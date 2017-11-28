Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 ноября 2017, вторник, 09:10
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Началось заседание по делу об издевательствах над собакой в поселке Винзили
Горячая вода в доме в Тюменском районе появилась после вмешательства прокуратуры
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти моряка на рыболовном судне
Рабочий поезда пойдет под суд за кражу сотового телефона у проводника
Рабочий поезда «Тюмень — Нижневартовск» пойдет под суд за кражу сотового телефона у проводника
Мошенники используют данные СНИЛС для обмана граждан
Интернет-мошенники используют данные СНИЛС для обмана граждан
Волки появились в окрестностях еще двух районов Тюменской области
Во главе угля
Истинные ценности
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
28 ноября 2017, 07:19
Bitcoin Владимир Кехман «Газпром» Дональд Трамп нефть ритейл Сирия США Тереза Мэй Украина
Илья Карпюк

Заголовки утра. 28 ноября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «В напряженной и женевной обстановке». Сирийская оппозиция раскололась о Башара Асада, едва успев объединиться.

«Давление газа на Индию возрастает»: «Газпром» и Gail не могут прийти к компромиссу.

«Был бы человек, а статья уйдется»: прекращено уголовное преследование Владимира Кехмана.

«Ведомости»: «Ритейлеры пытаются заработать на поколении Instagram». Крупные магазины в России и за рубежом внедряют поиск вещей по фото.

«Знаменитый физик потребовал у России компенсации за 505 дней отпуска»: уволенный из Курчатовского института Михаил Данилов пожаловался в ЕСПЧ.

«Правительство придумало способ построить инфраструктуру в рассрочку»: новому фонду дадут 300 млрд рублей госгарантий, но не учтут их как госдолг.

«Пятничное становится будничным»: ритейлеры и покупатели привыкают к скидкам.

РБК в статье «Серверный завоз» пишет, что Россия предложит БРИКС создать собственную систему корневых серверов интернета.

«Сельский ноль»: Deloitte проанализировал источники прибыли российских аграриев.

Как вложиться в технологию блокчейн через индексные фонды, описывается в материале «Инвестициям ставят блокчейн».

«Известия»: «У реформ появится штаб». Новый экспертный центр поможет Белому дому модернизировать экономику.

«Донбасс готовится к Новороссии»: в самопровозглашенных республиках подтвердили настрой на объединение.

«Минздрав сделает сигареты дороже»: ради очищения рынка от дешевого табака ведомство готово определить его минимальную цену.

«Цены на дизель и бензин перестанут расти»: нефтекомпании готовятся увеличить поставки.

«Газета.ru» в материале «Положение обязывает: почему Мэй так не любит Россию» пытается понять, чего Тереза Мэй пытается добиться с помощью антироссийской риторики.

«Легкие мишени: биатлонистки лишились серебра Сочи». Серебряных наград лишились биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова. Также пожизненно дисквалифицированы бобслеисты Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и скелетонист Сергей Чудинов.

«Потерянная гордость: Украина будет закупать сало в ЕС». На Украине с начала года резко подорожало сало.

The Economist: «Странная геополитика растущих нефтяных цен» (The Economist explains: The strange geopolitics of rising oil prices). Почему цены на нефть сейчас показывают двухлетний максимум.

Bloomberg: «Словесные войны грозят перевернуть вверх дном встречу ОПЕК» (War of Words Threatens to Upend OPEC Meeting). Министры стран ОПЕК на этой неделе собираются в Вене на 173-ю в встречу картеля.

The Wall Street Journal: «Номинант на пост председателя ФРС Пауэлл, скорее всего, будет мирно одобрен» (Fed Chairman Nominee Powell Likely Faces Smooth Path to Confirmation). Кандидатура номинанта на должность главы американского центробанка, вероятно, будет одобрена без серьезных возражений - редкий случай для Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Reuters: «Полиция в городах, поддерживающих Трампа, помогает иммиграционным службам в организации гонений» (Police in Trump-supporting towns aid immigration officials in crackdown). Десятки полицейских участков в США получили новые полномочия или добиваются их. Речь идет о праве проверять иммиграционный статус людей, которых они арестовывают.

CNN: «Трамп ополчился на CNN International — и журналисты дают отпор» (Trump slams CNN International — and journalists fire back). Реакция со стороны журналистов началась после того, как президент США Дональд Трамп выбрал себе новую мишень: CNN International.

CNBC: «Запрос "Купить биткойн с помощью кредитной карты" взлетел в Google и вызывает страхи перед пузырем» ('Buy bitcoin with credit card' is on the rise on Google and sparking bubble fears). Согласно сервису Google Trends, популярность запроса о покупке биткойнов с помощью кредитной карты приближается к историческому максимуму.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Ольга Вилухина
МОК лишил Россию еще двух медалей Сочи-2014
Су-30
Пентагон пожаловался на перехват Россией самолета ВМС США
Генерал-полковник Александр Журавлев
Экс-главком группировки РФ в Сирии получил новое назначение
Олег Табаков
Табаков признался журналистам в проблемах со здоровьем
Владимир Путин
Путин подписал закон о tax free
09:06 Волкер рассказал о целях Трампа на Украине
09:02 Российские регионы получат дотации почти на 12 млрд рублей
08:49 С космодрома Восточный запустили вторую ракету
08:44 Путин подписал закон о tax free
08:26 Экс-главком российской группировки в Сирии получил новое назначение

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Константин Симонов
Константин Симонов. 1945
28 ноября 1915 года родился поэт Константин Симонов.
08:09 Пентагон пожаловался на перехват Россией самолета ВМС США
07:51 МОК лишил Россию еще двух медалей Сочи-2014
27.11 20:55 Бывший архивариус ФСБ ответил на вопрос про обезглавливание Николая II
27.11 20:09 Табаков признался журналистам в проблемах со здоровьем
27.11 19:34 ММВБ переименовала свой основной рублевый индекс
27.11 19:06 Samsung запатентовал графеновую батарею с ускоренной зарядкой
27.11 18:56 Ученые разобрались в родстве африканских «электроговорящих» рыб
27.11 18:51 МИД РФ разъяснил Польше высылку историка
27.11 18:18 Директор онкоцентра имени Блохина ушел из медицины со скандалом
27.11 18:13 День рождения Мугабе стал праздником в Зимбабве
27.11 17:28 СМИ нашли Олега Табакова в реанимации с пневмонией
27.11 17:00 Грибаускайте подписала литовскую версию «закона Магнитского»
27.11 16:41 Роскомнадзор уличил Google в обходе блокировки сайтов
27.11 15:51 Два вуза РФ вошли в топ-100 лучших университетов физики
27.11 15:40 Новая технология раскроет секреты старых картин и поможет диагностировать рак кожи
27.11 15:20 «ВКонтакте» разрешила редактировать отправленные сообщения
27.11 15:02 Метро Москвы пригрозило расторгнуть эксклюзивный договор о рекламе
27.11 14:49 Песков пообещал защитить победу России на сочинской Олимпиаде
27.11 14:42 Судьи ЧМ-2018 смогут прерывать матчи из-за расизма
27.11 14:20 Кэмерон объяснил гибель героя ДиКаприо в «Титанике»
27.11 13:50 Роскомнадзор пообещал проверять выдачу RT и Sputnik поиском Google
27.11 13:34 Принц Гарри женится на Меган Маркл
27.11 13:32 Для образования нового вида птиц достаточно двух поколений
27.11 13:07 Кремль ответил на слова Кадырова о желании оставить пост
27.11 12:59 СКР решил проверить расстрел царской семьи на признаки ритуального убийства
27.11 12:30 Улюкаев начал давать показания по своему делу
27.11 12:28 Суд развел Джигарханяна
27.11 12:16 Из хранилища «Европейского стандарта» в Москве пропали 5 млн долларов
27.11 11:58 На Большом Барьерном рифе начата программа разведения кораллов
27.11 11:48 «Яндекс» признал пробки в центре Москвы рекордными за пятилетку
27.11 11:38 В Москве снова откроется выставка Стерджеса
27.11 11:28 ФСБ «зеркально» ответила на высылку российского историка из Польши
27.11 10:50 В Москве началась церемония прощания с Хворостовским
27.11 10:37 Обвиняемого в организации 60 убийств не выдали России из-за аэрофобии
27.11 10:37 В Австралии замечен редкий белый крокодил
27.11 10:27 Московский банк «Новый символ» остался без лицензии
27.11 10:26 Банки лишатся права блокировать зарплатные счета из-за подозрений в махинациях
27.11 09:59 Совбез призвал запретить анонимность в онлайн-играх
27.11 09:30 ВМС Аргентины назвало возможную причину взрыва на пропавшей подлодке
27.11 09:20 Тысячи туристов остались на Бали из-за извержения вулкана
27.11 09:06 Модель из ЮАР стала новой «Мисс Вселенной»
26.11 21:08 Генсек Совета Европы допустил снятие санкций с России
26.11 20:50 Литва пообещала Украине оружие почти на 2 млн евро
26.11 20:27 Россиянка Полина Богусевич выиграла «Детское Евровидение»
26.11 20:15 В бюджет РФ на 2018-2020 годы заложено ухудшение санкций
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.