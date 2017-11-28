В Совете Европы не исключают, что вскоре санкции, которые эта организация наложила на Россию, могут быть ослаблены или сняты. Об этом пишет британское издание Financial Times.

Как пишет газета, сейчас генеральный секретарь СЕ Турбьорн Ягланд встречается с лидерами крупнейших европейских государств и пытается объяснить, что Россия может просто выйти из Совета Европы, что автоматически лишит россиян доступа к Европейскому суду по правам человека. Сейчас треть всей нагрузки на суд приходится на иски россиян к своему правительству.

Здание Совета Европы / YouTube.com

«Будет действительно очень плохо, если Россия соберется покинуть Совет Европы, поскольку членство в организации и суд очень важны для граждан России, — сказал Ягланд FT. - Это негативно скажется и на Европе, потому что у нас будет Европа без России и это большой шаг назад для Европы».

В 2014 году, напомним, после присоединения Крыма российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы была лишена права участвовать в голосовании, в руководящих структурах ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. Российские депутаты в ответ отказались приезжать в Страсбург на сессии ПАСЕ. А летом 2017 года Россия решила прекратить уплачивать взносы в бюджет Совета Европы.

В.Матвиенко и В.володин / YouTube.com

В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать легитимность решений ЕСПЧ, если в 2018 году ПАСЕ не вернет полномочия российской делегации. А вот спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что российские парламентарии вернутся к работе в Ассамблее, но только когда изменится ее регламент. «Мы дверью не хлопаем. Просто мы свою позицию заявили, перестали платить взносы и, высказали мнение по вопросу, связанному с формированием структур, производных от ПАСЕ: это ЕСПЧ, это институт комиссара по правам человека и других», — сказал он тогда. Россия будет ждать ровно столько, сколько понадобится Парламентской ассамблее для того, чтобы осознать, что нужно менять регламент.

Турбьорн Ягланд, судя по всему, склонен доверять словам Матвиенко, а не Володина. По информации FT, он хочет, чтобы проблема возвращения российской делегации полномочий начала обсуждаться не в январе, а раньше. Сам он, правда, сказал, что российские чиновники в частных беседах ничего ему не говорили про выход России из СЕ. Но он предупредил, что отказ Москвы платить взносы в организацию или признавать решения ЕСПЧ может привести к выходу России из организации «по собственному желанию». По словам Ягланда, «никто не собирается давать сигнал, что СЕ принимает аннексию Крыма», речь не идет о смягчении этой принципиальной позиции — но лишать россиян доступа к европейскому правосудию нельзя.

Естественно, идея отмены санкций без обязательств со стороны России имеет и своих противников. В первую очередь — это Украина и ее сторонники. Но также против безоговорочного снятия санкций те, кто хочет иметь возможность использовать механизм ограничения прав делегаций других стран, которые, по мнению многих, ограничивают демократию. Это не только Россия, но и, например, Турция и Азербайджан, а также центральноевропейские страны — Венгрия и Польша.

Как бы то ни было, санкции Совета Европы носят чисто символический характер — экономические санкции на Россию и на российских граждан, которые действительно влияют на состояние экономики, наложили отдельные европейские страны, а также Европейский союз.