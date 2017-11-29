В ближайшие три года федеральный бюджет потратит на оборону 6,8 трлн рублей. Об этом в Совете Федерации заявил заместитель министра финансов Леонид Горнин.

«Проектом федерального бюджета 2018-2020 расходы в сфере национальной обороны и национальной безопасности, правоохранительной деятельности зафиксированы в объеме 2 трлн 271 млрд рублей, в 2019 году — 2 трлн 228 млрд рублей и на 2020 год — 2 трлн 295 млрд рублей», — заявил Горнин, как передает «Интерфакс», на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Текущее содержание Вооруженных сил, включая продовольствие, транспортное обеспечение, содержание объектов инфраструктуры в 2018 году мы откорректировали на сумму более чем 62 млрд рублей, выполнение Вооруженными силами РФ отдельных мероприятий по 2018 году на сумму более 14 млрд рублей, на оплату коммунальных услуг и обеспечение топливом ГСМ, а также продовольствием в 2018 году дополнительно было предусмотрено 23 млрд рублей», — сказал Горнин.

Леонид Горнин, заместитель министра финансов / council.gov.ru

Напомним, Госдума приняла федеральный бюджет на прошлой неделе. Доходы бюджета в 2018 году составят 15,258 трлн рублей, расходы — 16,529 трлн рублей. Доходы в 2019 году запланированы в сумме 15,555 трлн рублей, расходы — 16,374 трлн рублей. В 2020 году доходы заложены на уровне 16,285 трлн рублей, расходы — 17,155 трлн рублей.

Таким образом, на оборону будет тратиться примерно 13,6%, или каждый седьмой рубль.

Напомним, недавно Владимир Путин выступил на совещании по проблемам развития военно-промышленного комплекса. Он призвал российскую промышленность быть постоянно готовой к мобилизации. Путин отметил, что «способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства; к этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности».

Все это происходит на фоне обсуждения Государственной программы вооружения на 2018-2027 гг. Ориентировочно ее стоимость составит 19 трлн рублей. Это, для сравнения, больше, чем бюджет тратит на поддержку здравоохранения или региональных бюджетов. При этом военные изначально хотели немного больше. За последние три года военные смогли оптимизировать ее сначала с 56 трлн до 30 трлн, затем — до 22 трлн рублей.

Учения ВКС РФ. Пуск ракеты / pixabay.com

По информации «Коммерсанта», в новой ГПВ большое внимание будет уделено стратегическим ядерным силам: будут вестись закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей. Но главная ее «фишка» — в сбалансированности.

В части ВМФ программа будет рассчитана на закупку дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски» (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов.

Сухопутные войска получат новые войсковые системы ПВО (в том числе разрабатываемые в рамках ОКР «Стандарт»), танки Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеры «Бумеранг».