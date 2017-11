«Коммерсантъ»: «В напряженной и женевной обстановке». Сирийская оппозиция раскололась о Башара Асада, едва успев объединиться.

«Давление газа на Индию возрастает»: «Газпром» и Gail не могут прийти к компромиссу.

«Был бы человек, а статья уйдется»: прекращено уголовное преследование Владимира Кехмана.

«Ведомости»: «Ритейлеры пытаются заработать на поколении Instagram». Крупные магазины в России и за рубежом внедряют поиск вещей по фото.

«Знаменитый физик потребовал у России компенсации за 505 дней отпуска»: уволенный из Курчатовского института Михаил Данилов пожаловался в ЕСПЧ.

«Правительство придумало способ построить инфраструктуру в рассрочку»: новому фонду дадут 300 млрд рублей госгарантий, но не учтут их как госдолг.

«Пятничное становится будничным»: ритейлеры и покупатели привыкают к скидкам.

РБК в статье «Серверный завоз» пишет, что Россия предложит БРИКС создать собственную систему корневых серверов интернета.

«Сельский ноль»: Deloitte проанализировал источники прибыли российских аграриев.

Как вложиться в технологию блокчейн через индексные фонды, описывается в материале «Инвестициям ставят блокчейн».

«Известия»: «У реформ появится штаб». Новый экспертный центр поможет Белому дому модернизировать экономику.

«Донбасс готовится к Новороссии»: в самопровозглашенных республиках подтвердили настрой на объединение.

«Минздрав сделает сигареты дороже»: ради очищения рынка от дешевого табака ведомство готово определить его минимальную цену.

«Цены на дизель и бензин перестанут расти»: нефтекомпании готовятся увеличить поставки.

«Газета.ru» в материале «Положение обязывает: почему Мэй так не любит Россию» пытается понять, чего Тереза Мэй пытается добиться с помощью антироссийской риторики.

«Легкие мишени: биатлонистки лишились серебра Сочи». Серебряных наград лишились биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова. Также пожизненно дисквалифицированы бобслеисты Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и скелетонист Сергей Чудинов.

«Потерянная гордость: Украина будет закупать сало в ЕС». На Украине с начала года резко подорожало сало.

The Economist: «Странная геополитика растущих нефтяных цен» (The Economist explains: The strange geopolitics of rising oil prices). Почему цены на нефть сейчас показывают двухлетний максимум.

Bloomberg: «Словесные войны грозят перевернуть вверх дном встречу ОПЕК» (War of Words Threatens to Upend OPEC Meeting). Министры стран ОПЕК на этой неделе собираются в Вене на 173-ю в встречу картеля.

The Wall Street Journal: «Номинант на пост председателя ФРС Пауэлл, скорее всего, будет мирно одобрен» (Fed Chairman Nominee Powell Likely Faces Smooth Path to Confirmation). Кандидатура номинанта на должность главы американского центробанка, вероятно, будет одобрена без серьезных возражений - редкий случай для Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Reuters: «Полиция в городах, поддерживающих Трампа, помогает иммиграционным службам в организации гонений» (Police in Trump-supporting towns aid immigration officials in crackdown). Десятки полицейских участков в США получили новые полномочия или добиваются их. Речь идет о праве проверять иммиграционный статус людей, которых они арестовывают.

CNN: «Трамп ополчился на CNN International — и журналисты дают отпор» (Trump slams CNN International — and journalists fire back). Реакция со стороны журналистов началась после того, как президент США Дональд Трамп выбрал себе новую мишень: CNN International.

CNBC: «Запрос "Купить биткойн с помощью кредитной карты" взлетел в Google и вызывает страхи перед пузырем» ('Buy bitcoin with credit card' is on the rise on Google and sparking bubble fears). Согласно сервису Google Trends, популярность запроса о покупке биткойнов с помощью кредитной карты приближается к историческому максимуму.