Существующие технологии позволяют говорить о том, что в России возможна замена привычных бумажных паспортов и других видов удостоверения личности распознаванием биометрических данных. По оценке создателя программы распознавания лиц, для воплощения этой идеи потребуется от 15 до 20 лет, причем заминка будет не в технической стороне вопроса.

О том, что в принципе такая замена возможна и что технологии позволяют произвести ее в скором времени, в интервью информационному агентству РИА Новости рассказал основатель и генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин.

«С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные. Так, например, сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов для большинства повседневных сценариев», – объяснил Ханин.

Работа камер наблюдения / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Однако из-за отсутствия соответствующих законов и инфраструктуры, которая могла бы считывать эти данные, замена бумажных или пластиковых документов (таких, как социальные карты, а также карты лояльности или карты постоянного покупателя) произойдет нескоро, считает он. «В ближайшие несколько лет государства вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому еще не готовы. Полностью заменить паспорта на биометрию в России смогут не раньше, чем через 15-20 лет», – объяснил Ханин.

На деле технология распознавания лиц уже некоторое время помогает бизнесу и спецслужбам. Как пишет газета «Ведомости», рынок таких технологий к настоящему моменту превысил 3 млрд долларов, и есть основания ожидать, что в ближайшие несколько лет он удвоится.

Вообще за последние годы в России и мире появилось множество проектов, работающих с технологиями распознавания лиц. По мнению журналистов издания, самыми заметными среди российских проектов в этой области можно назвать NtechLab, «Вокорд», «Центр речевых технологий», ITV AxxonSoft, 3DiVi и VisionLabs. Свои услуги эти компании предоставляют кредитным организациям, ритейлерам и спецслужбам.

В ритейле распознавание лиц используется, чтобы мотивировать покупателей, объяснил газете генеральный директор компании NtechLab Михаил Иванов. Если человека узнают на входе в магазин и видят его историю покупок, то сотрудники магазина лучше представляют, что ему может потребоваться: например, если он покупал телевизор, сотрудник магазина может предложить ему приобрести новый пульт.

Телевизор в магазине / pixabay.com

Как пояснил РИА Новости Ханин, для ритейлеров возможность опознать постоянного покупателя существенна еще и потому, что карты лояльности или дисконтные карты люди на деле не всегда носят, «а лицо всегда с собой».

Что же касается удобства использования этой технологии в банках, то там, например, возможно оформление кредитов по упрощенной схеме – если программа распознавания лиц установит, что за ним обратился именно клиент того же банка. Кроме того, технология поможет предотвратить выдачу кредита, если человек обратится за ним с чужим паспортом, куда будет вклеена его фотография.

«Несколько десятков банков используют наши продукты, но не все об этом объявили публично: некоторые пока это не афишируют. Среди наших клиентов – "Почта банк", "Открытие", "Тинькофф банк"», – добавил Ханин.

Что касается применения технологии в сфере безопасности, то в мире она довольно широко используется именно в этом качестве. Так, в США биометрические данные, полученные программами распознавания лиц, применяется в полиции – в том числе и для проверки при выдаче водительских прав. Кроме того, в Соединенных Штатах, также как и в Европе, идентификацию по лицу применяют на паспортном контроле при пересечении границы.

Российские компании, развивающие технологии распознавания лиц, нашли себе клиентов среди владельцев крупных стадионов и среди аэропортов – с ними работает, в частности, «Центр речевых технологий». В результате болельщик, поправший в «черный список» фанатов, не имеет шансов попасть на стадион, а при появлении в аэропорту людей, которые находятся в розыске (технология внедрена, например, в аэропорту Южно-Сахалинска), система отправляет уведомление полиции и службе безопасности аэропорта.

Кстати говоря, накануне акции протеста 12 июня в Москве департамент столичной безопасности объявил, что впервые станет использовать камеры с функцией распознавания лиц. А в октябре 2017 года стало известно, что мэрия Москвы обсуждала с «Ростелекомом» возможность оплаты проезда в столичном метро с помощью сканирования лица.

При этом сообщалось о разработке национальной биометрической платформы, которой занимался именно «Ростелеком» по инициативе ЦБ и Минкомсвязи. Эта платформа, заявлял «Ростелеком», в дальнейшем может быть использована в медицине, образовании, электронной коммерции и других сферах.

Разумеется, одновременно с попытками использовать лицевую идентификацию стали предпринимать и попытки сделать ее невозможной. Одним из направлений в этой области стало использование необычного макияжа. Развивалась идея достаточно успешно: Григорий Бакунов, директора по распространению технологий в компании «Яндекс», сообщил в своем Telegram-канале, что его команда создала программу, проектирующую макияж, позволяющий избежать идентификации.

Цветные полосы на лице, исключающие распознавание личности / //telegra.ph/Novyj-makiyazh-korolya-07-14

Проект команды основывался на алгоритме, который на основе оригинальной фотографии подбирал новый образ по принципу «антисходства». С этим результатом и работал визажист, писала «Новая газета». Однако в конечном итоге Бакунов свернул проект, заявив: «Слишком уж велик шанс использовать продукт не для добра, а вовсе с другими целями». Впрочем, как заверил «Ведомости» представитель VisionLabs, алгоритмы, тестировавшие этот макияж, уже устарели, а новые распознают лицо даже с такой специальной раскраской.

Делались и другие попытки придумать защищающий от слежки мейк-ап, и в ряде случаев он был значительно сложнее, чем у Бакунова (фото его «спасительного макияжа» можно посмотреть здесь). А вот, например, как выглядели модели в майкап-камуфляже в материале Афиши-Daily. Правда, в банк или в аэропорт в таком виде точно не пойдешь без риска привлечь к себе всеобщее внимание.

Таким образом, хотя способны обмануть распознавание лиц и пытаются найти, использование этой технологии для замены ею материальных удостоверений личности вполне возможно.