Аналитический центр при правительстве (АЦ), Высшая школа экономики (ВШЭ) и Центр стратегических разработок (ЦСР) поддержали предложение Столыпинского клуба о создании специального института — «Администрации роста» или «Штаба реформ». Об этом говорится в письме АЦ в аппарат правительства, копия документа есть у «Известий».

У экспертов уже есть предложения о том, как новый орган должен формироваться. В письме сказано, что он должен получить «надминистерский» статус, для экономии времени и денег его стоит создать на базе уже существующего института развития или ведомства, а также должны быть обязательно определены конкретные контрольные показатели эффективности.

В прошлом году, напомним, президент Владимир Путин поручил Столыпинскому клубу разработать среднесрочную программу социально-экономического развития России, после этого эксперты написали «Стратегию роста» и представили ее главе государства. В этом документе говорилось в том числе о создании «Администрации роста» или «Штаба реформ». Месяц назад премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение и другим экспертным сообществам проработать вопрос создания нового органа.

Дмитрий Медведев / premier.gov.ru/photos

Так что АЦ при правительстве, ВШЭ и ЦСР, которые обычно оппонируют Столыпинскому клубу, с формальной точки зрения поддержали не его, а правительство. Хотя без возражений не обошлось. «В целом в ходе дискуссии была поддержана идея создания "Штаба реформ", однако участники указали на необходимость более детального обсуждения полномочий и функций предполагаемого нового органа», — отмечается в письме.

Также дискуссионным оказался вопрос о ключевых показателях эффективности (КПЭ, KPI) для «Администрации роста». Например, Столыпинский клуб предлагает привязать КПЭ к созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, а эксперты из АЦ, ВШЭ и ЦСР считают, что он должен быть так или иначе связан с показателем, отражающим уровень жизни населения. Например, с уровнем ВВП на душу населения.

В Столыпинском клубе считают, что «Штаб реформ» должен стать агентством экономического развития и иметь статус госоргана. Для ее руководителя нужно создать новую должность, например одновременно помощника президента и вице-премьера. А в наблюдательный совет агентства должны входить заместители руководителей федеральных ведомств, управлений администрации президента и губернаторы. Основными функциями штаба должны стать стратегическое планирование на период до 15 лет, программное бюджетирование и мониторинг реализации программ.

Михаил Алашкевич / kpfu.ru

Руководитель проектного направления «Государственное управление» ЦСР Михаил Алашкевич считает, что «Штаб реформ» должен быть двухуровневым. «Такая система предполагает наличие проектного офиса в правительстве, который выполняет координирующие функции, в том числе в части координации проектов реформ и текущей деятельности органов власти. Он может быть первым уровнем нового органа. Вторым уровнем должно стать создание самого «блока реформ». Он может быть учрежден на базе одного из существующих ведомств или институтов развития. И именно этот орган должен будет реализовывать приоритетные проекты изменений», — пояснил он «Известиям».

В случае одобрения Дмитрием Медведевым идеи создания «Администрации роста» следующим шагом должен стать доклад президенту, сообщила «Известиям» руководитель Столыпинского клуба Анастасия Алехнович. Впрочем, в правительстве пока не спешат, так как уже существует проектный офис и есть опасения, что могут появиться два органа с дублирующимися функциями.