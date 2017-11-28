Запущенный с космодрома Восточный спутник «Метеор-М», по всей видимости, упал в океан. Во всяком случае, на заданной орбите его нет точно, возможная причина — взрыв разгонного блока, но в произошедшем, в любом случае, будет разбираться комиссия.

В последние годы российские ракеты-носители, к сожалению, не отличаются надежностью — проблемы то с разгонными блоками, то с двигателями, то с качеством сборки. Была некоторая надежда, что строительство Восточного переломит эту тенденцию, не саму по себе, конечно, а как проявление увеличения финансирования. Но нет, «Метеор-М» так и не занял свою орбиту.

Может быть нужно дождаться начала эксплуатации нового поколения космической техники? Хотелось бы верить.