. Кроме того, проводить транзакции с биткоином стало значительно труднее, чем раньше, потому что стоимость транзакций тоже возрастает, а власти многих стран относятся к ним настороженно, подозревая в них признак отмывания денег.
Главный фактор, омрачающий будущее биткоина, — это энергозатратность майнинга новых. По некоторым оценкам, добыча и регистрация новых биткоинов сейчас поглощает в год столько же электричества, сколько уходит в тот же год на обеспечение Ирландии. Поэтому чем выше цена биткоина, тем менее стабильным он выглядит с точки зрения как экономики, так и экологии. В связи с этим, заключает автор, ссылаясь на народную мудрость, важно следить за тем, что говорят крупные финансовые игроки. Пока они ругают инвесторов, покупающих биткоины, за глупость, как JP Morgan Chase в октябре, все хорошо. Как только они начнут говорить, что за криптовалютами будущее, это будет сигналом к тому, что пора продавать.
Bloomberg отмечает, что пузырь биткоинов выглядит непомерно раздутым даже по сравнению с другими гигантскими историческими пузырями. По сравнению с нынешним биткоином умеренным кажется даже пузырь доткомов, который до недавнего времени был самым большим пузырем в биржевой истории. Биткоины сейчас стоят вчетверо дороже, чем акции доткомов на пике бума.
Поклонников биткоина, объясняет автор, вдохновляет то, что, в отличие от тех же доткомов, их количество небезгранично. Доткомы множились потому, что их акции покупали, причем некоторые из них вообще не были технологическими компаниями, а просто приставляли к своему названию .com. Биткоинов сравнительно мало, но, по мнению автора, это не предотвращает типичный сценарий развития пузыря, в основе которого лежит буйный рост беспорядочного предложения. В случае с биткоином неограниченные возможности лежат в сфере инвестирования и в сфере появления и развития других криптовалют.
Автор ссылается на портал Coinmarketcap.com, где на момент написания его статьи фигурировало 1322 криптовалюты. Кроме того, сюда примыкает множество компаний, которые хотят разрабатывать продукты с использованием блокчейна, лежащего в основе биткоина, и эти компании, конечно, тоже будут с удовольствием продавать свои акции инвесторам-энтузиастам. Некоторое время лихорадка будет продолжаться, но в итоге пузырь лопнет, и это, как обычно, произойдет совершенно неожиданно.