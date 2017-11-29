«Чемодан взял, и в нем были деньги. Побить этот козырь нечем»

Во вторник в Замоскворецком суде Москвы гособвинение и защита бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева завершили представление доказательств.

На процессе была продемонстрирована и взвешена сумка с $2 млн, которую получил господин Улюкаев, чтобы показать: 22–килограммовый саквояж никак не мог быть заполнен бутылками с вином, как, по его словам, считал бывший министр.

Эксперты комментируют ситуацию.

Дмитрий Абзалов, политолог, президент Центра стратегических коммуникаций

«Очевидно, что если представитель Минэка приезжает в госкомпанию и там что-то обсуждает – вне протокола, вне совещаний, выносит какие-то сумки - это уже достаточно странно и, по-хорошему, неправильно. Судя по всему, с большой долей вероятности можно говорить, что намерение получить взятку было. Но важно именно доказать это, и так, чтобы значительная часть населения это поняла, согласилась с такими аргументами.

Улюкаев играет на том, что пытается втащить в судебный процесс Игоря Сечина. Он как бы строит свою защиту на том, что если Сечин не приходит, то это значит, что он, Улюкаев, не брал взятку. Что, честно говоря, звучит довольно странно!

Экс-министр дает первичные показания, будто он не знал, что в сумке, а потом вдруг вспоминает, что там должно было быть вино! Валить эту путаницу на стресс тоже достаточно глупо: если человек пришел за вином, для него нет никаких проблем в том, чтобы сказать, что в сумке было вино. То есть понятно, что это линия защиты просто так выстроена.

Словом, картина более или менее ясна, и тут важна доказательная база. Коррупционера важно не только поймать за руку – важно доказать это публично.

Повторю: сам факт того, что федеральный министр приезжает в офис госкомпании (причем министр, который как минимум занимается вопросами, связанными с приватизацией структуры, то есть он должен дистанцироваться от ее руководства – ведь возможен конфликт интересов!), говорит сам за себя.

Улюкаев понимает, что ситуация сложная, ее очень нелегко объяснить. Вот человек взял сумку – весом, если не ошибаюсь, более 21 килограмма – и всерьез предполагает, что там вино? Пятьдесят бутылок? Это очень странно. Жесткие показания Сечина тут могли бы окончательно все разъяснить, устранить сомнения. Потому что очевидно, что в показаниях Улюкаева есть нестыковки.

Защита Улюкаева считает слова о взятке очень неконкретными? Но ведь никто никогда вообще прямо о взятке не говорит. Поймать человека на том, что он приходит и говорит «Дайте мне взятку в таком-то объеме!», вообще нельзя, так не бывает! Большинство людей, которые садятся за взятку, пытаются как-то косвенно обозначить свое желание, намекают на это различными сигналами. Поэтому в таких делах часто назначается лингвистическая экспертиза, и все ее выводы усиливаются показаниями».

Дмитрий Дризе, политический обозреватель «Коммерсантъ FM»

«Игорь Сечин утверждает, что тогдашний руководитель Минэкономразвития потребовал вознаграждение за согласие на приватизацию «Башнефти».

Если перейти к показаниям обвиняемого, то потом в Москве Сечин настоял, чтобы Улюкаев за вином приехал — тот согласился, несмотря на плотный график и то, что ему было неудобно — все равно почтил вниманием. И в итоге взял то ли сумку, то ли закрытый на замок чемодан весом почти 22 килограмма.

Чтобы там ни говорили, пока что история не в пользу Алексея Улюкаева — чемодан взял, и в нем были деньги. Побить этот козырь нечем. Знал или не знал – взял. Если они враждовали — зачем приехал, с его-то опытом работы в вертикали? В такой ситуации можно было бы как-то и без вина обойтись.

И то, что Сечин не ходит в суд, не значит, что дело разваливается.

По политическим причинам власти логично закончить всю эту историю до выборов, чтобы спокойно провести кампанию. Любой исход Кремлю невыгоден: мягкий приговор – плохо боретесь с коррупцией; жесткое решение – репрессивная машина расправилась с либеральным экономистом; замять – неправовое государство.

Что касается Сечина, то нельзя сказать, что вся эта история добавляет ему популярности. Может, он и прав, но оказался в центре скандала».

Алексей Мухин, политолог



«Показания Улюкаева выглядят абсолютно неправдоподобно. Сложно представить себе, что федеральный министр полезет под ёлку за сумкой с элитным вином весом в 20 килограмм, которая, к тому же, закрыта на замок, и явно набита бумажными изделиями (и уж, наверное, не газетными вырезками о приватизационных сделках). Можно, конечно, косить под дурачка, но неужели, кто-нибудь, и правда, поверит, что Алексей Валентинович невозмутимо, без лишних вопросов примет ключ от сумки с подарочным вином и даже не поблагодарит дарителя. Это же просто анекдот какой-то! (Сравнивать сумку с жидкостью и сумку с купюрами вообще довольно странно, и спутать их очень сложно).

После этого Улюкаев спокойно выслушает рассказ Сечина о том, как он закрутился, выполняя поручение и собирая нужные объемы… Сейчас, конечно, можно уверять всех, что слова эти он воспринял как доклад о сделке по приватизации «Роснефти», но хотелось бы напомнить, что «объемы» по этой сделке были выплачены в бюджет только через месяц после визита Улюкаева в Роснефть, а саму сделку с консорциумом иностранных инвесторов «Роснефтегаз» заключил лишь через три недели. В общем, объяснение экс-министра явно не выдерживает критики. Если же смотреть на ситуацию здраво, все становится предельно ясно: Улюкаев знает, зачем он приехал к Сечину, у него не вызывает удивления, что сумка с деньгами стоит в сторонке, что Сечин не передает ему ее лично в руки, как это было бы в случае с обычным подарком, что к ней прилагается ключ. Фразу Игоря Ивановича он очень хорошо понимает: она вполне соответствует его ожиданиям. А как еще должен был изъясняться Сечин: «Вот тебе, Лёша, взятка, о которой мы договорились на Гоа. Два лимона, как ты и просил»?