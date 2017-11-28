Избирательная кампания Владимира Путина начнется с неожиданного хода. Например — с публичных встреч с представителями различных групп, которые будут презентованы как «целевые» части предвыборной программы. Издание Znak.com со ссылкой на свои источники пишет, что возможен вариант серии телевизионных интервью, из которых будут смонтированы рекламные ролики, а может быть вообще «телевизор» будет вторичным продуктом, а основой для них послужит единственное, но большое «человечное» интервью, данное совершенно неожиданному медийному лицу.

В статье упоминаются две фигуры, которым может быть дано такое интервью — это Юрий Дудь и Владимир Познер. Впрочем, этих имен собеседники издания, судя по всему, не называли — просто других интервьюеров, с которыми Владимир Путин пока не общался, похоже, просто нет.

Юрий Дудь TengrinewsTV

Как бы то ни было, прошлый формат, который был использован в 2012 году, уже не подходит. Тогда, напомним, за подписью Владимира Путина были опубликованы программные статьи в семи крупнейших изданиях — и, уже после избрания, тезисы этих статей были использованы при составлении «майских указов».

Ориентация на, условно говоря, пользователей социальных сетей понятна. Владимир Путин популярен в сельской местности и среди менее образованных избирателей, так что если он хочет, чтобы за него проголосовали и в городах, интернет — отличный способ попытаться до них достучаться.

Как раз накануне «Коммерсантъ» написал об исследовании экспертов кафедры социологии и психологии политики МГУ. В нем говорится, что политические настроения жителей крупных российских городов такие же неустойчивые, какими они были в начале 1990-х годов. Большинство граждан не видит альтернативы Владимиру Путину, но интерес к политике после думских выборов 2016 года продолжает падать, поэтому явка может оказаться ниже той, на какую рассчитывают в Кремле. Владимир Путин дает интервью kremlin.ru

При этом Владимир Путин воспринимается сейчас позитивнее, чем перед кампанией 2012 года, и политпсихологи связывают это не только с внешнеполитическим фактором. Часть граждан и элита при одной мысли, что «Путин откажется от участия в выборах», испытывают страх от возможных последствий такого решения. Поэтому за кандидата Путина готовы голосовать 63,8% опрошенных.

В исследовании говорится, что в обществе «налицо признаки политической апатии», которые стали следствием прошлогодних выборов в Госдуму. «Даже среди тех, кто готов голосовать за Путина, 15% до сих пор не решили, пойдут ли они на выборы», — объяснила завкафедрой МГУ Елена Шестопал, которая презентовала исследование на ежегодной конференции Российской ассоциации политической науки. При этом «люди не знают, чего именно хотят», а в массовом сознании сейчас те же тревожность, неуверенность в завтрашнем дне и общая неустойчивость, которые политпсихологи фиксировали в начале 1990-х. «Действующие политики им надоели, даже Алексей Навальный воспринимается уже как политик из "старой колоды"»,— утверждает Шестопал. Запрос «на активного политика» в последний раз фиксировали в 1993 году, когда по итогам первых выборов в Госдуму лучшего результата добилась ЛДПР Владимира Жириновского.