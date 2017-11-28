Топ новостей 28 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин объявил о новых мерах стимулирования рождаемости — ежемесячных выплат на первенца и субсидированную ипотеку за второго или третьего ребенка, второй в истории космодрома Восточный пуск обернулся потерей спутника, МОК лишил Россию еще двух медалей ОИ-2014.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране вводится новая мера социальной поддержки материнства и детства — ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка. Выступая на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей, глава государства сообщил, что выплаты на первенца будут установлены с января 2018 года. Предположительно, средний размер выплат будет составит 10,5 тысяч рублей. Получать деньги родители смогут до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Владимир Путин в лагере "Артек" / kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин объявил о старте программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком. Российский лидер пояснил, что если семья со вторым или третьим ребенком возьмет ипотеку по субсидированной ставке в рамках новой программы, то вместо средневзвешенной ставки по ипотеке придется выплачивать лишь 6%, а с оплатой доли в 4,5% поможет государство.

Нештатная ситуация при запуске с космодрома Восточный в Амурской области ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования «Метеор-М» могла быть вызвана человеческим фактором. Ранее стало известно, что спутник не вышел на связь после того, как, по предварительным расчетам, должен был достигнуть целевой орбиты. Это второй пуск в истории космодрома Восточный. Первый пуск, в присутствии президента России Владимира Путина, также прошел неудачно.

Ранее в Роскосмосе запуск назвали успешным, находившийся на космодроме вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил пусковой расчет. pic.twitter.com/5FEksuSzDd — Криптобуддист (@sranysovok) 28 ноября 2017 г.

Дмитрий Медведев наблюдает за падением спутника Метеор-М в Атлантический океан pic.twitter.com/MtSWDBTg0x — недруги за бугром (@Lndcalling) 28 ноября 2017 г.

В горючем российских ракет тоже найден мельдоний. — CatMoriz (@CatMoriz) 28 ноября 2017 г.

Ждём следующее заявление Роскосмоса pic.twitter.com/EJVVjWACTC — CoCoCo CHANNEL (@cococo_channel) 28 ноября 2017 г.

В РПЦ заявили, что в ближайшее время проведут тщательный анализ произошедшего с российским спутником на предмет выявления некачественного молебна, окропления святой водой, крестного хода, чтобы впредь не допускать подобных провалов в отечественном космосе. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 28 ноября 2017 г.

Ольга Вилухина, биатлонистка / biathlonrus.com

Международный олимпийский комитет (МОК) признал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсменки пожизненно дисквалифицированы, их результаты на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году аннулированы. Таким образом, Россия лишилась еще двух медалей Сочи-2014: Вилухина тогда стала второй в спринте, а также вместе с Романовой вошла в состав эстафетной команды, которая выиграла серебро.

Был бы российский спортсмен, а допинг на него найдётся!



Родченков /из неопубликованного/ — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 28 ноября 2017 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета о лишении России медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Песков, комментируя ситуацию, заявил: «Вы знаете наше отношение. Эти решения безосновательны, мы не согласны с такими решениями. Главное — продолжать планомерную деятельность по защите интересов наших спортсменов».

Пора вводить уголовную ответственность за отрицание Великой Победы России на XXII Олимпийских играх в Сочи! — Sergey SizOff (@Siz_Off) 27 ноября 2017 г.

Ребята, давайте начистоту.

Страна, в которой зарплата учителя физкультуры составляет 230$, а в половине городов-миллионников даже нет современных спортивных обьектов, является страной третьего мира, которая не может выигрывать Олимпиады. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 28 ноября 2017 г.

Патроны в пулеметной ленте / pixabay.com

Заместитель министра финансов России Леонид Горнин заявил, что в ближайшие три года на расходы в сфере национальной обороны будет потрачено 6,8 трлн рублей из госбюджета. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что в 2018 году расходы из бюджета страны на оборону будут снижены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что глава государства Владимир Путин даст интервью блогеру Юрию Дудю. Дмитрий Песков заявил: «Я особо не располагаю информацией о таких публикациях, поэтому ничего вам не могу сказать. Но эта информация не соответствует действительности».

Вчера появилась инфа, что Путин хочет начать избирательную кампанию с интервью Дудю. Сегодня Песков её опроверг, а жаль pic.twitter.com/xCkLobG6MC — Лентач (@oldLentach) 28 ноября 2017 г.

Курс биткоина в ходе торгов 28 ноября обновил свой исторический максимум, достигнув по состоянию на 15:03 мск 10085,50 доллара.

Участники архиерейского собора / YouTube.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетит Архиерейский собор Русской православной церкви. Архиерейский собор РПЦ пройдет в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве с 29 ноября по 2 декабря. Песков не конкретизировал, в каких именно мероприятиях примет участие глава государства.

Сельдь под шубой / YouTube.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассчитала, во сколько в этом году обойдется россиянам приготовление оливье и селедки под шубой — наиболее популярных праздничных салатов. «Индекс оливье» в этом году вырос на 1,21% в сравнении с прошлым годом, когда традиционный «новогодний» салат обошелся россиянам в 308 рублей 11 копеек.При этом стоимость продуктов для селедки под шубой (соленая сельдь, картошка, свекла, морковь, яйца, майонез и лук) снизилась на 0,86% — со 153 рублей 86 копеек до 152 рублей 54 копеек.