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28 ноября 2017, вторник, 20:54
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28 ноября 2017, 20:05
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#Россия 28.11. Главное

Санкт-Петербург. Зима
Санкт-Петербург. Зима
Pixabay

Главная новость

Составлен рейтинг самых «трезвых» и «пьющих» регионов страны. Исследование провели эксперты федерального проекта «Трезвая Россия».

В число самых «трезвых» регионов попали республики СКФО, регионы Юга России: Чечня, Ингушетия и Дагестан, Карачаево-Черкесия, Белгородская и Ростовские области, Ставропольский край и Астраханская область,  пишет РБК.

Среди «пьющих» регионов на первых позициях Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Бурятия. Также в начале этого списка стоят Чукотка, Нижегородская область, Пермский край.

Москва занимает 32 строку рейтинга (в 2016 году – 28), Санкт-Петербург – 37 строку (в 2016 году – 30)

При оценке и включении региона в рейтинг учитывалось количество проданного в регионах алкоголя, количество часов и дней, в которые действует запрет на его продажу, число умерших от алкоголя людей, количество пациентов с диагнозами «алкоголизм», количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Антиновость

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 60 тысяч евро матери погибшего после задержания в Петербурге подозреваемого в краже Дениса Выржиковского Татьяне Шмелевой, сообщает  «Фонтанка».

 
Европейский суд по правам человека

«Государство несет ответственность за гибель сына заявительницы», — говорится в постановлении.

Денис вместе со своей девушкой Ольгой Зверьковой был задержан в октябре 2010 года и доставлен в Московское РУВД. Согласно материалам дела, там он был избит силовиками, а после того, как ему стало плохо, доставлен в горбольницу. Его поместили в реанимацию, через 8 дней молодой человек скончался. Были зафиксированы тяжелые травмы: переломы обоих плеч с разрывами суставных сумок, многочисленные ссадины и гематомы.

Уголовное дело было возбуждено  по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст.111 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК РФ. Обвиняемыми по делу также проходили начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями (ОБИП) Илья Гальчук, оперуполномоченные Дмитрий Ситников Руслан Ишталов, Александр Саенко, Сергей Лучутенков и Игорь Семенов.

Они получили от двух до восьми лет лишения свободы, в 2015 году приговор отменили после апелляции. Позже расследование дела было приостановлено и до сих пор не возобновлялось, пишет Openrussia.org.

Непонятная новость

 
Артист в роли Деда Мороза / pixabay.com

Администрация Новосибирска запретила заведующим детскими садами приглашать на новогодние праздники Деда Мороза, объяснив это возможными незаконными поборами родителей. Мэрия уже выдала соответствующие рекомандации, информирует flashsiberia.

Большинство родителей возмутило такое решение.

Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила наличие такого решения, сославшись на рекомендации детских психологов.

«Дети очень малы и Дед Мороз для них непонятен — так поясняют эксперты. Поэтому в младшие группы можно звать только Снегурочку, но этого психологи не советуют», — сказала она.

Однако вопрос решить можно, если родители смогут самостоятельно собрать деньги и обратятся с предложением к заведующей детским садом.

Ассорти

23 регионам РФ правительство выделило более 11,5 млрд рублей, которые в том числе планируется потратить на заработную плату работников бюджетной сферы. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2017 год», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Выплатами планируется поддержать следующие регионы: Архангельскую, Астраханскую, Волгоградскую, Воронежскую, Ивановскую, Курганскую, Магаданскую, Омскую, Орловскую, Пензенскую, Псковскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Томскою и Ульяновскою области, а также Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карелию, Удмуртию, Чечню, Еврейскую автономную область.

*

Картины Леонардо да Винчи в Эрмитаже переместят из-за увеличившегося количества туристов. Расположение работ «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» не менялось несколько десятилетий, теперь их сдвинут ближе к стене.

 
Эрмитаж. Картина Леонардо да Винчи / pixabay.com

«Идут туристы, которые буквально «сбивают» нам витрины, садятся на ограждения, экскурсоводы не умеют поставить группы так, как надо, и в дверях образуются «пробки». Леонардо не может там стоять из-за огромного количества посетителей, его надо убирать с дороги», — сказала хранитель произведений Татьяна Кустодиева, слова которой приводит «Фонтанка».

Для картин уже изготовлены новые односторонние витрины.

*

Электросбытовая компания Башкортостана приостановила работу еще трех подстанций, прекратив работу трех маршрутов городских пассажирских перевозок. Вместе с девятью другими маршрутами, которые прекратили движение до этого, в Уфе остановлена работа всего электротранспорта.

Председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики Тимур Мухаметьянов пояснил, что отключение подстанций связано с долгами Муниципального управления электротранспорта (МУЭТ) перед Энергосбытовой компанией Башкортостана (ЭСКБ).

 
Зима. Трамвайный маршрут / pixabay.com

«Ведется работа. До конца недели мы планируем все решить»,— сказал чиновник, слова которого приводит «Коммерсант».

Он добавил, что в настоящее время задолженность составляет перед ЭСКБ 85 млн руб.

Неделю назад ЭСКБ уже отключила четыре подстанции МУЭТ, остановив работу шести троллейбусных и трех трамвайных маршрутов.

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